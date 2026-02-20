Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона

Индивидуальные призы теперь не для тех, кто проводит на площадке меньше 65 игр. Стефена Карри это правило коснётся тоже — в сезоне-2025/2026 ему придётся с этим смириться.

В «Голден Стэйт» сообщили, что у разыгрывающего всё тот же «синдром колена бегуна». МРТ ничего критичного не выявила: связки и мениски целы. Но боль и отёк не проходят даже после индивидуальных тренировок, и это мешает ему играть. Ожидается, что Карри пропустит как минимум 10 дней. Поскольку у него всего 39 игр, он больше не участвует в борьбе за MVP и символические сборные — такого не было с сезона-2019/2020.

Судя по его игре, говорить о спаде не приходится. В 39 матчах Карри в среднем набирает 27,2 очка и отдаёт почти пять передач — почти те же показатели, что в чемпионском сезоне‑2021/2022. Если раньше, играя полноценно весь сезон, он мог быть уверен в своих шансах на награды, то сейчас даже небольшие паузы сразу сказываются на итоговом результате.

Фото

Стефен Карри пополнил список известных игроков, которые не могут претендовать на индивидуальные награды, потому что сыграли слишком мало матчей. В том же списке — Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Джа Морант, Трей Янг, Домантас Сабонис, Остин Ривз, Энтони Дэвис, Джейлен Уильямс, Франц Вагнер, Джош Гидди и Тайлер Хирроу. Для всех это правило работает одинаково.

До официального объявления о том, когда игрок вернётся, 38‑летний ветеран «Уорриорз» ясно дал понять — для него важнее всего пятый чемпионский титул. Несмотря на боль в колене, он намерен выходить на площадку, ведь именно там чувствует себя наиболее уверенно.

Стефен Карри защитник «Голден Стэйт» «Я всегда был благодарен за свой путь и за всё, что мне довелось пережить, но в глубине души я по-прежнему просто обожаю баскетбол. Мне всё так же нравится сам процесс, нравится трудиться, работать над собой. Когда я выхожу на площадку — это моё счастливое место. Думаю, вот эта вера и радость, с которой я стараюсь играть, передаются всей команде. Меня по-прежнему мотивирует желание догнать ту самую пятую чемпионскую победу и получить ещё один шанс. Для меня главное — оставаться здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом, получать удовольствие от игры, от борьбы, от соперничества — день за днём».

У «Голден Стэйт» сейчас 29 побед и 27 поражений — они в зоне плей-ин на Западе. Особого выбора у команды нет: слишком сильны, чтобы надеяться на высокий пик драфта, но и особой подушки в таблице нет. Поэтому вопрос возвращения Карри — это уже не только здоровье, но и шансы в борьбе за плей-офф.

Как уже заключили ранее, в этом сезоне про личные награды для Стефена можно забыть. Теперь всё будет зависеть только от того, как выступит команда и насколько быстро он сможет восстановить колено без новых травм.