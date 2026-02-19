Леброн готов променять миллионы НБА на прощальный тур и топ-стримы. Есть смысл?

Когда спортсмен уже давно стал брендом, как он поступает дальше?
Сейчас Леброн Джеймс впервые может сам решить, как завершить карьеру, заработав не только на контракте, но и на правах на своё «прощальное шоу» — вариант, удобный и для него, и для НБА.
В «Лейкерс» Леброн зарабатывает примерно $ 52,6 млн в год. За время выступлений в НБА он получил больше $ 581 млн — больше только у Кевина Дюранта. Состояние Короля оценивается в $ 1,2 млрд, среди действующих спортсменов богаче только Роналду. Джеймсу уже не важна сумма следующего контракта — он финансово независим.
Эксперты оценивают стоимость эксклюзива и документальных прав на последний сезон в $ 40-75 млн. Для крупных онлайн-платформ вроде Netflix или Apple это прибыльный и понятный проект — аудитория уже есть. Речь о комплексном продукте с закулисными репортажами, сериалами, разными интеграциями и отдельными эпизодами к большим играм.
И вот что интересно.
Если игрок соглашается на минимальную «ветеранскую» зарплату — примерно $ 3,5 млн, остальное легко покроет контракт с медиа. Более того, деньги от последнего сезона могут быть даже больше, чем его обычная высокая зарплата. Для такой звезды главное — внимание болельщиков. Это легко превращается в доход, который приходит быстрее, чем стандартная зарплата по договору.
Леброн Джеймс, Матч звёзд НБА — 2026
Фото: Getty Images
Минимальный контракт позволяет большему количеству команд попробовать подписать игрока, не потратив много денег. Это увеличивает шансы что-то выиграть, не ломая команду ради обменов. В прессе всплывают разговоры про «Кливленд», но в принципе такой сценарий пригодится любой команде.
Когда Коби Брайант проводил прощальный тур, его сезон сразу стал особенным. Сейчас сложно такое не заметить — медиа тянет к этим историям как магнитом. Они борются за эксклюзивные кадры и материалы. Ведь для стримингового сервиса известный спортсмен — большая редкость и реальный способ не терять подписчиков.
Получается, что Леброна многие годы воспринимали как человека, который гонится за деньгами, в конце же карьеры всё внимание переключится на его отношения с залом и прощальные кадры, а не на сумму следующего контракта.