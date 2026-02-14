Малик Бизли покинул НБА после ставочного скандала. Теперь его начальник — музыкант

Малик Бизли так и не подписал крупный контракт, который мог бы закрепить за ним статус одного из лучших снайперов лиги. Вместо ожидаемого трёхлетнего соглашения с «Детройтом» на более чем $ 40 млн ему пришлось перебраться играть в Пуэрто-Рико за команду «Сантурс Крабберс», владельцем которой является пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. Бизли выбрал новый клуб, чтобы поддерживать форму, пока идёт расследование, и его будущее в НБА остаётся неопределённым.

По информации ESPN, защитник хочет сыграть в лиге, стартующей в марте, пока ждёт окончания проверки. В прошлом сезоне Бизли провёл все 82 матча за «Пистонс» и в среднем набирал 16,3 очка за игру. Он реализовал 319 трёхочковых с точностью 41,6% — это рекорд клуба за сезон. Во всей НБА лучше него только Энтони Эдвардс, и то всего на один бросок. В голосовании за лучшего шестого игрока сезона Бизли стал вторым.

Пик его карьеры совпал с началом федеральной проверки — его заподозрили в участии в ставках в сезоне-2023/2024 за «Милуоки». О расследовании стало известно в конце июня: делом занимается прокуратура Нью-Йорка, а НБА помогает следствию. Пока обвинений игроку не предъявили, но переговоры с другими клубами остановили буквально накануне открытия рынка свободных агентов.

Малик Бизли, сезон-2024/2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сделка с «Детройтом» рассыпалась после того, как организация получила сведения о проверке. Клуб оперативно перераспределил бюджет: переподписал Кариса Леверта и провернул обмен с участием Данкана Робинсона, которому затем предложили контракт на сопоставимых условиях. Интерес к Бизли у других команд сохранялся, однако из‑за регуляторной неопределённости ни одно соглашение так и не было заключено.

По информации всё того же ESPN, один из американских букмекеров обратил внимание на подозрительную активность вокруг ставок на показатели Бизли в январе 2024 года. В игре с «Портлендом» заметно изменились ставки на его подборы, но спортсмен взял всего шесть, и ставки не прошли. Представитель Бизли заявил, что к следствию у их клиента вопросов нет.

Сейчас перспективы в НБА напрямую зависят от итогов проверки — пока же профессиональный статус определяет не лига, а соглашение в Сан-Хуане. Что тут поделаешь.