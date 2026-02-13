НБА наказала клубы за подрыв спортивных принципов. Итог: минус $ 600 тыс.

НБА чётко дала понять, что можно, а что нельзя делать при управлении составом на матче. «Юту» оштрафовали на $ 500 тыс., а «Индиану» — на $ 100 тыс. за нарушения, которые связаны с участием игроков. Из заявления лиги ясно, что команды думают о драфтовой позиции больше, чем о победах.

«Демонстративное поведение, когда приоритет отдаётся не победе, а позиции на драфте, подрывает фундамент соревнований НБА. Мы будем реагировать на любые дальнейшие действия, которые могут поставить под сомнение честность наших игр. Кроме того, мы совместно с Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих разрабатываем дополнительные меры, чтобы исключить подобную практику в будущем».

Комиссионер Адам Сильвер отметил, что такие приёмы разрушают основы честной игры. Сейчас, по его словам, совместно с руководством и комитетом планируются дополнительные меры, ведь проблема носит системный характер, а не единичный.

В отношении «Юты» лига отметила, что в последних встречах с «Орландо» и «Майами» здоровых Лаури Маркканена и Джарена Джексона убрали из игры на четвёртую четверть. Формально бигмены сыграли, но по сути не участвовали в концовке. По «Индиане» вывод строится на заключении врача — Паскаль Сиакам и ещё пара ключевых баскетболистов могли бы сыграть в матче 4 февраля.

НБА акцентируется не просто на желании команд получить высокий пик драфта — это само собой, — а на то, какими путями они идут к этому. Лотерея сама по себе заставляет клубы играть хуже ради будущего успеха. Руководство команд этим пользуется, чтобы повысить шансы в долгосрочной перспективе. Всё хорошо, пока это не бросается в глаза и не влияет на конкурентность конкретной игры.

Сумма штрафа в $ 500 тыс. не сильно ударит по бюджету клуба. Поэтому возникает идея: возможно, стоит ужесточить наказания — например, закреплять место на драфте независимо от результатов лотереи? Такие меры могли бы реально изменить стратегию перестройки клуба. Пока что нынешние санкции выглядят скорее как предупреждение, но в будущем их могут ужесточить.

Среди спорных моментов — как правильно трактовать правила участия. Где заканчивается разумное управление составом и начинается неспортивное поведение? Если последнюю четверть играют одни запасные — уже повод для наказания? После недавних событий нужны более детальные инструкции, чтобы не было двойных стандартов.

Звёздные игроки «Юты» формально участвовали в матче — команда соблюдала новые требования лиги. Но ключевой момент для руководства турнира — желание бороться до финального свистка, а его как раз и не хватило.

Также обсуждается варианты реформы драфта. Среди идей — провести турнир среди худших команд или установить дату, после которой проигрыши перестают влиять на шансы в лотерее. Любое нововведение требует согласия руководителей команд. Введённые сейчас штрафы — временные меры, пока ищут способ совместить стратегию клубов на будущее и интерес болельщиков к каждому матчу.