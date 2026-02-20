Реформы против танкинга в НБА: что известно на данный момент

Слабые результаты в НБА для клубов — возможность. Благодаря системе драфта аутсайдеры получают шанс на первое место при выборе новичков. Поэтому намеренные проигрыши (танкинг), увы, часть стратегии. Комиссионер лиги Адам Сильвер во время уикенда звёзд сообщил, что лига изучает реформы, чтобы сознательно проигрывать больше не было выгодно.

The Athletic пишет, что на встрече с генменеджерами Сильвер предложил — к сезону-2026/2027 подготовить изменения в правилах. Главная идея: для распределения шансов в драфтовой лотерее учитывать не только один сезон, а выступление команд за два года. Это должно уменьшить мотивацию специально проигрывать ради лучшей позиции на драфте. Также обсуждают идею «заморозить» коэффициенты к дедлайну обменов или другой важной дате, чтобы команды не начинали резко сливать игры во второй части сезона.

Ещё один из вариантов — добавить к лотерее восемь команд из зоны плей-ин. Из-за этого командам станет проще бороться между собой, и разрыв между претендентами на плей-офф и ловцами высоких пиков драфта сократится. Плюс планируется ввести ограничения: например, запретить защищать пики первого раунда, запретить попадание в топ-4 сразу после финала конференции, не давать одной команде два попадания подряд в топ-4 и ограничить топ-выборы после двух сезонов в тройке худших. Все эти меры нужны, чтобы клубы не копили высокие пики каждый год.

Лотерея драфта НБА — 2025 Фото: Getty Images

Изменения, которые приняли в 2019 году, сравняли шансы трёх худших команд — у каждой теперь равная возможность получить первый пик (14%). Это повысило непредсказуемость, но не избавило команды от желания играть на перспективу, а не на результат. Сейчас «Вашингтон», «Юта» и «Индиана» делают ставку на молодёжь. Хотя всё выглядит формально честно, на деле обсуждений о честной игре становится только больше. Штрафы командам за ротацию и липовые диагнозы пока помогают слабо, о чём мы ранее писали.

Рассматривали самые разные сценарии — даже отмена драфта обсуждалась, хотя это непросто реализовать, поскольку потребуется договориться с профсоюзом и владельцами команд, ведь это часть главного договора. Советник Майк Кшишевски сказал, что важно подходить к вопросу системно и не бояться признавать существующие проблемы — именно с этого начинается любая реформа.

Один игрок может сильно повлиять на результаты всей команды, потому что в баскетболе играют пять на пять. Поэтому ценные новички сразу меняют жизнь клуба, и из-за этого ранние пики драфта стоят дорого. Сейчас лига думает, как изменить систему лотереи драфта, чтобы клубам было невыгодно специально проигрывать ради высоких пиков — об этом прямо сказал Сильвер. Конкретных решений пока нет, однако смысл понятен: хотят сделать так, чтобы «сливать» сезон ради удачи на драфте больше не имело смысла, к старту регулярки-2026/2027.