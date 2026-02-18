37 — это нормально. Стефен Карри дал понять, что уходить из НБА ещё рано

В НБА возраст игрока — очень важный фактор. От него зависят контракты, игровое время и долгосрочные планы клубов. Но в случае со Стефеном Карри всё это не имеет значения — ему уже 37, скоро будет 38, а разговоры о завершении карьеры пока не ведутся. Ни в команде, ни публично.

Лидер «Голден Стэйт» рассказал People, что сейчас не задумывается о завершении карьеры — если придёт время, он это почувствует. Пока всё идёт хорошо, он сосредоточен на тренировках и матчах и наслаждается игрой.

Стефен Карри защитник «Голден Стэйт» «Когда придёт время уйти, я это почувствую — но сейчас, думаю, этот момент ещё далеко. Я не зацикливаюсь на этом и не давлю на себя. Если слишком много думать о конце, теряешь ценность настоящего. Я просто наслаждаюсь самим процессом — соревнованиями, работой, которую они требуют. Надеюсь, это увлечение ещё долго будет вести меня вперёд».

Статистика подтверждает: Карри — всё ещё первая звезда «Уорриорз». Он проводит на площадке почти столько же минут, сколько и раньше, набирает много очков и показывает высокий процент попаданий. Колено немного побеспокоило, но это, хочется надеяться, мелочь — никаких глобальных ограничений в игре не возникло.

Действующий контракт говорит сам за себя. До 2027 года Карри в команде, а потом станет свободным агентом. Его будущая зарплата — одна из крупнейших в лиге, и это оплата за те результаты, которых ждут от него на площадке. Как и прежде, нападение строится на его игре без мяча и дальних бросках. Команда инвестирует деньги, чтобы получать от Карри результат уже сейчас.

Карри прямо на уикенде всех звёзд объявил, что собирается принять участие в конкурсе трёхочковых бросков в 2027-м. Получается, как минимум ещё один год он планирует держать себя в отличной форме — а ведь ему тогда будет почти 39 лет. В этот раз он собирается выйти на паркет вместе с Томпсоном и Лиллардом. Если победит, то догонит по титулам Ларри Бёрда, Крэйга Ходжеса и самого Лилларда.

Стефен Карри, сезон-2025/2026 Фото: Chris Gardner/Getty Images

Мотивация — это не только свои амбиции. Карри обращает внимание, что его дети становятся частью баскетбольной жизни, они в курсе событий, обсуждают матчи и соперников. Если для кого-то семья — повод сбавить обороты, то у Карри работа и личная жизнь слились воедино, и одно только помогает другому.

Кажется, что именно зрелость позволяет ему сохранять стабильность, несмотря на то, что правила и стандарты в лиге меняются. Долгий контракт, основная роль и грамотное планирование команды убирают все домыслы о скором уходе. На его решения влияет не возраст, а то, насколько он полезен для команды сейчас.