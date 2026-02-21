Опыт или молодость — кто сильнее? Выбирайте лучшего россиянина Единой лиги прямо сейчас

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ в самом разгаре. Совсем скоро команды уйдут на небольшую паузу, связанную с игрой сборных, но пока мы можем поговорить о лучших. Начнём с рейтинга самых сильных россиян, а позднее вернёмся к легионерам. Из каждого клуба взяли по одному игроку — голосуйте за своего фаворита!

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.