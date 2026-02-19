Скидки
Шей Гилджес-Александер приблизился к рекорду Уилта Чемберлена в НБА по количеству матчей подряд с 20+ очками: сезон-2025/2026

Гилджес-Александер близок к легендарному рекорду Чемберлена. Серия, не покорившаяся никому
Артемий Берстенев
Шей близок к легендарному рекорду Чемберлена
Шею осталось провести всего пять матчей, в которых он наберёт 20+ очков.

Мощным выступлением очередной суперзвезды в НБА, где большие цифры стали нормой, сложно кого-то впечатлить. Но то, что Шей Гилджес-Александер уже 121 матч подряд набирает минимум 20 очков — реально выдающийся результат. Он вплотную подобрался к историческому достижению Уилта Чемберлена.

Шей Гилджес-Александер Подробнее

После матча с «Портлендом» в ноябре 2024 года Гилджес-Александр ни разу не набрал меньше 20 очков — что бы ни происходило в команде. В среднем у него 32,3 очка, почти пять подборов и 6,5 передачи. Всё нападение строится вокруг него, он главный созидатель. И в защите без работы не сидит — в среднем полтора перехвата и почти один блок-шот за игру.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 137
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 17, Эйтон - 14, Рупер - 14, Камара - 13, Бэнтон - 11, Авдия - 11, Саймонс - 9, Мюррэй - 9, Хендерсон - 8, Клингэн - 3, Рит - 3, Уокер - 2, Тибулл, Шарп, Уильямс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 22, Уиггинс - 13, Уоллес - 13, Джо - 12, Дженг - 11, Дорт - 8, Митчелл - 8, Джонс - 7, Холмгрен - 6, Карузо - 6, Леонс - 1

Нередко причиной завершения серии становится не что-то выдающееся, а скорее рутина: кого-то увели с площадки из-за фолов, кто-то выпал из игры, пока соперник переключил на него основное внимание в защите. Но Гилджес-Александр не сбавляет обороты при любых раскладах и не проваливается по статистике.

У других игроков тоже есть свои серии. Например, Кавай Леонард сыграл 33 матча подряд с 29 ноября 2025 года. За это время «Клипперс» показали отличные результаты, а у самого Леонарда 29 очков в среднем за матч при почти 50% реализации. Форвард атакует привычным образом — через изоляции, играя против смен, бросает только тогда, когда уверен. Если его не беспокоят травмы, он стабильно приносит команде минимум 20 очков.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Харден - 23, Данн - 11, Коллинз - 10, Зубац - 9, Пол - 5, Браун - 5, Сандерс - 3, Батюм - 2, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Уильямс Мл. - 16, Уэллс - 13, Альдама - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Ландейл - 12, Спенсер - 10, Кауард - 7, Иди - 5, Бафкин, Проспер, Джамай, Джексон, Кончар

С 13 декабря прошлого года у Эмбиида 22 сыгранных матча. Как центровому ему помогает держать уровень умение занимать нужную позицию и часто зарабатывать фолы. В среднем он набирает 30,0 очка, делает 8,3 подбора и отдаёт 4,3 передачи. Даже если с броском не всё гладко, Джоэл берёт своё за счёт штрафных и игры под кольцом.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Джордж - 23, Эджкомб - 22, Граймс - 10, Барлоу - 10, Уокер - 6, Маккейн - 5, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Нембард - 18, Макконнелл - 15, Хафф - 13, Томпсон - 12, Мэтьюз - 8, Матурин - 7, Джексон - 7, Уокер - 3, Брэдли - 2, Питер, Джонс, Фёрфи, Джексон

У Джейлена Брауна сейчас серия из 16 отличных матчей. Такой результат говорит о том, что «Бостон» делит очки между игроками, однако сам Браун стабильно набирает свои баллы — благодаря быстрому нападению, частым проходам к кольцу и активной игре в решающие моменты. За эти 16 встреч он в среднем приносит команде 28,6 очка, 7,9 подбора и 4,1 передачу.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Браун - 33, Уайт - 17, Притчард - 17, Саймонс - 15, Гарза - 11, Хозер - 6, Кета - 6, Гонсалес - 3, Уолш - 1, Шейерман - 1, Майнотт, Тиллман, Буше
Денвер Наггетс: Уотсон - 30, Мюррэй - 22, Хардуэй-младший - 14, Ннаджи - 12, Гордон - 12, Пикетт - 7, Холмс - 6, Браун - 5, Браун - 4, Джонс - 2, Строутер, Тайсон

Никола Йокич выдал серию из пяти удачных игр — при этом он может набирать 20 очков без особого труда, не увеличивая количество бросков, если того требует команда. Далее по списку идут игроки с четырёхматчевыми сериями: Кевин Дюрант, Стефен Карри, Донован Митчелл и остальные. Такие короткие серии говорят о том, как непросто топовым баскетболистам держать планку результативности.

Иногда отсутствие спадов о классе игрока говорит даже больше, чем разовые феерии. Гилджес-Александеру не хватает лишь пяти матчей до очень редкого результата, и он в очередной раз доказывает, что умеет выдавать результат почти каждый день, даже когда вокруг лучшие из лучших. Стоит за этим понаблюдать.

