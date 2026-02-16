Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои

Матч звёзд НБА много лет являлся чем-то рутинным: играли расслабленно, защиты почти не было, а результат ничего не значил. Но в 2026-м всё поменялось: сделали три команды и формат мини-турнира. Теперь сборная мира борется с двумя сборными США, и эта смена правил встряхнула турнир.

С первого матча было видно, что отношение к атакам изменилось. В игре, которая затянулась до овертайма, обе команды нацеленно находили слабости друг друга и разыгрывали мяч до такой ситуации, когда бросать действительно стоило.

Стоит сказать, что в третьем матче все выкладывались по полной, а борьба шла буквально за каждый мяч и под кольцом, и дальше по всей площадке. Поэтому только лучшие оставались на площадке, лишив шанса сыграть тем, кого выпускают для «галочки». Сразу бросалось в глаза, что в игре сошлись игроки из разных стран и возрастов.

Трофей забрала USA Stars. MVP достался Энтони Эдвардсу — точность защитника в концовке финала стала определяющей. Он забивал сложные под давлением и при этом оставался в системе. При этом самый ровный по качеству решений баскетбол показал Кавай Леонард, который на паркете «Интьют Доума» он действовал экономно и безошибочно, управляя темпом и пространством.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

С появлением нового формата подходы поменялись. Если пару лет назад речь шла о самоотдаче топов, теперь акцент сместился на скорость с обороной: это важнее? Медленный и аккуратный стиль уже не работает. Нельзя сказать, что чего-то не хватало — просто правила изменили требования к участникам.

Среди ветеранов Леброн Джеймс задавал главный тон. Именитый форвард не гнался за бросками — организовывал нападение, подчищал в защите, задавал тон. Его заслуга — в том, как он принимал нужные решения, ведь в коротких матчах это намного важнее, чем набрать кучу очков.

На выходных сложилась интересная экономическая ситуация. На Rising Stars в пятницу пришло мало людей — где-то 15%. В воскресенье было не протолкнуться. За час до начала цены на билеты упали на 60% от первоначальной — такого в Лос-Анджелесе раньше не было.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Деньги тоже стали хорошим стимулом. Игроки USA Stars получили по $ 125 тыс. за победу. А Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен и тренер Джей Би Бикерстафф из «Детройта» оказались единственными, кто получил максимальные выплаты — ведь они совмещали сразу две роли: и на поле, и в штабе. К тому же Дюрен ещё отдал решающий пас Барнсу — тот забил победный бросок в овертайме.

Год 2026 не уместить в сухие цифры на табло, тут история куда больше. После изменений в правилах спортсмены перестали относиться к Матчу звёзд как к шоу — теперь он действительно что-то значит. По крайней мере, в это хочется верить.