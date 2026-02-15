Яннис устроил реванш за инсайды. Шэмс Чарания — главный мем уикенда звёзд

На уикенде всех звёзд в НБА главное — зрелище. Обычно посторонние вещи тут не всплывают, но перед матчем знаменитостей сезонные обсуждения всё-таки прорвались в эфир.

Яннис Адетокунбо пришёл на мероприятие в роли тренера одной из команд. Отвечая на реплику Ричарда Джефферсона о «неравных» составах, он заметил, что в его ростере есть самый известный инсайдер лиги Шэмс Чарания, который «не умеет играть», тогда как остальные — да. Фраза прозвучала как шутка, но контекст придал ей дополнительный смысл.

Форварда не раз связывали с обменом — об этом писали СМИ, а источники рассказывали о неуверенности «Милуоки» и заинтересованности соперников. Однако сам игрок уверял, что сосредоточен на своей команде. В дедлайн его так и не обменяли.

Такой фон делал его шутки в адрес инсайдера вполне логичными — он явно понимал, что делает. За уикенд Адетокунбо пару раз упоминал журналиста в своих фейковых «новостях», однако больше всего внимания привлёк эпизод перед игрой. Там на видео Чарания сдержанно отреагировал, а во время самого матча почти всё время держал в руках телефон — работа не прекращалась.

В самой игре он не набрал ни одного очка — бросил четыре раза и ни разу не попал, ещё и четыре раза потерял мяч. Для журналистов — интересный факт, для болельщиков — повод для шуток.

Пример показывает, насколько сейчас поменялись роли игроков и инсайдеров: журналисты уже могут сами влиять на то, о чём говорит баскетбольное сообщество. А игроки, в свою очередь, получили возможность отвечать публично. Так и вышло — ироничное замечание игрока тут же разошлось дальше обычного развлекательного формата.