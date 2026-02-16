Самая острая тема в НБА. Как лишить смысла сезонные сливы ради драфта?

Когда сезон подходит к концу, разница между командами в нижней части таблицы — это уже перспектива заполучить лучший номер драфта. Сейчас у слабейших в чемпионате максимальные шансы на первый пик, поэтому некоторые клубы уже весной начинают прикидывать: а не стоит ли проигрывать почаще?

На уикенде Матча звёзд Адам Сильвер прямо сказал: проблема преднамеренных поражений стала заметнее, чем раньше. Он добавил, что лига думает обо всех возможных решениях, в том числе о реформе драфтовой лотереи. Комиссионер отметил: система нужна была, чтобы поддерживать аутсайдеров, но сейчас она провоцирует команды проигрывать специально.

НБА пыталась сделать так, чтобы у худших команд было не так много преимуществ при выборе первого номера. Даже с лотереей худшие клубы всё равно получают золотой билет на топового новичка. Для одних генменеджеров всё просто: проценты на драфте весомее любых моральных установок.

В этом сезоне команды вроде «Вашингтона», «Юты» и «Индианы» решили делать ставку не на победы здесь и сейчас, а на будущее. У них мало побед, зато они получают перспективных игроков и обменяли травмированных звёзд — «Вашингтон» взял Трея Янга и Энтони Дэвиса, «Юта» — Джарена Джексона, а «Индиана» — Ивицу Зубаца. Попытка собрать команду заново и добыть удачу на драфте зачастую скрывается за вывеской обычной работы с персоналом.

Энтони Эдвардс и Адам Сильвер, Матч звёзд НБА — 2026 Фото: Ryan Sirius Sun/Getty Images

Лига оформила штрафы «Юте» и «Индиане» за то, что те в заключительные моменты выпускали на паркет дублёров вместо своих звёзд. При этом Адам Сильвер признал: постоянно следить за решениями тренеров не получится — если влезать в каждую медицинскую справку и ротацию, неизбежно начнутся конфликты с клубами, а лига окажется крайней в вопросах тактики.

Комиссионер больше всего опасается, что клубы начнут сливать игры нарочно, чтобы урвать заветный драфт-пик. Возникает вопрос: а правда ли турнирная таблица показывает, насколько хороша та или иная команда? Сильвер отмечает: в лиге считают, что все играют примерно на одном уровне, а разница между клубами иногда возникает из-за их тактики, а не реальной силы.

Рассматривают около десятка вариантов, как доработать механизм драфта. Про полную отмену речи не шло, хотя чисто теоретически обсуждается вариант — чтобы новички не проходили драфт, а сразу подписывали контракты как свободные агенты. Однако для такого шага потребуется одобрение и руководства лиги, и игроков. Этот вопрос затронет всё устройство современной НБА. И это говорит о том, насколько существенно недовольство текущей системой.

В НБА проблема особенно остра из-за устройства самой лиги. Когда на площадке всего пять игроков с каждой стороны, влияние одной восходящей звезды чувствуется куда сильнее, чем в видах спорта с большой ротацией. Поэтому ранние пики на драфте стоят очень дорого, и у команд появляется сильный соблазн уступать, чтобы получить шанс выбрать будущую звезду. Так что нежелание выигрывать не только заметно в турнирной таблице, но и влияет на интерес болельщиков и бизнес-показатели, особенно по ходу длинного сезона.

Лига обсуждает вариант расширения, однако до голосования ещё далеко — его не будет как минимум в ближайший месяц. Пока что обозначили цель — 2026 год. По словам Сильвера, тему переезда команд пока не затрагивают. Если новые франшизы всё-таки появятся, борьба за молодых игроков усилится, а система их распределения станет ещё важнее.

Теперь речь даже не столько о том, за что и почему кого-то штрафуют, и уж точно не про отдельный сезон. Главная тема — как сделать так, чтобы в лиге сохранялась конкуренция, но при этом не возникало соблазна специально проигрывать матчи. Сейчас это сделать попросту не удаётся — и именно здесь у НБА начинаются самые серьёзные головоломки. Посмотрим, что придумают ребята в дорогих костюмах.