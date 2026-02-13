Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА — 2026: текстовая онлайн-трансляция, во сколько начало и где смотреть

Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!
Артемий Берстенев
Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!
Комментарии
Следим за российским баскетболистом. Чем он удивит?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 14 февраля стартует звёздный уикенд НБА: в программе первого дня сначала запланирован матч знаменитостей, а затем — Матч восходящих звёзд в формате турнира.

Особое внимание приковано к последнему — в нём выступит 19‑летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин, ставший всего третьим россиянином в истории — после Андрея Кириленко и Алексея Шведа, приглашённым на это событие.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд и будет внимательно следить за игрой Дёмина. Начнём в 4:00 мск. Оставайтесь с нами!

Егор Дёмин Подробнее
Ваши ожидания от игры Дёмина? Где смотреть Матч восходящих звёзд НБА Во сколько начнётся Матч восходящих звёзд НБА
Live Артемий Берстенев

Ваши ожидания от игры Дёмина?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

16:28 Артемий Берстенев
Взгляд в прошлое:
Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
16:23 Артемий Берстенев

Где смотреть Матч восходящих звёзд НБА

В России официальные трансляции как матчей НБА, так и звёздного уикенда лиги отсутствуют. Следить за событиями можно исключительно через сервис NBA League Pass.

16:18 Артемий Берстенев

Во сколько начнётся Матч восходящих звёзд НБА

Турнир восходящих звёзд НБА стартует примерно в 5:00 мск. Перед ним состоится матч знаменитостей, который не вызывает особого ажиотажа, ведь главное внимание приковано именно к первому событию.

16:12 Артемий Берстенев

Появились первые фотографии Дёмина с медиадня перед Матчем восходящих звёзд НБА.

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

16:10 Артемий Берстенев

Егор Дёмин в преддверии звёздного уикенда встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз.

16:01 Артемий Берстенев
Что нужно знать о звёздном уикенде:
Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого
Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android