Бетсити Парма — Зенит. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Джейлен Грин выполнил победный трёхочковый бросок в матче Финикс — Орландо: сезон-2025/2026, видео

Таких победных бросков в НБА не было 10 лет! Грин часто мазал, но в нужную секунду попал
Артемий Берстенев
Таких победных бросков в НБА не было 10 лет!
Комментарии
Красота от Джейлена.

В этом сезоне у «Финикса» постоянные проблемы с травмами лидеров. Последним выбыл Девин Букер, у которого растяжение бедра, и его не будет — минимум — целую неделю. Неудивительно, что результаты команды при таких потерях становятся нестабильными.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

Как только за встречу с «Орландо» ещё выбыли Диллон Брукс (перелом руки) и Джордан Гудвин, у «Финикса» почти не осталось игроков для ротации. Приходилось надеяться, что кто-то в одиночку что-то сообразит в нападении. В четвёртой четверти команда никак не могла попасть по кольцу, реализовав меньше половины своих бросков, а структуру нападения словно и не было видно.

Во втором овертайме команды продолжали играть очень аккуратно, никто не рисковал зря, и каждая ошибка могла всё решить. Счёт был равный всего за секунду до конца. К тому моменту у Джейлена Грина залетало лишь пять бросков из 25, а из-за дуги он реализовал только один из 10.

Финальный момент был прост: Грин поймал мяч, сделал шаг в сторону и бросил, попав в корзину. Счёт стал 113:110. Это его первый победный бросок в карьере, и такой случай встречается редко — до него последний трёхочковый победный бросок в двойном овертайме был только у Дерона Уильямса в 2016 году.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Благодаря победе у «Санз» теперь 33 выигранных матча при 24 поражениях. Команда по-прежнему держится в числе претендентов на прямое попадание в плей-офф Запада, даже несмотря на проблемы с составом и нестабильную игру зимой. Летний обмен с Дюрантом усилил команду, но травмы продолжают мешать: Грин много матчей пропустил из-за бедра, а Брукс — ранее из-за паха.

Перестановки в ротации не помешали «Санз» дожать соперника — команде удалось вырвать тяжёлую победу в самом конце.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 110
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Аллен - 27, Гиллеспи - 19, Гудвин - 17, Грин - 16, Игодаро - 11, Уильямс - 9, О'Нил - 6, Брукс - 5, Данн - 3, Коффи, Малуач, Буей, Ливерс, Флеминг
Орландо Мэджик: Бейн - 34, Банкеро - 26, Картер - 15, Блэк - 10, Вагнер - 7, Картер - 7, Да Силва - 5, Битадзе - 4, Айзек - 2, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Пенда
