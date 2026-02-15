А ещё прямо во время шоу баскетболист узнал пол своего будущего ребёнка.

Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?

Вот и завершился главный баскетбольный праздник страны. Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2026 года стал не просто выставочной игрой, а ярким юбилейным шоу. В столь знаменательную дату — 10-ю в истории турнира — мероприятие попросту не могло получиться иным. И если вы вдруг пропустили это действо, не расстраивайтесь — «Чемпионат» расскажет обо всём.

Как и годом ранее, организаторы вернулись к классическому формату проведения игры — российские баскетболисты против легионеров. Это противостояние стало визитной карточкой турнира: именно так проходили первые шесть матчей с 2017 по 2022 год. И хотя в 2023-2024 годах лига экспериментировала с делением на «школы» и команды тренеров, возвращение к истокам в юбилейном матче выглядело максимально символично.

За всё время проведения баскетбольного праздника отечественные звёзды четырежды обыгрывали иностранных коллег в классическом формате, в то время как легионеры побеждали в трёх встречах. Матч 2026 года давал россиянам шанс увеличить задел, в то время как иностранные игроки имели возможность восстановить паритет. Дополнительным стимулом для игроков стал и солидный призовой фонд: как и в прошлом году, победившая команда получила 5 млн рублей.

В топ-10 игроков лиги по результативности в нынешнем сезоне почти сплошь легионеры. Среди лидеров — Мело Тримбл, Джален Рейнольдс, Ален Хаджибегович, а также Гарретт Нэвелс, Маркус Бингэм и Данило Тасич. Единственным россиянином в этой компании стал Никита Михайловский, который справедливости ради и возглавляет список. Побороться за победу против такой мощной компании отечественным парням было непросто, но они сразу дали бой, показав, что лёгкой прогулки ждать не стоит.

Открыть счёт прорвавшемуся под кольцо Мело Тримблу помешал Георгий Жбанов, смахнувший мяч в последний момент. Впрочем, «Звёзды мира» быстро доказали, что и их настрой не менее боевой. Несколько перехватов на первых минутах и задел 14:4 в их пользу наглядно подтвердили: борьбы будет много. В паузе стартового отрезка прошла торжественная церемония — в Зал славы Единой лиги были введены Хавьер Паскуаль, Никола Милутинов, Виталий Фридзон и Владимир Титоренко. Напутствовал участников праздника и прославленный хоккеист Александр Овечкин, обратившийся к залу и игрокам с большого экрана. Отдельно легендарный Ови поздравил своего друга Фридзона. К концовке первой четверти задел легионеров почти испарился — впереди они были лишь на два очка (27:25).

В первом перерыве зрители получили возможность насладиться конкурсом трёхочковых. Фаворитами многим представлялись сразу трое — Самсон Руженцев, чей процент реализации дальних бросков к настоящему моменту составлял 49,3, Трент Фрейзер (44,9%) и Гарретт Нэвелс (43%). Но и Дмитрия Сонько (38,3%), Джалена Адамса (38,9%) и Павла Савкова (39,2%) тоже, конечно, никто не сбрасывал со счетов. И, как выяснилось, не зря.

Первым на паркет вышел Руженцев. Однако в этот раз снайперский прицел подвёл обычно хладнокровного Самсона — всего семь баллов за минуту. Стало ясно, что борьбу за 500 000 рублей призовых поведёт не он. Вышедший следом Фрейзер был куда точнее: американец задал солидную планку в 24 балла, сделав весомую заявку на финал.

Джален Адамс показал достойный результат (18 баллов), но Савков оказался эффективнее. Молодой россиянин действовал максимально уверенно: Павел выбрасывал мячи с таким запасом, что перед последним броском позволил себе эффектную паузу. Точное попадание — и 23 балла в копилке. Другой представитель России, Дмитрий Сонько, также выступил достойно, отстав от Савкова всего на один балл.

Действующий чемпион конкурса Нэвелс закрывал предварительный раунд. Гарретт шёл ровно и в итоге набрал те же 23 балла, что и Савков. В перестрелке за право сразиться с Фрейзером в финале Павел и Гарретт сошлись в очном споре: россиянин за 30 секунд выбил 12 очков, тогда как американец — лишь три.

В решающей битве Савков набрал 24 балла, вновь исполнив свой фирменный трюк с паузой перед последним точным броском. Фрейзер начал финал очень бодро, реализовав восемь попыток за 13 секунд, однако серия промахов в середине дистанции перечеркнула его шансы. Итог — 19 баллов. Полмиллиона рублей забрал 23-летний снайпер МБА-МАИ.

Павел Савков — лучший исполнитель трёхочковых Фото: Единая лига ВТБ

Вторая четверть вновь прошла в плотной и острой борьбе. Соперники шли очко в очко, и долгое время никто не мог захватить инициативу. Самой примечательной получилась концовка отрезка. Мело Тримбл не спеша начинал последнюю атаку легионеров, но при попытке прохода лишился мяча. Нескольких секунд россиянам хватило сполна: стремительный выпад позволил им увеличить преимущество до «+4» перед большим перерывом.

Между второй и третьей четвертями зрители по традиции следили за конкурсом данков. В этом году в нём приняли участие Тайрон Брюэр (УНИКС), Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»), Даниил Коско («Автодор») и Егор Рыжов («Енисей»). Стартовавший первым американец сразу вколотил шикарную «мельницу», получив от жюри солидные 48 баллов.

Во второй попытке Брюэр был ещё увереннее, за что удостоился максимума (50). Компанию в финале ему составил Кирилл Попов, набравший за две попытки 95 баллов. Однако в решающей битве представитель УНИКСа оказался недосягаем. Победа подарила ему не только приятные эмоции, но и чек на 500 тыс. рублей. Пожалуй, даже зрители данк-контеста НБА 2026 года предпочли бы последить именно за полётами Брюэра.

Тайрон Брюэр — лучший данкер Фото: Единая лига ВТБ

Впрочем, и проигравшему Кириллу точно не стоит расстраиваться: после одного из своих данков 27-летний баскетболист узнал пол будущего ребёнка. У семьи будет мальчик!

Накал борьбы в третьей четверти лучше всего иллюстрирует счёт. Результат 13:17 в пользу легионеров (нетипично низкий для звёздного уикенда), а также предельно сконцентрированное лицо главного тренера «Звёзд мира» Велимира Перасовича говорили об одном: оба коллектива заряжены на победу и не намерены уступать.

Четвёртую четверть команды начинали при равном счёте — 66:66. Ближе к её середине россияне предприняли попытку уйти в отрыв, однако концовка осталась за легионерами. При счёте 89:91 за несколько секунд до сирены у отечественных баскетболистов ещё оставался шанс отыграться или даже вырвать победу точным трёхочковым. Наставник «Звёзд России» Евгений Пашутин тайм-аут решил не брать, но риск не оправдался: передачу Антона Астапковича через всю площадку перехватил его партнёр по ЦСКА Тримбл. Итог — 91:89 в пользу «Звёзд мира». Иностранцы всё-таки восстановили паритет в истории противостояния — 4-4. Следующий Матч звёзд, если он пройдёт в том же формате, станет по-настоящему определяющим.

Звание самого ценного игрока матча заслуженно получил Фрейзер. Во встрече разыгрывающий «Звёзд мира» набрал солидные 18 очков, к которым прибавил три подбора и одну результативную передачу. По окончании матча можно констатировать, что он получился таким, каким все его ждали. Напряжённым, но проходившим в конкурентной борьбе. Праздник в Москве завершён, но регулярный чемпионат в самом разгаре. А значит, главные интриги сезона ещё впереди.