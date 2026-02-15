Сумма в контракте НБА обманчива. Ивица Зубац испытал это на первом чеке

По контракту Ивица Зубац должен был получить аванс в четверть миллиона долларов, но до него дошли только $ 105 тыс. Так он понял главную истину НБА: пока деньги дойдут до игрока, сумма резко сокращается.

Когда Зубац только подписал в 2016-м соглашение с «Лейкерс», ему понадобились деньги, чтобы осесть в Лос-Анджелесе. В отличие от европейских клубов, где такие расходы берёт на себя команда, в НБА всё ложится на самого игрока. Поэтому центровой обратился к агенту за авансом — новички часто так делают. Запросили $ 250 тыс., и вскоре Зубац получил часть этой суммы.

Бóльшую часть зарплаты спортсмена «съедают» налоги и сборы. В Калифорнии налог на доходы для самых богатых — рекордный среди всех штатов США. Плюс ещё федеральные налоги, налоги с каждого сыгранного в разных штатах матча, взносы в специальные фонды. Всё это удерживают сразу, и до встречи с агентом у игрока в руках остаётся лишь около половины первоначального гонорара. Например, Зубац с $ 250 тыс. реально получил $ 105 тыс.

Ивица Зубац, сезон-2016/2017 Фото: Nick Laham/Getty Images

На первый взгляд кажется, что новичковый контракт — это огромные деньги: почти $ 1 млн за сезон. Но на самом деле останется гораздо меньше — ведь отсюда уйдут налоги, агентские, а ещё жильё в Лос-Анджелесе, страховка, машина и все прочие выкладки большого города. Всё это снимают без спроса, и до агента доходит только половина зарплаты игрока.

Зубац знал толк в финансовых неурядицах: в Европе он уже не раз сталкивался с задержками зарплаты. На порядок и финансовую дисциплину он надеялся в НБА — и на сей раз система его не подвела, но вместе с этим ему пришлось разбираться в сложных налогах и американских спортивных законах.

Когда Ивица перешёл в «Индиану», ситуация с налогами значительно улучшилась. Здесь штат берёт 3%, город — примерно 2%. Да, остаются ещё федеральный налог и тот самый jock tax , так что часть денег всё равно Зубац теряет. Но в итоге можно получить до 60% зарплаты на руки — ещё до выплаты агенту. При долгосрочном контракте эти проценты хорошо ощущаются.

Ивица Зубац, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В ближайшие три года центровой заработает $ 18,9 млн, $ 20,3 млн и $ 21,7 млн за сезон. Если взять налоги Калифорнии (примерно 50% остаётся на руках), то ему достанется около $ 9,5 млн, $ 10,2 млн и $ 10,8 млн. В Индиане налог ниже, там останется $ 10,4 млн, $ 11,2 млн и $ 11,9 млн соответственно. Получается, за три года разница между штатами — примерно $ 3-4 млн, и это без учёта разницы в ценах на жизнь.

Зубац увидел свою первую реальную зарплату в НБА — и внезапно понял, что сумма в контракте и то, что кладёшь в карман, — это совсем разные вещи. Деньги вроде бы большие, да вот только половину съедают налоги и вычеты. И восторг моментально испаряется. Так Ивица по-настоящему почувствовал разницу между Европой и Америкой — когда впервые увидел детальную ведомость по своим доходам.