«Локомотив-Кубань» точно даст бой ЦСКА. Ждём матч недели в Единой лиге

Единая лига ВТБ каждые выходные радует нас топовыми играми, и предстоящий уикенд не исключение. «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете московский ЦСКА. Как команды подходят к матчу недели?

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва

Это будет третья игра между командами в нынешнем сезоне, и оба раза победу одерживал коллектив из столицы. Однако мы будем наблюдать за первой дуэлью Томислава Томовича и Андреаса Пистиолиса в рамках Единой лиги. Можно вспомнить матч внутрисезонного турнира между «Локо» и ЦСКА, тогда, в конце декабря, победу также одержали армейцы, но краснодарцы ещё играли при Юдине. С учётом двух турниров счёт личных встреч в этом сезоне 3-0 в пользу ЦСКА. Очевидно, что «Локомотив» настроен очень серьёзно на предстоящий матч. При Томовиче краснодарцы потерпели три поражения, однако президент кубанцев Андрей Ведищев заявлял, что доволен работой Томовича, что клуб на правильном пути, но нужно время, работа идёт и впереди много важных игр.

Уже в воскресенье за «Локо» может дебютировать центровой Ален Хаджибегович, который перебрался на юг из «Автодора». В Саратове «большой» сборной Катара был самым эффективным игроком в этом сезоне: вторым по результативности, лидером по подборам, блок-шотам и перехватам. Томович после подписания подчеркнул, что рассчитывает на «такого атлетичного, энергичного и прекрасно обученного игрока», что он поможет улучшить ситуацию на подборах. Томислав отметил, что Ален подходит для быстрой игры, которую «Локо» исповедует, и добавил, что его переход в клуб должен стать шагом вверх и для него, и для команды.

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Действительно, у кубанцев были проблемы в передней линии с самого начала сезона: ситуация с Елатонцевым, который сбежал из расположения клуба, раннее расставание с Ройсом Хэммом не могли не повлиять не расклады сил под кольцом. Но сейчас же с приходом Хаджибеговича всё может стремительно поменяться.

У ЦСКА же всё стабильно — 16-матчевая серия побед и единоличное первое место в турнирной таблице. Нас ждёт много классных дуэлей — Мело Тримбл и Каспер Уэйр от армейцев против Патрика Миллера и Джеремайи Мартина от «Локо». Опять же, дебют Хаджибеговича против Ливио Жан-Шарля. Ну и не забываем первую тренерскую дуэль Томовича и Пистиолиса.

И «Локо», и ЦСКА в топе практически по всем статистическим показателям, разве что у кубанцев всё печально по части подборов, однако теперь Ален Хаджибегович должен эту проблему решить. Прекрасное движение мяча, броски издали, работа в обороне у обеих команд — нас поистине ждёт топовый баскетбол, который ни в коем случае пропускать нельзя. Да, ЦСКА фаворит, но «Локо» точно заряжен: железнодорожники хотят одержать над москвичами первую победу в сезоне плюс не намерены ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Поэтому краснодарцев точно нельзя списывать со счетов, особенно в таком матче.