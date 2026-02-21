Дёмин прошёл испытание чемпиона НБА. Итог: слабая игра Егора и «Бруклина»

Поначалу казалось, что у «Бруклина» есть шанс, но постепенно хозяева стали перехватывать инициативу и, не спеша наращивая преимущество, довели встречу до уверенной победы — 105:86. Победил тот, кто играл стабильнее и чище. Как прошёл очередной матч для россиянина Егора Дёмина — в материале «Чемпионата».

Обычно «Тандер» начинают гораздо бодрее, а тут с первых минут прямо не нашлись. С реализацией двухочковых совсем не пошло — всего 23,1%. «Нетс» этим моментом сразу воспользовались: уверенно играли через Дэйрона Шарпа и ловко проходили в «краску», благодаря чему смогли закончить четверть с небольшим преимуществом — 23:21.

Во второй четверти «Оклахома» прибавила — стала лучше защищаться по периметру и быстрее убегать в нападение. После рывка 15:3 игра была уже под их контролем. «Бруклин» почти не забивал, совершил множество ошибок и очень плохо бросал из-за дуги (всего 2 из 23). Разница в подходе к атакам и повлияла на счёт — к перерыву 33:50.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс» Фото: William Purnell/Getty Images

Во второй половине встречи гости попытались навязать борьбу: начали с рывка 8:0, быстрее и плотнее атаковали, чуть сократили разрыв — всего до восьми очков. Ноа Клауни помог команде, реализовав свой первый трёхочковый в этом матче, который стал для него 200-м за карьеру — рекорд для игроков до 22 лет в истории клуба. На такой отметке он оказался уже в своей 118-й игре — быстрее всех. Правда, «Оклахома» тут же восстановила комфортное преимущество, вновь оторвавшись в счёте, и держала темп. К финальной четверти — 67:77.

Последние минуты встречи прошли спокойно. «Нетс» за девять минут сумели забить лишь пять раз из 15. Их атака снова зависела только от личных действий игроков. Хозяева в этот момент провели рывок 11:3 и окончательно решили исход игры. У Майкла Портера к концу третьей четверти уже был шесть подборов, пять передач и два перехвата — восьмой его матч в сезоне с такими результатами, хотя раньше за шесть лет у него таких набиралось только семь.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Практически всё, что могло пойти не так у Егора Дёмина в атаке — пошло не так: из 10 бросков с игры он реализовал только один, «трёшки» вовсе не летели — семь попыток мимо. Однако даже когда мяч никак не шёл в корзину, он оказался полезен — к его фамилии прибавились пять подборов, три ассиста, перехват и два блока. Впрочем, второй худший «плюс-минус» («-11») среди стартеров — прямое следствие неудач в нападении команды в целом.

Разница между клубами стала очевидна не на уровне отдельных эпизодов, а в том, насколько часто «Оклахома» владела мячом. Хотя «Бруклин» и не провалился в глобальном смысле, дать достойный ответ сопернику по ходу матча им так и не удалось.