Лучший вариант на рынке. Кто теперь будет тащить «Локо»?

«Локомотив-Кубань» по ходу сезона-2025/2026 подарил нам уже много инфоповодов: разбирательства с Кириллом Елатонцевым, который уехал в NCAA с действующим контрактом, не влившийся в команду Ройс Хэмм, с которым клуб расстался, смена тренера по ходу сезона — Антона Юдина заменил Томислав Томович, расцвет молодого таланта Всеволода Ищенко и много чего ещё. Настал момент, когда клубу удалось сделать очень заметный шаг для того, чтобы улучшить свои результаты и пошуметь в плей-офф.

И связан он с приобретением Алена Хаджибеговича. Вчера, 20 февраля, «Локо» объявил, что подписал контракт с бывшим центровым «Автодора». И это максимально верное решение для руководства краснодарцев! У кубанцев со старта были проблемы с бигменами. Казалось бы, клуб входил в сезон с большим количеством игроков на позиции центрового (Елатонцев, Хантер, Хэмм, Попов), но после некоторого времени всё изменилось. Остались только Винс с Ильёй. На помощь был быстро куплен Майкл Мур. Правда, даже это не помогло команде наладить дела на щитах. У «Локо» до сих пор на данный момент девятый показатель по среднему количеству подборов (35,0). Хуже дела лишь у «Пари НН» и «Самары».

Думаем, ни для кого не секрет, что у «Локо» есть проблемы с обороной «краски». Каким бы ни был топовым в обороне Хантер, но его одного не хватает для того, чтобы сдерживать натиск противника на протяжении всего матча. Попов — хорош, однако не такой мобильный. Поэтому клубу было необходимо усиление под кольцо. Хаджибегович — лучший вариант. Катарский баскетболист черногорского происхождения заметно проявил себя в «Автодоре». И за него развернулась большая борьба на рынке.

Олег Родионов президент «Автодора» «Автодору» не впервой предоставлять максимальные возможности талантливым игрокам, раскрывать их и давать путёвку в жизнь. Ален здесь не первый и не последний. Вполне логично, что один из самых эффективных игроков лиги, тем более центровой, привлёк активное внимание клубов из верхней половины таблицы, топов Единой лиги ВТБ. Фактически за Хаджибеговича развернулась настоящая борьба. Мы же в такой ситуации не можем препятствовать игроку».

Ален — действительно один из самых эффективных игроков лиги. В среднем он набирает 17,6 очка (пятый в лиге), 8,7 подбора (лучший в лиге), 1,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота (второй в лиге). Можно сказать, что Хаджибегович читерил статистику в одной из худших команд в этом сезоне, однако вряд ли у тех, кто видел игру центрового, возникнут хотя бы какие-то сомнения в его профпригодности. Ещё он находится на пятом месте по эффективности (20,4 балла). Новичок «Локо» явно входит в число лучших бигменов Единой лиги. И вызов на Матч звёзд это только подтверждает.

Если говорить о его реализации, то с двухочковой дистанции она топовая — 53,3%. Центровой не так часто берёт на себя попытки из-за дуги, реализуя всего 25%. Вот с чем явно есть проблемы — со штрафными. 48,8% при четырёх попытках в среднем за игру — не то, чего ждёшь от своего бигмена. Если Алену удастся прибавить в этом компоненте, то он станет ещё эффективнее. Правда, со своей задачей под кольцом Хаджибегович всё равно справляется на отлично.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» «Хаджибегович проводит очень сильный сезон. Его статистика говорит, что игрок находится в превосходной форме. Не секрет, что «Локо» испытывает некоторую нехватку размера в передней линии. Рассчитываем, что такой атлетичный, энергичный и прекрасно обученный игрок, как Ален, поможет нам улучшить ситуацию на подборах. Думаю, он отлично подходит для быстрой игры, которую мы исповедуем. Его переход в наш клуб должен стать шагом вверх и для него, и для нас».

Если подводить итоги, то «Локо» закрыл проблемную позицию одним из лучших вариантов. Теперь у команды появился шикарный стоппер под кольцом с огромными габаритами, который великолепно проявляет себя и в нападении. На бумаге — идеальный вариант для краснодарского клуба. А придётся ли Хаджибегович ко двору? Ответ на этот вопрос мы получим лишь по ходу оставшейся части регулярки и плей-офф. «Локо» ждёт серьёзная проверка уже завтра — команда дома примет ЦСКА.