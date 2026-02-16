Дуэль россиян в системе НБА и новое яркое лицо. Топовая неделя от наших за рубежом

Прошедшая неделя захватила всё внимание зрителей звёздными уикендами как в США, так и в России. Тем не менее в студенческой лиге NCAA, в молодёжном чемпионате Испании и Лиге развития НБА (G-лиге) команды с нашими талантами вовсю играли. Поговорим о россиянах в еженедельной рубрике.

Виктор Лахин и Владислав Голдин

Виткор Лахин Фото: x.com/okcblue

По традиции начнём с Лиги развития НБА. На прошедшей неделе Виктор Лахин и Владислав Голдин дважды встречались друг с другом в регулярном чемпионате. Центровые являются важнейшими элементами системы команды, отчего их противостояние вызывало ещё больше интереса. В первом матче дело дошло до овертайма, в котором победу одержала «Оклахома-Сити Блю» со счётом 137:135 ОТ. Хоть Голдин за 19 минут на паркете оформил 14 очков, восемь подборов и два блок-шота, но это не помогло его «Су-Фолс Скайфорс» выиграть. Лахин же довольствовался схожими с Владом цифрами — 12 очков, восемь подборов, четыре передачи и один блок-шот.

Во второй встрече снова лучше оказалась команда с Лахиным в составе. На этот раз Виктор был лучше своего визави по статистике, набрав 11 очков, пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Голдин же довольствовался лишь шестью очками, пятью подборами, одной передачей и одним блок-шотом. «Скайфорс» уступили со счётом 118:127. Яркие получились противостояния, которые остались за Лахиным. К слову, за фарм-клуб «Оклахомы» выступил и Никола Топич. Игрок, который не только поборол тяжёлую травму, но и рак!

Виктор Панов и Александр Молофеев

Виктор Панов Фото: x.com/DrexelMBB

Одним из самых стабильных и полезных россиян в этом сезоне NCAA является Виктор Панов. Форвард университета Дрекселя провёл лишь один матч за минувшие семь дней в американской лиге. Соперником учебного заведения россиянина стал Монмутский университет, которому и досталась уверенная победа со счётом 93:73. Тем не менее Панов отлично себя показал, оформив 14 очков, один подбор, три передачи и один блок-шот. Забегая немного вперёд, это будет лучшее выступление наших талантов в NCAA.

На позапрошлой неделе университет Луизианы в Монро прервал свою 13-матчевую серию поражений. Но команда с Молофеевым в составе не смогла закрепить свой успех, уже проиграв три встречи кряду. Две из них прошли в минувшие семь дней. Сначала учебное заведение россиянина не справилось с Государственным университетом Арканзаса (70:103), затем — с Техасским государственным университетом (84:95). Первую из этих встреч Александр полностью провалил: ни набрал ни одного очка за 20 минут, ограничившись лишь одним подбором и одним перехватом. Во второй исправился: семь очков, один подбор и столько же передач. Команда Молофеева занимает последнее место в своей конференции.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: x.com/BryantHoops

Университет Оклахомы, за который выступает Елатонцев, на прошлой неделе прервал свою серию из девяти поражений. На этой же удалось закрепить успех победой над университетом Джорджии. «Сунерз» показали уверенную игру, победив со счётом 94:78. Кирилл провёл на паркете 18 минут и сыграл неплохую встречу: семь очков и два подбора. Да, не предел мечтаний, но, по сравнению с некоторыми из прошлых матчей, эта получилась добротной. Особенно с учётом того, что он реализовал все свои три броска. «Оклахома» набирает обороты.

Что касается Рудовского, то его сезон полон взлётов и падений. Наверное, поэтому он и самый яркий представитель среди россиян в NCAA. Тимофей в прошлом нашем обзоре обновил свой личный рекорд, набрав 24 очка. А уже на этой неделе провёл матч с нулём в графе «очки». Началось всё для форварда университета Брайанта хорошо: 11 очков, два подбора и один блок-шот в игре с Массачусетским университетом Лоуэлл.

Вот затем — провал во встрече с университетом Вермонта, где россиянин набрал лишь четыре подбора, три передачи и один перехват за 18 минут. А что ещё более печально, его команда дважды разгромно уступила (69:88 и 63:90). Ждём улучшения игры от Рудовского? Ведь на протяжении сезона после плохого выступления от Тимофея следовал отменный перформанс.

Владимир Хряпа и Даниил Глазков

Даниил Глазков Фото: x.com/RamblersMBB

Хряпа-младший продолжает развиваться в системе университета Теннесси в Мартине. Его показатели в последнее время не впечатляют, но статистика не всегда отображает вклад игрока в результат. В матче с Линденвудским университетом россиянин набрал три очка, один подбор и перехват, а его команда уступила с минимальным отставанием — 74:75. В следующей встрече с университетом Южного Иллинойса Владимир не оформил ни одного очка, ограничившись лишь одним подбором, передачей и блок-шотом. Однако радует то, что его команда победила — 81:76. Желаем 20-летнему парню проявлять себя лучше.

В то время как Илья Ермаков уже длительное время восстанавливается от травмы, шикарно себя проявил Даниил Глазков. 20-летний игрок Чикагского университета Лойолы в матче с университетом Сент-Луиса записал на свой счёт 11 очков, шесть подборов, одну передачу и один перехват. Это лучший результат в сезоне для защитника, поэтому нельзя было обойти стороной его выступление. К тому же россиянин в последнее время радует — до этого набрал девять очков и пять подборов и шесть очков и пять подборов в двух противостояниях в NCAA. Жаль, что в лучшей встрече Глазкова его команда уступила (59:86).

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Илья Фролов Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Россияне в испанской Liga U продолжают удивлять! Егор Амосов стал самым результативным игроком матча, в котором его мадридский «Реал» одолел «Гран Канарию» со счётом 77:70. Молодой защитник оформил 28 очков, восемь подборов, две передачи и три перехвата. Если бы не шесть потерь, то игру можно было бы и вовсе считать эталонной. Партнёр по клубу Илья Фролов собрал дабл-дабл: 10 очков, 11 подборов, две передачи и столько же перехватов. Россияне выделяются в одной из лучших академий в Европе.

Что касается Александра Савкова, то он тоже стал лучшим в составе «Сарагосы», набрав 15 очков, шесть подборов, два перехвата и один блок-шот. К сожалению, хорошее выступление российского форварда не помогло его команде приблизиться к победе над «Барселоной» — разгромное поражение со счётом 75:102. Александр Панасюк продолжает восстановление от травмы. Наши таланты провели очередной отрезок в чемпионате, ждём, что они все покажут в следующие семь дней.