Конкурс слэм-данков больше не вау. НБА срочно нужен перезапуск

Если убрать звук и не обращать внимания на эмоции, то отличить слэм-данк 2026 года от обычной разминки перед игрой будет почти невозможно. Всё происходит по шаблону: судьи на местах, повторы на экранах, световое шоу включается вовремя, но эмоций в этом почти не осталось. Всё кажется формальностью — ощущение праздника ушло, а арена снова похожа на место для теста нового формата, который, похоже, не сработал. Конкурс слэм-данков теперь уже не событие уикенда. И это печально.

Кешад Джонсон из «Майами» выиграл конкурс. Его прыжки были очень точными и уверенными. В финале он превзошёл Картера Брайанта из «Сан-Антонио»: Брайант заработал максимальные баллы за один из своих данков, однако не смог выступить стабильно. В итоге победа Джонсона логична по правилам, но главная интрига — даже не в итоговых местах, а в общем уровне финалистов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судя по тому, кто вышел на конкурс — Джексон Хэйс («Лейкерс»), Брайант, Джонсон, Джеймс Ричардсон («Орландо») — видно, что он больше не для топовых игроков. Это скорее ротация или молодые, которые только пытаются заявить о себе. Никто из них не является лидером сезона. Раньше это было соревнование больших имён, теперь же такого почти нет.

Уже после первого круга стало ясно — с качеством большие проблемы. Слэм-данки Хэйса оказались слишком простыми и неоригинальными, их оценили в среднем на 44,6 балла. Представьте, если бы это была обычная встреча, вряд ли кто-то обратил бы вообще на это внимание — слишком буднично. Однако сейчас этот момент вызвал большой резонанс — как признак того, что шоу стало менее зрелищным.

Самым запоминающимся моментом стал неудачный прыжок Ричардсона: он наверняка хотел повторить подвиг своего знаменитого отца, но приземлился неудачно — сильно ударился спиной и головой. Благо помощь врачей не понадобилась и он продолжил выступление, однако после этого зрителей интересовал не сам замысел, а его опасное падение.

Неудачная попытка Джейса Ричардсона Фото: Getty Images

Проблемы конкурса были заметны уже давно. На какое-то время стало поинтереснее, когда Мэк Маккланг доминировал три года подряд, а в 2025-м все судьи оценивали его прыжки на максимум. Но ведь главную звезду шоу играл человек, который почти не появляется на площадке в НБА. Это лишь сильнее показывало: у конкурса большие проблемы, и держится он только на энтузиазме отдельных игроков. Только посмотрите, что Мэк в теории мог предложить в 2026 году. Но не стал, поскольку, как он заявил, многие игроки просто отказывались приезжать на контест из-за его потенциального участия.

Призовые мероприятия совсем не мотивируют топовых игроков. По сравнению с их зарплатами в клубах это, честно говоря, копейки . Неудивительно, что они не горят желанием участвовать. Вот на внутрисезонном турнире ставки повыше — там победителям дают по полмиллиона и больше.

Многие игроки боятся получить травму — это одна из главных причин. Они заключили огромные контракты и часто думают, чем рискуют, прежде чем принимать решения. Энтони Эдвардс и Зайон Уильямсон не отказались участвовать просто так — продуманное решение. К тому же лига почти никак не поддерживает и не мотивирует участников — ни финансово, ни как-то ещё. Не добавляется какой-то особый статус, что ли.

Разница ещё заметнее, если сравнить с конкурсом трёхочковых. Дэмьен Лиллард, несмотря на тяжёлую травму, снова выиграл и попал в компанию легенд — третий, кто в истории забирал трофей наряду с Ларри Бёрдом и Крэйгом Ходжесом. Настоящие звёзды добавляют блеска мероприятию, его становится интереснее смотреть. А вот если в данк-контесте нет звёзд, то и смотреть его никто не хочет.

Посмотреть зрелищный данк сейчас проще простого — он тут же появляется в интернете. И разговоров об одном таком моменте может быть больше, чем о целом уикенде с участием звёзд. Раньше за такими эпизодами гонялись, а теперь их хоть отбавляй. Всё логично. И ты можешь менять сколько угодно деталей и добавлять разные активности, но конкурс станет настоящим только тогда, когда поменяются статус, награды и идеи участия. Пока это не сделают — это просто обычная часть программы по инерции.

В сухом остатке — конкурс слэм-данков 2026 года прошёл как-то вяло, без настоящего драйва. Если раньше это был гвоздь программы всего звёздного уикенда, то теперь — лишь традиционный номер, который мало кого зацепляет. Вопрос даже не в будущем конкурса, а в том, может ли он снова по-настоящему удивить и порадовать зрителей. Сейчас на это ответа нет.