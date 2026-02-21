Опыт или молодость — кто сильнее? Выбирайте лучшего россиянина Единой лиги прямо сейчас

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ в самом разгаре. Совсем скоро команды уйдут на небольшую паузу, связанную с игрой сборных, но пока мы можем поговорить о лучших. Начнём с рейтинга самых сильных россиян, а позднее вернёмся к легионерам. Из каждого клуба взяли по одному игроку — голосуйте за своего фаворита!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Всеволод Ищенко — «Локомотив-Кубань»
В начале сезона очень ярко заявил о себе Антон Квитковсих, но в последнее время роль лучшего россиянина в «Локо» забрал Ищенко. Всеволод невероятно полезен на обеих сторонах паркета. Новый тренер клуба Томович доверяет молодому таланту, а он, в свою очередь, отвечает шикарной игрой. 8,3 очка, 4,4 подбора, 1,9 передачи и 0,9 перехвата в среднем — топ-уровень для 21-летнего Севы.
Никита Михайловский — «Самара»
Клуб с берегов Невы стал клубом, который ассоциируется с Михайловским. В целом многое уже этим сказано. Никита стал лидером «Самары». Защитник до сих пор возглавляет список бомбардиров со своими 20,7 очка в среднем. Добавьте к этому 7,0 подбора и 3,2 передачи — вы получите космические цифры и уровень влияния на игру.
Андрей Мартюк — «Зенит»
Наверное, можно смело утверждать, что Мартюк стал удачным подписанием для «Зенита» в это межсезонье. Андрей в среднем набирает 11,2 очка, 6,7 подбора, 1,0 передачи и 0,8 блок-шота за игру. Он является четвёртым скорером команды и делает разницу на обеих сторонах паркета. Причём центровой стал одним из лидеров сине-бело-голубых, что уже можно считать неким достижением с таким сильным составом.
Андрей Зубков — МБА-МАИ
Опытный ветеран не сбавляет оборотов! Зубков стабильно хорош: 14,8 очка, 6,2 подбора, 2,3 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру. Форвард успешно делает на паркете всё, помогая своим партнёрам становиться лучше. Настоящий лидер МБА-МАИ, который ведёт остальных за собой.
Егор Рыжов — «Енисей»
Кажется, аренда в «Енисей» пошла на пользу Рыжову, потому что центровой окреп и показал, что достоин места в обойме топ-клуба. Егор в среднем по сезону набирает 11,7 очка, 6,2 подбора и 1,0 передачи. При этом его реализация на элитном уровне — 54,8% с двухочковой дистанции. Ещё в составе красноярцев можно выделить Дмитрия Сонько, но именно Рыжов является лучшим.
Тимофей Герасимов — «Уралмаш»
Понятное дело, в «Уралмаше» есть лучший бомбардир клуба Гарретт Нэвелс, но именно Герасимов является связующим звеном между атакой и защитой. Тимофей шикарно справляется со всеми функциями на паркете, показывая шикарную статистику и реализацию. В среднем защитник набирает 11,2 очка, 2,2 подбора, 4,1 передачи, делая разницу.
Самсон Руженцев — ЦСКА
В составе армейцев целая прорва российских игроков, влияющих на результат. Но именно в этом сезоне, по нашему мнению, лучшим является Руженцев. Форвард великолепно выходит со скамейки и пользуется своими шансами. 8,3 очка, 3,1 подбора и 1,1 передачи в среднем — отличные показатели с учётом того, что россиянин не берёт на себя много бросков. При этом Самсон на элитном уровне атакует издали — 49,3% реализации с трёхочковой дуги.
Игорь Вольхин — «Автодор»
Сезон у саратовцев не самый удачный: клуб много проигрывает, а игроки получают травмы. Тем не менее Вольхин старается держать команду на плаву. В среднем Игорь оформляет 9,0 очка, 5,3 подбора и 1,1 перехвата за матч. Не самые большие цифры, но форвард помогает своей черновой работой, подстраховками и ещё кучей полезных действий.
Алексей Швед — УНИКС
Легендарный Швед, конечно, постарел, но от этого не стал хуже. Просто теперь Алексей играет в другой баскетбол, нежели мы привыкли. Сейчас защитник больше акцентирует внимание на розыгрыш, просто великолепно справляясь со своей новой ролью. 9,4 очка, 2,8 подбора и 6,7 передачи в среднем говорят сами за себя. УНИКС явно не ошибся с приглашением Шведа.
Кирилл Попов — «Пари Нижний Новгород»
Форвард «Пари НН» не только запомнился всем своим выступлением на конкурсе по броскам сверху в Матче звёзд Единой лиги, но и по ходу сезона. Кирилл в среднем набирает 10,8 очка и 4,5 подбора. Его выходы со скамейки всегда получаются огненными и содержательными.
Глеб Фирсов — «Бетсити Парма»
Пермяки в этом сезоне удивляют, и во многом это связано с прогрессом Фирсова. Центровой сделал космический шаг вперёд, теперь набирая 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч. Глеб полностью отдаётся игре и действительно наслаждается временем рядом со своими партнёрами в «Парме». Топовый сезон от претендента на «Лучшего молодого».