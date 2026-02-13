Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!

Следим за российским баскетболистом. Чем он удивит?

В ночь на 14 февраля стартует звёздный уикенд НБА: в программе первого дня сначала запланирован матч знаменитостей, а затем — Матч восходящих звёзд в формате турнира.

Особое внимание приковано к последнему — в нём выступит 19‑летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин, ставший всего третьим россиянином в истории — после Андрея Кириленко и Алексея Шведа, приглашённым на это событие.

