Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

Матч всех звёзд отгремел в Москве, и теперь в регулярке Единой лиги ВТБ наступает самая интересная пора — борьба за плей-офф. Напомним, в этом сезоне лига отменила формат плей-ин, поэтому в постсезон попадает первая восьмёрка. Команды в общей сложности сыграют 40 матчей в регулярке, и впереди концовка, в рамках которой осталось провести меньше 15 встреч. Чего же можно ожидать от финиша регулярного чемпионата?

Шансы на выход в плей-офф есть у всех команд, даже у «Самары», у которой всего лишь две победы в 27 встречах. ЦСКА и УНИКС — где-то в стратосфере. У москвичей и казанцев в сумме поражений меньше, чем у их ближайшего преследователя — «Зенита». Но при этом от лидеров вполне возможно ждать спада. Нельзя отметать тот факт, что Пистиолис и Перасович в каком-то из матчей захотят дать отдых своим лидерами, и их команды допустят осечку. Или же, наоборот, команды из середины таблицы будут сверхмотивированны в борьбе за более выгодную позицию в плей-офф и даже не заметят, что против них один из лидеров чемпионата.

Не забываем и про других представителей топ-4 Единой лиги — «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Петербуржцы сменили Александра Секулича на Деяна Радоньича, и при новом наставнике «Зенит» пока не проигрывает в Единой лиге — три победы. Вполне можно ожидать и куда более продолжительную серию. У «Локомотива» также новый главный тренер — Томислав Томович сменил Антона Юдина. У кубанцев ещё не всё гладко, но при новом тренере — пять побед в восьми встречах. Президент кубанцев Андрей Ведищев заявил, что доволен работой Томовича.

Андрей Ведищев президент «Локомотива-Кубань» «Я доволен. Да, мы играем неровно. Нужно время, и работа идёт. Впереди много важных игр. Пока все в целом нормально, я доволен. Мы на правильном пути».

Если «Парма» в целом по сезону оставляет самое позитивное мнение о себе, то сейчас к пермякам добавился и другой уральский клуб — «Уралмаш», где тоже произошла тренерская рокировка — на место Ростислава Вергуна, отправившегося в штаб Радоньича в «Зените», пришёл Антон Юдин, начинавший сезон в «Локомотиве». Юдин очень быстро нашёл ключи к новой команде и завёл её — пять побед в семи матчах, и даже во встречах с ЦСКА и УНИКСом екатеринбуржцы смотрелись очень достойно и были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию. И это не говоря о том, что «Уралмаш» в Санкт-Петербурге не оставил шансов «Зениту» в рамках внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup.

МБА-МАИ, «Енисей», «Пари Нижний Новгород» и «Автодор» тоже нельзя списывать со счетов. Москвичи очень ударно начали сезон, были в верхней части таблицы, но с середины декабря у них спад — 10 поражений в 13 матчах. Однако вполне можно ожидать, что пауза на Матч всех звёзд пойдёт столичной команде на пользу и в концовке регулярного чемпионата МБА-МАИ укрепит свои позиции. Очевидно, пауза вполне может сыграть на руку и другим вышеперечисленным командам. И у «Енисея», и у «Пари НН» есть скрытые джокеры, и от них может ожидать апсетов.

«Автодор» лихорадит — всего пять побед в сезоне, и после поражения от «Самары» в Саратове приняли непростое решение расстаться с главным тренером Миленко Богичевичем, который проработал с командой больше двух с половиной лет. Сменил серба его ассистент Стипе Кулиш, у него уже был аналогичный опыт в «Самаре». Кто знает, может, это действительно пойдёт волжанам на пользу.

Факт остаётся фактом — в лиге могут произойти серьёзные сдвиги перед плей-офф, команды все ещё могут усиливаться, очевидно будет сенсации, громкие результаты и неожиданные герои. Всё это — в ближайшие два месяца, после чего наступит долгожданный плей-офф.