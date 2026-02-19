Ламело Болл оказался в резонансном ДТП в центре города — его Hummer разбит. Видео

В среду днём разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл попал в ДТП в центре Шарлотт — на пересечении двух улиц. По данным местных СМИ, его кастомный GMC Hummer EV Edition 1 2022 года столкнулся с серым седаном Kia. Электромобиль остался у обочины, лишившись переднего колеса. Серьёзных травм у участников аварии не зафиксировано.

Игрок НБА Ламело Болл попал в аварию в центре города

На перекрёстке с оживлённым движением камеры сняли момент аварии. Hummer поворачивал налево и столкнулся с Kia, которая ехала навстречу. Свидетели говорят, что Болл ушёл с места ДТП, пересев в другую машину. О том, кто виноват, официально не объявляли.

Особое внимание привлёк масштаб повреждений: Hummer EV — очень тяжёлый электромобиль, он весит больше четырёх тонн. Однако удар был настолько сильным, что треснул корпус электромотора из карбона, встроенного в колесо. Представители GMC в Северной Каролине подтвердили, что Edition 1 — это лимитированная версия 2022 года, и запчастей для модификации Болла сейчас в Шарлотте нет. Кроме того, из-за потери колеса повреждена пневмоподвеска.

Ламело Болл, сезон-2025/2026 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Перекрёсток, где всё случилось, знаком местным спортивным журналистам. Он находится в нескольких кварталах от стадиона клуба НФЛ «Каролина Пантерз». Не прошло и десятилетия, как дорожная неприятность повторилась почти в том же районе: после Кэма Ньютона в 2014-м через 10 лет так же не повезло Энди Долтону. При этом полиция Шарлотт не говорит, насколько здесь опасно, но за последние 12 лет это уже третий инцидент с известными спортсменами.

19 очков, семь передач и почти пять подборов за игру — такими цифрами Ламело может похвастаться в этом сезоне. К тому же его процент попаданий с трёхочковой линии — 36. «Хорнетс» сейчас идут девятыми на Востоке с результатом 26-29. Он по-прежнему очень важен для нападения, но такие истории всё равно влияют на общий фон вокруг него.