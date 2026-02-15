Фантастика от Лилларда! Ни минуты в сезоне, а трёхочковый конкурс выиграл

Не каждое возвращение — большое событие с речами и слезами. Ты просто выходишь на матч, играешь как обычно — да и люди забывают, что тебя не было. Лилларду хватило одного дня на звёздном уикенде НБА, чтобы все разговоры о травме ушли в прошлое. Хотя бы на время.

Состав участников конкурса по трёхочковым броскам относительно внушительный: Девин Букер, Тайриз Макси, Донован Митчелл, Джамал Мюррэй, Норман Пауэлл, Бобби Портис и Кон Нуппель — все сильные игроки. Лиллард начал с 27 очков в первом раунде, не спеша и уверенно бросая с привычной техникой. В финале главным соперником остался Букер, он набрал тоже 27 — это был его максимум. Ранее Лиллард отметился 29-ю очками, практически ровно распределив броски по всем станциям. В итоге — заслуженная победа.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После турнира Лиллард обозначил отношение к формату предельно честно.

Дэмьен Лиллард защитник «Портленда» «Это действительно ощущалось как игра. И мне это было небезразлично. Я не относился к этому в духе: «Что будет, то будет». Я действительно хотел победить. Если мне дали такой шанс, я не хотел, чтобы все потом говорили: «Ну вот, Дэйм вышел, пару раз бросил — и всё». Я не собирался так просто выбывать из борьбы после первого раунда с 15 очками. Это явно был не мой план».

Травма ахилла — очень серьёзная, восстановление займёт много времени, и раньше сезона-2026/2027 возвращения ждать не стоит. Сам спортсмен подчёркивает, что сейчас главное для него — большой объём работы над собой:

«Я просто знаю, что готов. Я возвращаюсь после травмы, которая произошла почти год назад. С тех пор я проходил реабилитацию, много тренировался, уже несколько месяцев нахожусь в игровом режиме. Чувствую себя отлично. Я много работал над бросками, и если сейчас что-то у меня действительно хорошо получается, так это бросать мяч».

Конкурс подтвердил именно бросковую готовность.

Лиллард теперь в компании всего двух игроков — кроме него, только Ларри Бёрд и Крэйг Ходжес выигрывали конкурс трёхочковых три раза. Если учесть ещё и две победы в конкурсе мастерства, у Лилларда одна из самых солидных коллекций трофеев за уикенд всех звёзд. Девять раз он выходил на Матч всех звёзд, а средние показатели 24,9 очка с почти 38% из-за дуги говорят о том, что его главный козырь — трёхочковые.

До настоящего возвращения Дэмьен ещё не дошёл, но уже сейчас видно, что талант при нём. Он спокойно делал результат, даже проигрывая в форме. Такое по силам только большим игрокам.