Матч звёзд Единой лиги — 2026: текстовая онлайн-трансляция на «Чемпионате»

Кто окажется сильнее — россияне или легионеры?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 15 февраля, в 17:00 мск любителей баскетбола ждёт Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и оперативно расскажет о самых ярких моментах.