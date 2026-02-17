Неожиданно. В США — скандал вокруг Майкла Джордана из‑за истории с ребёнком

Скандалы, вызванные видеоповторами, стали обычным делом в американском спорте. Здесь даже не нужно особых расследований: стоит разойтись одному вырванному из контекста видео, как новость о триумфе превращается в историю с подозрением. Так и произошло в ночь на 16 февраля.

23XI Racing, в совладельцах которой легендарный защитник Майкл Джордан, стала победителем самой главной гонки NASCAR — «500 миль Дейтоны». Это особое достижение для команды, появившейся всего в 2020 году и имевшей свои сложности с руководством серии. Тайлер Реддик первым пересёк финиш, а Джордан на FOX Sports поделился, как много это значит для всей команды.

Майкл Джордан легенда НБА, совладелец 23XI Racing «Я в восторге, даже не знаю, что сказать. Чувствую себя так, будто выиграл титул НБА, но, пока не получу кольцо, даже не буду знать наверняка».

Тема для споров появилась после круга почёта. Джордан стоял рядом с маленьким сыном Реддика, когда был окружён командой и семьёй гонщика. На видео видно, что он на несколько секунд положил руку ниже пояса ребёнка. Это выглядело случайно, никаких необычных жестов не было видно. В моменте никто не обратил внимания, но замедленный повтор сделал сцену заметной для всех.

Видео начало гулять по соцсетям: быстро появились шутки, мемы и хештеги, связывающие Джордана и Джеффри Эпштейна. Поводом для этого стало даже то, что у них совпадают имена . Всё срослось для пользователей — возраст, прикосновения, резонанс вокруг дела Эпштейна. На самом деле ни на что это не похоже, однако в интернете на подобное не обращают внимания.

С юридической точки зрения никакого повода для обвинений нет. Закон Флориды наказывает за непристойные действия в отношении несовершеннолетних, только если есть явный сексуальный подтекст и умысел, а на этом видео такого не наблюдается. Семья Реддика никаких жалоб публично не озвучивала. Да и в полицию никто не обращался.

Майкл Джордан со своей командой Фото: Chris Graythen/Getty Images

В Америке к любым прикосновениям взрослых к детям вне семьи относятся очень настороженно. За последние годы поведение знаменитостей начали оценивать гораздо строже, а любые ролики и фотографии стали основанием для быстрых выводов — причем в деталях ситуации часто не разбирались.

Пока скандал вокруг разгорался, а 23XI Racing предпочли отмолчаться и не давать никаких комментариев. Можно понять — любые оправдания только привлекли бы больше внимания. Но такая пауза американцами легко воспринимается как проявление слабости. В сегодняшних новостях любое действие или бездействие чревато последствиями.

Хотя чемпионство было важно и для команды, и для босса, после скандала с Джорданом никто уже не говорил восторженно о самом трофее. По закону он ничего не нарушил, однако в новостях эта ситуация даже стала настоящей сенсацией. Вся суть в том, как сильно отличается восприятие происходящего в правовой плоскости и в инфополе.