Самые романтичные поступки баскетболистов

Каждый из нас любит баскетбол по-своему. Кто-то — за зрелищность и бескомпромиссную борьбу, кто-то — за жёсткость и характер. На площадке многие игроки действительно безжалостны: идут в контакт, берут игру в концовках на себя и не дрогнут под давлением трибун. Но за пределами паркета всё иначе. Цветы, сюрпризы, предложения руки и сердца и признания в социальных сетях. Суровые парни превращаются в настоящих романтиков. Ко Дню святого Валентина вспоминаем самые трогательные и красивые истории любви из мира баскетбола.

Романтика у океана

Кевон Луни и Мария Симон Фото: Из личного архива Кевона Луни

Один из таких примеров — центровой Кевон Луни. В прошлом году, сразу после Дня святого Валентина, на тот момент 29-летний баскетболист сделал предложение своей девушке, фитнес-модели Марии Симон. Всё вышло невероятно красиво — на пляже с белоснежным песком. Дорожку к месту признания украшали белые розы и свечи, а впереди сияла неоновая надпись с текстом «Ты выйдешь за меня?» Луни опустился на одно колено и протянул кольцо — невеста ответила согласием.

Позже пара поделилась фотографиями в социальных сетях. На одном из кадров — поцелуй на фоне океана, на другом — огромный букет цветов. Не обошлось и без снимка с внушительным бриллиантом, красовавшимся на безымянном пальце невесты.

Нежность без лишних слов

Коннор Маккаффери и Кейтлин Кларк Фото: Из личного архива Коннора Маккаффери

Согласитесь, было бы неправильно обойти стороной женский баскетбол в День святого Валентина. Ещё одна история, связанная с 14 февраля, произошла со звездой WNBA Кейтлин Кларк. Парень девушки, Коннор Маккаффери, поздравил возлюбленную трогательным сообщением в соцсетях. Маккаффери опубликовал чёрно-белую фотографию, на которой он и Кларк идут, держась за руки, и лаконично подписал: «День всех влюблённых. Люблю тебя, Кейтлин». Кларк ответила репостом, к которому добавила сердечко.

Пара познакомилась ещё во время учёбы в Университете Айовы, где оба были студентами-спортсменами. С тех пор их регулярно видят вместе и не представляют друг без друга. Недавно, в конце января, Конор поздравил возлюбленную с 24-летием, опубликовав красивый пост: «Отмечать твой день рождения — настоящее удовольствие. Я безмерно ценю радость и смех, которые ты приносишь в наши будни».

Возвращение к истокам

Тайриз Халибёртон и Джейд Джонс Фото: Из личного архива Тайриза Халибёртона

Не менее красивую историю подарил болельщикам разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон. Летом 2025 года он решил сделать предложение своей давней подруге Джейд Джонс и место для этого выбрал максимально символичное. Элитным ресторанам или экзотическим островам Халибёртон предпочёл что-то попроще, но что так дорого ему и его спутнице.

Тайриз организовал помолвку в кампусе Университета штата Айова — прямо на паркете арены «Хилтон Колизеум», где когда-то начиналась его карьера. И именно там произошла их с Джейд первая встреча. Отношения начали развиваться в 2019 году, когда Тайриз был восходящей звездой колледжа, а Джейд — участницей группы поддержки.

Джейд Джонс Фото: Из личного архива Тайриза Халибёртона

Баскетболист продумал всё до мелочей: тёмный зал, дорожка из лепестков роз и огромная светящаяся надпись «Выйдешь за меня?» Восстанавливающийся после тяжёлой травмы Тайриз опустился на одно колено, чтобы услышать заветное «да». Позже пара опубликовала совместный пост с подписью: «Там, где наша история началась, начинается и наша новая глава».

Трогательный жест

Карл-Энтони Таунс и Джордин Вудс Фото: Из личного архива Джордин Вудс

Ещё одна пронзительная история, связанная с теплотой и заботой о близком, произошла с центровым «Нью-Йорк Никс» Карлом-Энтони Таунсом. Девушка баскетболиста, Джордин Вудс, сделала совершенно особенный подарок. В 2020 году Таунс потерял маму, и Вудс нашла способ одновременно выразить свою любовь и почтить память самого дорогого человека в его жизни. К 30-летию центрового Джордин отыскала, перевезла через всю страну и полностью отреставрировала автомобиль, на котором его мама ездила, когда Карл был ещё ребёнком.

Любовь длиною в годы

Стефен Карри с семьёй Фото: Из личного архива Стефена Карри

Говоря о любви, невозможно не упомянуть Стефена Карри и его супругу Айешу. Их пара считается одной из самых крепких в лиге: впервые они встретились ещё подростками в молодёжной группе при церкви в Шарлотте. Карри было 15, а Айеше — 14. С тех пор вместе они прошли долгий путь — от первых встреч ещё подростками до крепкой семьи. Совсем недавно, 6 февраля 2026 года, на премьере анимационного фильма GOAT, в котором супруги вместе озвучили персонажей, Стефен раскрыл главный секрет их 14-летнего брака. По словам лидера «Голден Стэйт», секрет крепких отношение невероятно прост — в случае этой красивой во всех отношениях пары им является «честное общение».

Служебный роман

Алексей Швед с возлюбленной Фото: Из личного архива Алексея Шведа

Не менее яркая история любви и у одного из самых титулованных российских игроков Алексея Шведа. Свою будущую жену Анастасию он встретил буквально на рабочем месте. Девушка была участницей группы поддержки армейского клуба, где Швед в тот момент выступал. Роман в итоге перерос в крепкий союз, который позже оформился браком. Торжественная церемония состоялась в 2015 году на крыше легендарного Дома на набережной в Москве. Присутствовали на свадьбе только близкие друзья и родственники.

Как видно, даже самым суровым парням на паркете нужно место, где они могут просто побыть собой. А удивить любимого человека и сделать ему приятное можно как угодно. Будь то предложение на родной университетской арене, трогательный пост в соцсетях или восстановленный автомобиль как символ памяти. Ведь главные победы, как признают многие даже самые бескомпромиссные спортсмены, в жизни случаются не под звук сирены, а тогда, когда рядом есть тот самый человек.