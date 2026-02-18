Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять

Самый честный способ судить о месте в Зале славы не коллекция трофеев, а такие матчи, как этот: 3 января 2006 года, соперник — «Лейкерс», а на счету игрока — 14 очков, девять передач, восемь подборов, семь блок-шотов и шесть перехватов. Андрей Кириленко — автор одного из уникальных six-by-five в истории НБА. Сегодня, в его 45-й день рождения, не повод ли это напомнить о Зале славы?

В декабре 2025 года ESPN объявил, что Кириленко — один из номинантов на включение в Зал славы имени Джеймса Нейсмита. Он попал в хорошую компанию — с Марком Газолем, Этторе Мессиной и другими. Но номинация пока скорее просто признание заслуг. Многие осознают, что Кириленко достоин — так почему бы не закончить эту историю прямо сейчас?

Скептики приводят простой и даже скучный аргумент. За 13 сезонов у Кириленко в среднем 11,8 очка, 5,5 подбора и 2,7 передачи, и всего лишь один раз он сыграл на Матче звёзд. Чемпионом так и не стал. На первый взгляд, не особо впечатляет. Но проблема в том, что Кириленко нельзя оценивать только по цифрам, ибо его карьера показывает, что за пределами статистики скрывается гораздо больше.

К слову, не каждый баскетболист может похвастаться 1461 блок-шотом и 1097 перехватами. Это редкость. В сезоне-2004/2005 он, являясь форвардом, стал лучшим в лиге по блокам (3,3 в среднем). Такой результат объясняется тем, что Кириленко постоянно страховал партнёров и отвечал за всю командную защиту: начинал с перехвата, мешал передаче, а потом перекрывал бросок. Он отвечал буквально за всё пространство.

Андрей Кириленко, 2025 год Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Набрать пять и более баллов по пяти статистическим категориям за игру — признак большого мастерства, такими универсалами были единицы. Известно, например, что Хаким Оладжьювон так делал шесть раз, а сам Кириленко — три. При этом достижение россиянина с «шестёркой» в одной из граф до сих пор второй случай в истории после Хакима. Андрей был полезен везде на площадке: в нападении, на подборе и в защите — часто всё сразу.

Когда про аналитику ещё толком не говорили, Adjusted Plus/Minus уже показывал огромную пользу Кириленко. В 2006-м по Real Plus/Minus он уступал только Леброну Джеймсу. Нельзя сказать, что фанаты обожали такие показатели, но именно благодаря им Кириленко и был фундаментом ютовской защиты. Он всё держал вместе.

Многое зависело от партнёров Кириленко и команды, где он играл. В «Юте» на нём не строили нападение, лидерами были другие — Дерон Уильямс и Карлос Бузер. Андрей выполнял работу в защите и начинал быстрые отрывы, не стараясь тянуть одеяло на себя. Команда показывала хороший результат, доходила до финала конференции, однако до победы в лиге немного не хватило — титула нет, но трагедии в этом точно нет.

То, чего он достиг на международном уровне, делает его фигуру ещё весомее. Победа на Евробаскете, статус самого ценного, солидные очки в решающих матчах. На бронзовой Олимпиаде-2012 — в числе лучших и с хорошей средней результативностью. Не раз признан лучшим игроком Европы. Вернулся в ЦСКА — титул MVP Евролиги и ещё парочка наград. В любой команде и в любой роли он был полезен и лидировал. И это здорово.

Абсолютно бессмысленно сопоставлять его количество трофеев с достижениями Тони Паркера, Дирка Новицки или Марка Газоля. Их вклад был попросту другим. Главное в Кириленко то, что он ещё до появления нынешней моды умел играть по всему периметру и давать пользу команде, даже не лидируя по статистике. Когда-то это казалось исключением, а сейчас обычное требование к форварду.

Андрей Кириленко с 2015 года руководит Российской федерацией баскетбола, но такая работа не учитывается при выборе в Зал славы. Всё упирается в наш взгляд: можем ли мы смотреть на баскетбол шире, чем просто по статистике и титулам? Про Кириленко всё давно ясно, осталось только дать этому справедливую оценку.

С днём рождения, Андрей Геннадьевич!