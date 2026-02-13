Вот и всё. Крис Пол закончил с баскетболом в 40 лет. Без титула в НБА

История вышла предельно лаконичной: сняли с контракта — опустился занавес. Крис Пол объявил об уходе из НБА сразу после того, как «Торонто» оформил отказ от его соглашения. Продолжения не последует. В 40 он не стал искать восьмую команду и завершил свой 21-й сезон без прощального турне.

Летом Пол снова подписал контракт с «Клипперс» и дал понять, что это его последний сезон. Да и сам план выглядел логично: ветеран на второстепенной роли, сильная команда, рабочая система. Однако вместе они продержались меньше двух месяцев. По слухам, внутри коллектива возникли споры из-за распределения игрового времени и роли разыгрывающего в команде. И итоги получились такие: обмен, после которого Пол формально стал игроком «Торонто», но на самом деле клуб сразу отказался от его услуг и даже не стал его вызывать.

Карьеру этого игрока лучше всего описывают его показатели: 1370 игр, 23 058 очков, 12 552 ассиста, 2728 перехватов, 6006 подборов. Он второй в истории по ассистам и перехватам, 16-й по количеству сыгранных матчей, 41-й — по очкам. 12 раз он выходил на Матч звёзд, 11 раз был выбран в лучшие сборные сезона и девять раз — в защитные пятёрки. С такими цифрами его точно примут в Зал славы с первой попытки.

У Пола до сих пор нет титула чемпиона, однако важнее другое: его вклад в команды был ощутим всегда. После его прихода игра становилась собраннее, темп — ровнее, потерь оказывалось меньше. Пол — тот игрок, который 15 раз попадал в плей-офф с пятью разными клубами и всегда дирижировал игрой, сколько бы лет ему ни было.

Уход Пола оказался будничным и без особых знаков внимания. Обычно конец карьеры разыгрывающих такого уровня обставляют громче, однако в этом сезоне на красивые прощания просто не осталось шансов. Он завершает карьеру без титулов, но с безукоризненной статистикой и репутацией образцового плеймейкера. Вот его итог.