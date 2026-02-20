Скидки
47-й матч Егора Дёмина в НБА: россиянин сыграл с Кливленд Кавальерс, матч 20 февраля, Дёмин набрал 10 очков, статистика и видео

«Бруклин» разгромно пал от «Кливленда». Егор Дёмин записал на счёт 10 очков
Артемий Берстенев
«Бруклин» разгромно пал от «Кливленда»
Почему на этот раз «Нетс» проиграли?

Уже в середине первой четверти стало понятно, что особой интриги в этом матче не будет. «Кливленд» сразу начал уверенно и не дал «Бруклину» ни малейшего шанса на камбэк, спокойно доведя дело до убедительной победы — 112:84. Как проходил матч с участием россиянина Егора Дёмина — в материале «Чемпионата».

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 84
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 17, Харден - 16, Аллен - 15, Шрёдер - 12, Тайсон - 11, Уэйд - 11, Мобли - 10, Эллис - 7, Проктор - 6, Меррилл - 3, Портер - 2, Энаруна - 2, Брайант, Нэнс
Бруклин Нетс: Портер - 14, Агбаджи - 13, Вульф - 11, Дёмин - 10, Мэнн - 9, Клауни - 8, Траоре - 8, Шарп - 4, Уилсон - 3, Уильямс - 2, Пауэлл - 2

Как уже упомянули в первом абзаце, с самого начало было понятно, к чему идёт игра. «Бруклин» ужасно начал — лишь один забитый бросок из шести, и сразу отстал на 11 очков. «Кливленд» попадал почти всё, а у гостей защита не справлялась — первый отрезок закончился разгромно (16:34). «Нетс» плохо бросали издали и проигрывали под кольцом, из-за чего сильно отстали и должны были идеально сыграть во второй половине, чтобы вернуться.

Во второй четверти у «Бруклина» пошла игра на щите, Дэйрон Шарп и Очаи Агбаджи стали действовать активнее, и отставание сократилось до 14 очков. Однако больших изменений это не принесло. Без Николаса Клэкстона в защите «Нетс» не справлялись, а дуэт Джеймса Хардена и Джарретта Аллена легко проходил в центр. К большому перерыву «Кливленд» набрал 36 очков из-под кольца, реализуя почти две трети бросков. «Бруклин» забивал куда хуже — разница в счёте и проценте реализации это наглядно показали (48:70).

В третьей четверти вопросы о победителе отпали окончательно. «Кливленд» начал с мощного рывка 12:5, попал первые четыре броска, а «Бруклин» почти шесть минут не мог набрать очки с игры. Трёхочковый Донована Митчелла при 85:50 показал, что интрига закончилась. Хозяева выиграли четверть 32:19 и довели разницу до 35 очков — после этого оставалось только дать поиграть запасным.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Последние 10 минут матча не имели особого значения. Игроки скамейки «Кливленда» так и не забили ни одного трёхочкового из 12 попыток, а «Бруклин» сделал небольшой рывок 15:2. Но всё это уже не влияло на итог. Команда смогла набрать всего 84 очка, и тут сказались старые проблемы — плохой процент из-за дуги, слабая защита под кольцом и неумение создавать моменты под давлением.

После такого крупного поражения сложно судить об игре каждого игрока в отдельности. Егор Дёмин, вернувшийся после паузы на Матч звёзд, за 26 минут набрал 10 очков, сделал пять подборов, одну передачу и один перехват, реализовав три из восьми бросков. Дёмин играл командно, не пытался брать всё на себя, хорошо двигался без мяча. В защите старался не уступать соперникам и не ошибаться при перестроениях.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Нетс» делают ставку не на моментальные победы, а на развитие молодых игроков. Поэтому, как мы неоднократно отмечали в наших материалах, очень важно, как прогрессируют Дёмин и другой новичок — Нолан Траоре. К слову, Траоре уже шесть матчей подряд отдаёт минимум четыре передачи — он хорошо ведёт игру. Дёмин постепенно привыкает к уровню НБА и старается меньше ошибаться.

Без особого напряжения «Кливленд» сделал всё, что требовалось, пока «Бруклин» лишь пытался справиться с отсутствием сыгранности и стабильности — закономерно, что победа осталась за «Кавальерс». Следующий матч у «Нетс» — с «Оклахомой» в ночь на 21 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
На каком месте сейчас «Нетс»?
