16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол

Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, Локомотив-Кубань — ЦСКА: матч 22 февраля, кто победил, счёт, Мело Тримбл, баскетбол

Чемпионский уровень. ЦСКА учинил разгром в Краснодаре — «Локо» был ошеломлён
Никита Бирюков
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань»
Не такого мы ждали от матча недели в Единой лиге.

Прошлый матч в Единой лиге ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА подарил нам бурю эмоций и стал самым обсуждаемым в этом сезоне. Да-да, это была та самая встреча, когда Ливио Жан-Шарль реализовал бросок с передачи Никиты Курбанова за 0,6 секунды до финальной сирены, переведя игру в овертайм. Каким получилось новое противостояние краснодарцев и москвичей?

Расписание всех матчей Единой лиги ВТБ — смотрите здесь

Команды обменялись результативными атаками на старте, однако затем последовал яркий рывок от ЦСКА (12:2). Иван Ухов положил первую «трёшку» в матче, Мело Тримбл дважды эффективно ворвался в «краску», набрав пять очков, потому что в одной из атак была «двушка» с фолом. Томиславу Томовичу пришлось брать тайм-аут, так как начало явно оказалось неудачным. После паузы «Локо» немного прибавил в атаке благодаря усилиям Антона Квитковских, Патрика Миллера и Джеремайи Мартина, но армейцы вообще не сбавляли ход — включился Ливио Жан-Шарль, удачно атаковавший с двухочковой дистанции. При счёте 18:11 в пользу москвичей Андреас Пистиолис решил прибегнуть к тайм-ауту, чтобы сбить темп сопернику. Этого сделать не удалось, потому что краснодарцы стали лучше себя ощущать в нападении. Правда, у ЦСКА Каспер Уэйр взял на себя роль лидера и отлично с ней справился. 31:19 — гости повели.

На старте второй десятиминутки результативность упала. При этом ЦСКА очень комфортно себя чувствовал на подборах как в защите, так и в атаке. В одном из владений армейцы забрали три отскока в нападении. «Локо» снова провалился в начале отрезка — 0:6. Томовичу в очередной раз пришлось включаться в игру своим тайм-аутом. Краснодарцы не могли набрать очки на протяжении половины четверти, лишь «трёшка» Майкла Мура прервала эту ужасную серию без точных попаданий. Хозяева включились и почти полностью сократили отставание в отрезке встречи. Тем не менее армейцы остались сильнее — 14:10. ЦСКА на большой перерыв ушёл в качестве однозначного лидера — 45:29.

Фото: Единая лига ВТБ

Длительная пауза пошла на пользу «Локо»: команда стала лучше двигать мяч, находить моменты для взятия кольца и на равных играла с ЦСКА. Правда, в обороне всё равно у хозяев были большие проблемы — армейцы забили три «трёшки» кряду, а Жан-Шарль разбирался с соперниками в «краске». Преимущество ЦСКА уже перевалило за 20 очков — 62:39. Краснодарцев пытались держать на плаву Мур и Мартин, однако усилий этих двоих не хватало, чтобы остановить армейцев, которые великолепно действовали прежде всего командно. 16:23 — «Локо» отдал третью четверть подряд.

Заключительная четверть стала просто формальностью, особенно после очередного удачного рывка от ЦСКА (8:2). Преимущество гостей уже приблизилось к 30 очкам — 76:47. Вопрос о победителе был снят. Армейцы уже развлекались: Антониус Кливленд положил красивейшую «мельницу», Тримбл собирал на себе фолы и реализовывал штрафные. «Локомотив-Кубань» дома уступил со счётом 63:92.

Видео можно посмотреть в официальной группе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком в матче стал центровой ЦСКА Жан-Шарль. На его счету 19 очков, восемь подборов, три перехвата и один блок-шот. При этом Ливио оказался самым эффективным (28 баллов). Его партнёр по команде Тримбл набрал 16 очков, три подбора и столько же передач. Сегодня Мело много терял мяч (шесть потерь), как и все армейцы в целом. Со скамейки отменно помогал Лука Митрович: четыре очка, 12 подборов и две передачи. Не остался в стороне и Уэйр, записав себе в актив девять очков, четыре подбора и две передачи. Каждый в составе ЦСКА набрал как минимум три очка в игре!

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3

У «Локо» лучшим был Мартин. Джеремайя набрал 17 очков, две передачи и два перехвата с неплохой эффективностью (19 баллов). Мур качественно пользовался своими моментами, оформив 12 очков и два подбора. Больше рубеж 10 очков никому не удалось преодолеть.

Краснодарцы были разгромлены. Команда ужасно атаковала издали, реализовав лишь две попытки из 16 с дальней дистанции (12,5%). Это очень плохой показатель для такого клуба. К тому же «Локо» подчистую проиграл борьбу на щитах. Хозяева собрали 27 отскоков, а ЦСКА — 47! Армейцы сегодня очень много теряли мяч (24 потери), однако даже так подопечным Томовича не удалось превратить большое количество атак в результативные действия. Провальный матч для краснодарцев. К сожалению, такой борьбы, которую мы видели в декабрьской встрече с тем самым моментом Курбанова и Жан-Шарля, нам не удалось лицезреть. ЦСКА продлил свою серию без поражений до 17 игр!

Новичок поможет краснодарцам?
