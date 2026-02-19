Йокич впервые честно ответил — правда ли ему всё равно на баскетбол?

Если сравнивать Йокича с музыкой, её часто отмечали бы за аккуратность, но упрекали бы, что нет запоминающегося мотива. Сейчас, когда в НБА многие привыкли к ярким личностям, его скромность удивляет многих — может так быть, что кому-то неважно находиться в центре внимания?

Йокич много раз подчёркивал, что без желания побеждать профессионалам в спорте не место. Но он воспринимает победы и поражения немного иначе. Вот как он это объясняет.

Никола Йокич центровой «Денвера» «Для меня это правда важно. Я считаю, если тебе всё равно на победу, то, наверное, этот спорт просто не для тебя. Наверное, у меня свой взгляд на то, как относиться к победам и успеху, но я действительно люблю баскетбол и мне не всё равно. Я просто люблю играть».

У серба была одна из самых незаметных дорог к славе среди всех звёзд. Его выбрали на драфте позже других, однако он шаг за шагом добился статуса лидера «Денвера». Йокич никогда не гнался за вниманием публики, даже титул чемпиона встретил без бурных эмоций. Из-за его спокойствия его иногда упрекают в безразличии — кое-кому кажется, что он слишком холоден.

Забавно, но настоящую силу Йокича лучше всех понимают его соперники. Для игроков он образец. На Матче всех звёзд, по версии The Athletic, именно Йокича большинство игроков назвали лучшим баскетболистом лиги, обойдя Луку Дончича и Шея Гилджес-Александера.

Никола Йокич, звёздный уикенд НБА — 2026 Фото: Getty Images

По новым правилам, на MVP теперь могут претендовать только те, кто сыграл минимум 65 матчей. Йокич из-за травмы чуть не перевыполнил лимит: 16 встреч были пропущены. Поэтому ему пришлось поспешно возвращаться в команду и почти не делать пауз до конца сезона, даже если не был до конца готов. Вероятно, всё ради шанса получить трофей.

Что бы ни пытались навесить на игроков в НБА — ярлык лидера, шоумена или любимца публики — у Йокича всё это не работает. Его не заботит, что о нём думают или ждут, и именно поэтому он остаётся одним из самых свободных людей в баскетболе.