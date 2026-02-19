Гилджес-Александер близок к легендарному рекорду Чемберлена. Серия, не покорившаяся никому

Мощным выступлением очередной суперзвезды в НБА, где большие цифры стали нормой, сложно кого-то впечатлить. Но то, что Шей Гилджес-Александер уже 121 матч подряд набирает минимум 20 очков — реально выдающийся результат. Он вплотную подобрался к историческому достижению Уилта Чемберлена .

После матча с «Портлендом» в ноябре 2024 года Гилджес-Александр ни разу не набрал меньше 20 очков — что бы ни происходило в команде. В среднем у него 32,3 очка, почти пять подборов и 6,5 передачи. Всё нападение строится вокруг него, он главный созидатель. И в защите без работы не сидит — в среднем полтора перехвата и почти один блок-шот за игру.

Нередко причиной завершения серии становится не что-то выдающееся, а скорее рутина: кого-то увели с площадки из-за фолов, кто-то выпал из игры, пока соперник переключил на него основное внимание в защите. Но Гилджес-Александр не сбавляет обороты при любых раскладах и не проваливается по статистике.

У других игроков тоже есть свои серии. Например, Кавай Леонард сыграл 33 матча подряд с 29 ноября 2025 года. За это время «Клипперс» показали отличные результаты, а у самого Леонарда 29 очков в среднем за матч при почти 50% реализации. Форвард атакует привычным образом — через изоляции, играя против смен, бросает только тогда, когда уверен. Если его не беспокоят травмы, он стабильно приносит команде минимум 20 очков.

С 13 декабря прошлого года у Эмбиида 22 сыгранных матча. Как центровому ему помогает держать уровень умение занимать нужную позицию и часто зарабатывать фолы. В среднем он набирает 30,0 очка, делает 8,3 подбора и отдаёт 4,3 передачи. Даже если с броском не всё гладко, Джоэл берёт своё за счёт штрафных и игры под кольцом.

У Джейлена Брауна сейчас серия из 16 отличных матчей. Такой результат говорит о том, что «Бостон» делит очки между игроками, однако сам Браун стабильно набирает свои баллы — благодаря быстрому нападению, частым проходам к кольцу и активной игре в решающие моменты. За эти 16 встреч он в среднем приносит команде 28,6 очка, 7,9 подбора и 4,1 передачу.

Никола Йокич выдал серию из пяти удачных игр — при этом он может набирать 20 очков без особого труда, не увеличивая количество бросков, если того требует команда. Далее по списку идут игроки с четырёхматчевыми сериями: Кевин Дюрант, Стефен Карри, Донован Митчелл и остальные. Такие короткие серии говорят о том, как непросто топовым баскетболистам держать планку результативности.

Иногда отсутствие спадов о классе игрока говорит даже больше, чем разовые феерии. Гилджес-Александеру не хватает лишь пяти матчей до очень редкого результата, и он в очередной раз доказывает, что умеет выдавать результат почти каждый день, даже когда вокруг лучшие из лучших. Стоит за этим понаблюдать.