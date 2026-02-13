Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 14 февраля стартует звёздный уикенд НБА: в программе первого дня сначала запланирован матч знаменитостей, а затем — Матч восходящих звёзд в формате турнира.
Особое внимание приковано к последнему — в нём выступит 19‑летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин, ставший всего третьим россиянином в истории — после Андрея Кириленко и Алексея Шведа, приглашённым на это событие.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд и будет внимательно следить за игрой Дёмина. Начнём в 4:00 мск. Оставайтесь с нами!
Ваши ожидания от игры Дёмина?
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
Где смотреть Матч восходящих звёзд НБА
В России официальные трансляции как матчей НБА, так и звёздного уикенда лиги отсутствуют. Следить за событиями можно исключительно через сервис NBA League Pass.
Во сколько начнётся Матч восходящих звёзд НБА
Турнир восходящих звёзд НБА стартует примерно в 5:00 мск. Перед ним состоится матч знаменитостей, который не вызывает особого ажиотажа, ведь главное внимание приковано именно к первому событию.
Появились первые фотографии Дёмина с медиадня перед Матчем восходящих звёзд НБА.
Егор Дёмин
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Егор Дёмин
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Егор Дёмин в преддверии звёздного уикенда встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз.