Команда Дёмина удивила на Турнире восходящих звёзд НБА. Но формат — на любителя

Старт звёздному уикенду в НБА дан! Сначала мы стали свидетелями Матча знаменитостей, в котором победу одержала команда под руководством самого Янниса Адетокунбо. Грик Фрик устраивал шоу: эмоционально реагировал практически на все действия своих партнёров, менял своих игроков как перчатки и сказал, что в его команде есть Шэмс Чарания, который не умеет играть в баскетбол. Но после этого последовало то событие, которого ждали многие российские болельщики.

Обычно Турнир восходящих звёзд НБА — не такое важное событие на звёздном уикенде, поэтому оно и проходит в самый первый день. С 2022 года формат соревнований не менялся: четыре команды с тренером во главе. Три из них собраны из новичков и второгодок, последняя — из баскетболистов, представляющих Лигу развития НБА (G-лигу). Этот год не стал исключением. И всё внимание российских зрителей было приковано к команде Винса Картера, за которую выступал Егор Дёмин.

Наш талант — всего третий россиянин в истории, которому выпала честь выступать на Матче/Турнире восходящих звёзд. До этого только Андрей Кириленко и Алексей Швед достигали подобного. Примечательно, что оба россиянина одержали победы в своё время. В 2002 году команда во главе с Чаком Дэйли, где выступал АК-47, выиграла со счётом 103:102, а команда Чака (Чарльза Баркли), где играл Швед, оказалась сильнее соперника с результатом 163:135.

И Дёмин тоже не подвёл! Его команда под руководством Винса Картера, с которым у него уже был опыт взаимодействия в Макао (Китай), одержала победу на Турнире восходящих звёзд НБА. В полуфинале состав с россиянином обыграл команду Ти-Мака (Трэйси Макгрэди) с результатом 41:36. Егор провёл на паркете почти девять минут, записав в свой актив два очка, два подбора и две передачи. Но именно Дёмин открыл счёт в матче своим эффектным данком! Вёл за собой команду защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб — 17 очков и пять подборов.

В финале подопечным Картера противостояла банда во главе с Кармело Энтони. Концовка выдалась жаркой, потому что команды буквально шли ноздря в ноздрю. У Мело и компании был шанс закрыть противостояние в свою пользу. Нужно было реализовать трёхочковый бросок, однако этого сделать не удалось — коллектив довольствовался лишь данком Стефона Касла. В ключевой момент Эджкомб нашёл на себе контакт в проходе, после чего положил два штрафных, поставив точку во встрече, — 25:24.

Винс Картер и Егор Дёмин с трофеем Фото: БК «Бруклин Нетс»

Егор не был самым ярким на паркете, но смотрелся очень органично и был крайне полезен. Команда Винса пыталась защищаться, что для звёздного уикенда уже редкость. Во многом именно оборонительные действия и принесли трофей Дёмину и партнёрам. Егор в финале набрал два очка, два подбора и один блок-шот. За почти четыре минуты на паркете — хорошо. Эджкомб стал MVP Турнира восходящих звёзд. Однако давайте поговорим о насущном и уже наболевшем.

Честно, наверное, всех достало смотреть за звёздным уикендом без защиты. Команда Картера старалась больше всех в обороне, и результат налицо — победа. Конечно, ни один из топовых игроков НБА не хотел бы приехать на Матч звёзд и получить травму. И теперь это больше лига друзей, нежели тех, кто хочет тебя победить во что бы то ни стало. Сейчас другое время, но, на наш взгляд, для того чтобы люди хотели смотреть МВЗ и все его конкурсы ещё больше, необходимо что-то менять. А вот что и как — уже вопросы к лиге. В последние годы звёздный уикенд вызывает не самые положительные эмоции, если говорить начистоту. В 90% случаев никакого сопротивления, бесконечные «трёшки», аллей-упы, данки. Вроде бы красота баскетбола, однако очень двоякие чувства.

Радует, что хоть какая-то минимальная защита была на Турнире восходящих звёзд. Надеемся, что так будет и в Матче звёзд. Правда, очень сомневаемся в этом. Очевидно одно: нужны какие-то изменения. Возможно, стоит вернуться к двум командам или формату «новички против второгодок». Егора же поздравляем с ещё одним достижением в своей карьере!