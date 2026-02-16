Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев 18-й недели, Рейнольдс, Савков, Свинин, Михайловский, Тасич, баскетбол

Мощные представления в регулярке и в Матче звёзд Единой лиги. Голосуйте за лучшего
Никита Бирюков
Рейтинг героев 18-й недели Единой лиги
Комментарии
Неделя с юбилейным шоу во главе!

Героем 17-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник Всеволод Ищенко. Всё внимание зрителей в прошедшие семь дней было приковано к юбилейному Матчу звёзд Единой лиги, но некоторые игроки показали себя в регулярке так, что их нельзя было обойти стороной. Давайте разбираться, кто проявил себя ярче остальных.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный герой 18-й недели Единой лиги сезона-2025/2026
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
1 место

Джален Рейнольдс — УНИКС: 30 очков и две победы

Центровой в составе команды мира стал победителем Матча звёзд Единой лиги, но ещё до юбилейного шоу Рейнольдс проявил себя невероятно ярко. В игре с «Пармой» Джален оформил 30 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата. Американец стал самым эффективным игроком встречи (29 баллов), а УНИКС с большим трудом одолел соперника — 74:72. Без такого выступления бигмена это вряд ли бы произошло.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
2 место

Павел Савков — МБА-МАИ: россиянин стал победителем конкурса трёхочковых

В матче с «Енисеем» Савков выполнял больше черновую работу. Шесть очков, два подбора и три передачи — не самые плохие цифры, но «+20» в графе «плюс-минус» показывают, что форвард МБА-МАИ был невероятно полезен во время своего нахождения на паркете. Видимо, Павел копил силы для конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги. Савков ярко начал, но пришлось бороться за выход в финал с Гарреттом Нэвелсом. В решающей же битве Павел одолел Трента Фрейзера. Получается, Савков выбил предыдущего победителя турнира и главного претендента на победу — в этом. Поздравляем!

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
3 место

Данило Тасич — «Енисей»: топ-уровень от центрового в регулярке и в Матче звёзд

Красноярцы провели яркую встречу в Москве до Матча звёзд Единой лиги. «Енисей» выдал шикарную первую четверть (23:15), а затем не выиграл ни одного отрезка (была лишь ничья в четвёртой — 15:15). Тем не менее команде удалось одержать минимальную победу со счётом 76:75. И это случилось во многом благодаря Тасичу, который был очень полезен: 24 очка, семь подборов, три перехвата и два блок-шота. Впрочем, Данило шикарно показал себя и на шоу в воскресенье: 14 очков, шесть подборов и три перехвата. Ударная неделя от центрового!

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
4 место

Лев Свинин — «Бетсити Парма»: идеальное бросковое выступление

Если УНИКС вёл за собой Рейнольдс, то «Парму» — Свинин. Лев не так много бросал по кольцу, но реализовал все шесть попыток с игры. В итоге у молодого таланта 17 очков, четыре подбора, две передачи, один перехват и один блок-шот. Форвард показал лучшую эффективность в составе своей команды (21 балл) и сделал всё возможное, чтобы пермяки победили. Чуть не хватило — 72:74.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
5 место

Никита Михайловский — «Самара»: дабл-дабл и вторая победа в сезоне

Клуб с берегов Волги одержал вторую победу в регулярном чемпионате. Михайловский буквально тащил команду на себе. 25 очков, 10 подборов и шесть передач — огромный уровень влияния на игру. Никита показал себя как настоящий лидер, став к тому же и самым эффективным (33 балла). «Автодор» не выдержал напора лидера «Самары», уступив со счётом 87:95. Также Михайловский участвовал в Матче звёзд Единой лиги. Хоть он был там не на первых ролях, но картину точно не портил.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android