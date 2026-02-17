НБА сегодня — рай для Джордана? Легенда «Чикаго» уверен в чудовищных цифрах Майкла

В последнее время НБА меняет подходы, но делает это максимально тихо. Обратите внимание: теперь любое касание на периметре — фол, и атакующим баскетболистам играть стало гораздо проще. Поэтому слова, что Майкл Джордан сейчас бы набирал 45 очков, звучат не так лестно.

Тони Кукоч, бывший форвард «Чикаго», заявил, что сейчас Джордан зарабатывал бы 20-25 штрафных за матч и легко набирал бы по 45 очков. По его мнению, всё из-за того, что теперь любое касание в защите сразу фиксируется, а в атаке стало больше пространства, потому что все пять игроков могут растягивать оборону по всей площадке.

Джордан — неоспоримо великий снайпер: 10 раз был лучшим по очкам за сезон, а его средний результат за матч — до сих пор рекорд НБА. В сезоне-1986/1987 он набирал по 37,1 очка в куда более жёстких условиях, чем сейчас. Если бы Майкл играл по нынешним правилам, с большим количеством пробиваемых штрафных, его показатели наверняка стали бы ещё выше. И основания для таких прогнозов есть.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Похожую точку зрения высказал и тренер «Клипперс» Тайрон Лю. Он считает, что без нынешних судей такие показатели были бы невозможны. Игроки конца 1990-х, такие как Кевин Гарнетт, тоже говорили, что универсальность Джордана позволила бы ему легко вписаться в любую эпоху.

45 очков — это сейчас почти фантастика для большинства игроков. И хотя команды играют быстрее и атак больше, защищаться тоже стало сложнее, поскольку крайние защитники и мощнее, и шустрее, изоляции режут на корню — всё разбирают на видео и анализируют статистику. Одиночными проходами никого не удивишь, потому что глубина состава и командная игра стали куда важнее обычной физики.

Майкл Джордан и Тони Кукоч, 2021 год Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Если бы Майкл играл сейчас, современная схема нападения дала бы ему больше шансов проходить к кольцу. Его броски со средней и навык зарабатывать штрафные очень подходят под сегодняшние требования. С таким же количеством бросков и временем на площадке 35-38 очков для него были бы реальностью. А вот чтобы набирать по 45, понадобились бы очень много штрафных и практически вся игра только на него.

Кукоч считает, что, если бы он играл в наше время, его бы часто отмечали за трипл-даблы. Он всегда отличался ростом, видением площадки и универсальностью, чего сегодня ждут от всех форвардов. Когда-то его лучшие показатели были 18,8 очка, 7,0 подбора и 5,3 передачи. Возможно, сейчас Тони добивался бы ещё большего, ведь темп матчей вырос. Однако и конкуренция стала круче. Просто универсальностью уже никого не удивишь.

В любую эпоху Джордан — топ, на его статистику обращали бы внимание всегда. Современные показатели подстёгиваются изменениями в баскетболе, однако главная сила Майкла не только в этом. Да, он был бы точнее, но набирать по 45 очков за матч — это всё-таки перебор. А все разговоры о том, как бы ему повезло сегодня, доказывают, что его талант вне времени.