Леброн готов променять миллионы НБА на прощальный тур и топ-стримы. Есть смысл?

И сколько на самом деле стоит уход великого спортсмена?

Когда спортсмен уже давно стал брендом, как он поступает дальше?

Сейчас Леброн Джеймс впервые может сам решить, как завершить карьеру, заработав не только на контракте, но и на правах на своё «прощальное шоу» — вариант, удобный и для него, и для НБА.

В «Лейкерс» Леброн зарабатывает примерно $ 52,6 млн в год. За время выступлений в НБА он получил больше $ 581 млн — больше только у Кевина Дюранта. Состояние Короля оценивается в $ 1,2 млрд, среди действующих спортсменов богаче только Роналду. Джеймсу уже не важна сумма следующего контракта — он финансово независим.

Эксперты оценивают стоимость эксклюзива и документальных прав на последний сезон в $ 40-75 млн. Для крупных онлайн-платформ вроде Netflix или Apple это прибыльный и понятный проект — аудитория уже есть. Речь о комплексном продукте с закулисными репортажами, сериалами, разными интеграциями и отдельными эпизодами к большим играм.

И вот что интересно.

Если игрок соглашается на минимальную «ветеранскую» зарплату — примерно $ 3,5 млн, остальное легко покроет контракт с медиа. Более того, деньги от последнего сезона могут быть даже больше, чем его обычная высокая зарплата. Для такой звезды главное — внимание болельщиков. Это легко превращается в доход, который приходит быстрее, чем стандартная зарплата по договору.

Леброн Джеймс, Матч звёзд НБА — 2026 Фото: Getty Images

Минимальный контракт позволяет большему количеству команд попробовать подписать игрока, не потратив много денег. Это увеличивает шансы что-то выиграть, не ломая команду ради обменов. В прессе всплывают разговоры про «Кливленд», но в принципе такой сценарий пригодится любой команде.

Когда Коби Брайант проводил прощальный тур, его сезон сразу стал особенным. Сейчас сложно такое не заметить — медиа тянет к этим историям как магнитом. Они борются за эксклюзивные кадры и материалы. Ведь для стримингового сервиса известный спортсмен — большая редкость и реальный способ не терять подписчиков.

Получается, что Леброна многие годы воспринимали как человека, который гонится за деньгами, в конце же карьеры всё внимание переключится на его отношения с залом и прощальные кадры, а не на сумму следующего контракта.