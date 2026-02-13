Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Санкции НБА для Юты и Индианы за нарушения правил управления игроками ради драфта вызвали обсуждение реформ лиги: сезон-2025/2026

НБА наказала клубы за подрыв спортивных принципов. Итог: минус $ 600 тыс.
Артемий Берстенев
НБА наказала клубы за подрыв спортивных принципов
Комментарии
Или не всё так однозначно?

НБА чётко дала понять, что можно, а что нельзя делать при управлении составом на матче. «Юту» оштрафовали на $ 500 тыс., а «Индиану» — на $ 100 тыс. за нарушения, которые связаны с участием игроков. Из заявления лиги ясно, что команды думают о драфтовой позиции больше, чем о победах.

«Демонстративное поведение, когда приоритет отдаётся не победе, а позиции на драфте, подрывает фундамент соревнований НБА. Мы будем реагировать на любые дальнейшие действия, которые могут поставить под сомнение честность наших игр. Кроме того, мы совместно с Комитетом по соревнованиям и Советом управляющих разрабатываем дополнительные меры, чтобы исключить подобную практику в будущем».

Комиссионер Адам Сильвер отметил, что такие приёмы разрушают основы честной игры. Сейчас, по его словам, совместно с руководством и комитетом планируются дополнительные меры, ведь проблема носит системный характер, а не единичный.

В отношении «Юты» лига отметила, что в последних встречах с «Орландо» и «Майами» здоровых Лаури Маркканена и Джарена Джексона убрали из игры на четвёртую четверть. Формально бигмены сыграли, но по сути не участвовали в концовке. По «Индиане» вывод строится на заключении врача — Паскаль Сиакам и ещё пара ключевых баскетболистов могли бы сыграть в матче 4 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 115
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Уиггинс - 26, Адебайо - 23, Якуционис - 20, Митчелл - 12, Фонтеккио - 9, Жакез-мл. - 9, Уэр - 8, Смит - 4, Йович, Ларссон, Гарднер, Янг, Пауэлл
Юта Джаз: Джексон - 22, Маркканен - 17, Бэйли - 16, Филиповски - 16, Сенсабо - 14, Кольер - 13, Нуркич - 10, Уильямс Мл. - 5, Уильямс - 2, Михайлюк, Харклесс, Чьебв, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
120 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Бейн - 22, Блэк - 21, Вагнер - 13, Саггс - 12, Да Силва - 8, Картер - 8, Пенда - 6, Ричардсон - 5, Ховард - 2, Айзек, Картер, Кэйн, Битадзе
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джексон - 22, Кольер - 20, Лав - 13, Бэйли - 10, Филиповски - 9, Джордж - 5, Сенсабо - 4, Кончар - 4, Нуркич - 3, Уильямс Мл., Уильямс, Михайлюк, Харклесс, Чьебв

НБА акцентируется не просто на желании команд получить высокий пик драфта — это само собой, — а на то, какими путями они идут к этому. Лотерея сама по себе заставляет клубы играть хуже ради будущего успеха. Руководство команд этим пользуется, чтобы повысить шансы в долгосрочной перспективе. Всё хорошо, пока это не бросается в глаза и не влияет на конкурентность конкретной игры.

Сумма штрафа в $ 500 тыс. не сильно ударит по бюджету клуба. Поэтому возникает идея: возможно, стоит ужесточить наказания — например, закреплять место на драфте независимо от результатов лотереи? Такие меры могли бы реально изменить стратегию перестройки клуба. Пока что нынешние санкции выглядят скорее как предупреждение, но в будущем их могут ужесточить.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Среди спорных моментов — как правильно трактовать правила участия. Где заканчивается разумное управление составом и начинается неспортивное поведение? Если последнюю четверть играют одни запасные — уже повод для наказания? После недавних событий нужны более детальные инструкции, чтобы не было двойных стандартов.

Звёздные игроки «Юты» формально участвовали в матче — команда соблюдала новые требования лиги. Но ключевой момент для руководства турнира — желание бороться до финального свистка, а его как раз и не хватило.

Также обсуждается варианты реформы драфта. Среди идей — провести турнир среди худших команд или установить дату, после которой проигрыши перестают влиять на шансы в лотерее. Любое нововведение требует согласия руководителей команд. Введённые сейчас штрафы — временные меры, пока ищут способ совместить стратегию клубов на будущее и интерес болельщиков к каждому матчу.

Комментарии
Новости. Баскетбол

