Говорят, Дюрант жёстко прошёлся по бывшим партнёрам. Это опасно для его репутации

Самая слабая сторона НБА — это слухи, которые расползаются по лиге очень быстро. Аккаунт @GetHigher77 в социальной сети X появился недавно и сразу стал популярен из-за загадочных «инсайдов». Многие решили: а вдруг за этими набросами стоит Дюрант?

Всё это не подтверждено, но складывается впечатление: автору отлично известно закулисье клубов. Напомним, Дюрант поиграл в «Сиэтле»/«Оклахоме», «Голден Стэйт», «Бруклине», «Финиксе», а сейчас выступает за «Хьюстон». И каждое место разобрано в постах довольно детально — с нестандартных ракурсов.

Начнём с первого. Игра «Голден Стэйт» полностью завязана на Карри: если кто-то пытается сыграть иначе, чем принято, это не всем нравится. Такой вот был посыл от теоретического Дюранта.

«Начал я, значит, спрашивать со Стефа, и все сразу на меня такими глазами посмотрели. Тут если не поставишь заслон или не отдашь мяч под бросок Стефу — прощайся с командой».

Досталось и Стиву Керру — в предельно жёстких формулировках.

«С тех пор как Майкл [Джордан] вмазал Керру по лицу, он вообще с темнокожими не связывается».

Тем временем Расселл Уэстбрук в разделе про «Оклахому» — самостоятельный герой. Его стиль игры представлен очень едко и с явной провокацией.

«Я бы не сказал, что Кай [Кайри Ирвинг] прям соревновался со мной, но этот светлокожий и тот трипл-дабловый кокаиновый медведь — это да».

Воспоминания о «Бруклине» противоречивы. Для Джеймса Хардена находятся добрые слова — однако не без но. Ирвинг остаётся где-то на втором плане, а Симмонса называют недооценённым атакующим игроком. В целом настроение то злободневное, то ироничное.

«Скучаю по Джеймсу, честно… Парень хороший, ну, может, местами немного не от мира сего, но я его понимаю. И, честно говоря, по Бену Симмонсу тоже тоскую — по крайней мере, мяч он мне всегда отдавал».

Когда речь заходит о «Финиксе», автора постов беспокоит, что Девина Букера хвалили за победы, а все поражения валили на Фрэнка Вогеля. Такое обсуждение получилось больше эмоциональным, чем профессиональным.

«Всё это — потому что Букер вернулся… Два диктатора. Сталин и Гитлер, Муссолини и Ким Чен Ын… Когда «Санз» проигрывают — это моя команда, а когда выигрывают — это уже команда Бука».

Также в записях говорится об Алперене Шенгюне и Джабари Смите-младшем: под вопрос ставятся их защита и польза для «Рокетс». Причём всё совпало по времени с вирусным видео, где Дюрант критикует действия напарника в обороне. Прямой связи между этими вещами нет, но совпадение породило новые подозрения.

«Тренер серьёзно сейчас? Специально этот розыгрыш на пас Альпи… Лол. Да с этой убогой командой я мяч просто так потеряю, пофиг вообще. А ваш главный игрок даже бросать не умеет и защищаться — тоже. Это ведь проблема ГОРАЗДО серьёзнее, чем мои потери. Запомните: именно эти ребята — ваше будущее… Джабари? Я ему вообще не могу доверять — ни броска, ни защиты. Он, честно говоря, вообще никакой».

У этой истории есть продолжение. В 2017-м Дюрант уже рассказывал, что использовал анонимные профили, чтобы свободно высказываться. Вот почему нынешние подозрения звучат правдоподобно, даже несмотря на недостаток фактов. Такие дела.