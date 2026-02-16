Скидки
Насколько реально возвращение Леброна Джеймса в Кливленд Кавальерс летом 2026 года — будущее форварда в НБА

Главная интрига в карьере Леброна. А что, если Джеймс реально вернётся в «Кливленд»?
Артемий Берстенев
Главная интрига в карьере Леброна
Последнее слово за Королём.

Получается, что самой загадочной темой лета станет не драфт, а решение Джеймса: подпишет ли форвард контракт и с кем? Один из реальных вариантов развития событий, как утверждает Тим Макмэхон из ESPN, — возвращение в Кливленд. Об этом думают не из-за старых чувств, а по очень прагматичным причинам — возраст, трансферный рынок и новый цикл вокруг подрастающих лидеров.

Ситуация довольно обычная. Леброну 41 год, у него скоро завершится двухлетний контракт на $ 101,4 млн, и впервые за долгое время он свободен — у него нет опции на следующий сезон. Тем временем «Лейкерс» начали строить планы с учётом Луки Дончича, делая ставку на будущее. Тут нет никакого конфликта — просто у клуба и игрока немного разные приоритеты. Пока шёл сезон, у них была общая цель, а по его завершении пути могут разойтись.

Джеймс по-прежнему очень полезен — 22,0 очка, 5,8 подбора и 7,1 передачи за матч, попадает половину бросков. Трёхочковые чуть хуже — 30,5%. Джеймс стал меньше брать игру на себя и больше управляет нападением — и в плей-офф это в теории пойдёт на пользу.

«Кливленд» — важное место в жизни баскетболиста. Там он дебютировал, там же помог команде впервые за многие годы стать чемпионом. Потом последовали запланированные трансферы в «Майами» и «Лейкерс». А вот в Огайо Джеймс ассоциируется с самим клубом — его имя вписано в историю.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Состав «Кавальерс» хорошо сочетается. Донован Митчелл активен на дуге, Джеймс Харден управляет игрой, Эван Мобли и Джарретт Аллен защищают кольцо. Леброн сможет сосредоточиться не столько на очках, сколько на том, чтобы не терять мяч и принимать взвешенные решения в конце матчей, а также использовать универсальность для разных сочетаний на площадке.

Есть и коммерческая сторона вопроса: легендарный игрок, возможно, проводит последний сезон, и это становится событием на каждой арене. Но если для «Кливленда» это будет что-то личное — завершение большого пути, то в Лос-Анджелесе он просто часть огромной системы. В Огайо же Король осевая координата.

Все минусы уже обсуждали. Леброн немолод, ему будет трудно войти в ритм, плюс присутствует жёсткая конкуренция. Впрочем, суть не в этом — сейчас все хотят одного: наверняка и он сам, и руководители, и лига. Если эта задумка летом перерастёт в настоящий камбэк, то это будет осознанным выбором легенды, означающим, что даже в последних сезонах он собирается выигрывать.

