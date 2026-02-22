«Зенит» выгрыз победу у «Пармы». Последний матч перед паузой в Единой лиге удался

Санкт-петербургский «Зенит» при новом тренере Деяне Радоньиче ещё не проигрывал в Единой лиге ВТБ. Команда уступила «Уралмашу» в WINLINE Basket Cup, однако не в основном для себя чемпионате. «Бетсити Парма» — очень грозный соперник, особенно на своём паркете. Как проходила встреча клубов с третьего и пятого мест в регулярке?

Матч начался с двух слэм-данков. Бросками сверху обменялись центровые Андрей Мартюк и Глеб Фирсов. Затем было очень много сумбурных действий от обеих команд. «Парме» не только удавалось сдерживать «Зенит», но и после 2+1 от Террелла Картера хозяева повели со счётом 7:2. Правда, сразу же после этого Ливай Рэндольф набрал пять очков, а Дмитрий Узинский — два. Сине-бело-голубые выбились вперёд (9:7). Ненадолго, потому что у пермяков ярко себя проявил Виктор Сандерс, записавший на свой счёт две точных «трёшки» и три штрафных. При результате 20:13 в пользу «Пармы» тайм-аут взял тренер «Зенита» Деян Радоньич. Пауза особо не помогла, так как хозяева во многом благодаря Александру Шашкову оставили за собой отрезок — 26:18.

Во второй четверти команды до определённого момента шли нога в ногу, однако постепенно «Зенит» стал перехватывать инициативу. Рэндольф буквально вёл команду за собой — набрал семь очков. Трент Фрейзер положил «трёшку», а Георгий Жбанов — 2+1. В итоге гости за пять минут набрали 15 очков, сократив отставание до трёх очков — 33:36. Правда, «Парма» моментально отреагировала на свои неудачные действия, совершив рывок 8:2. Хозяева вернули себе комфортное преимущество — 44:35. Ярко себя проявили Картер, Джален Адамс и Иван Егоров. В концовке команды забивали на любой вкус: Фирсов и Мартюк находили возможности под кольцом, а Рэндольф оформил 2+1. «Зенит» оставил за собой четверть с небольшим преимуществом — 24:22. «Парма» ушла на перерыв лидером (48:42).

Андре Роберсон и Террелл Картер Фото: Единая лига ВТБ

Команды немного перевели дух в большом перерыве и вернулись на паркет. Джален Адамс реализовал «трёшку», а Картер и Фирсов добавили по «двушке». «Парма» оформила рывок 7:2. Тем не менее в важный момент включился Фрейзер, набравший для «Зенита» девять очков кряду. Этот импульс дал сине-бело-голубым отличную мотивацию и возможность осознать, что они должны следовать и поддерживать своего лидера. Питерцы сократили отставание практически до минимума — 59:61. Андре Роберсон не только качественно защищался, но и удачно атаковал. «Парма» нашла в себе силы в концовке третьей четверти выйти вперёд (66:64), но Фрейзер реализовал трёхочковый под сирену (67:66). Отрезок за «Зенитом» — 25:18.

Заключительная десятиминутка началась с обмена «трёшками» от Льва Свинина и Ксавьера Муна. На этом команды не остановились и продолжили перестрелку — темп и результативность были на высоком уровне. Свинин реализовал ещё два трёхочковых, заставив Радоньича реагировать на это тайм-аутом. 77:72 — «Парма» завладела преимуществом. И сразу после этого темп упал, потому что время близилось к концу встречи. Рэндольф и Мун отдали много сил, чтобы приблизиться к сопернику — 77:78, а Роберсон набрал четыре очка, выведя «Зенит» вперёд. Евгений Пашутин пытался хоть как-то влиять на игру своими тайм-аутами, но «трёшка» Рэндольфа похоронила всю интригу в матче. Сине-бело-голубые выиграли встречу со счётом 84:78.

Картер оказался самым результативным игроком встречи — 22 очка, девять подборов, две передачи, три перехвата. Террелл также стал самым эффективным (29 баллов), однако (!) восемь потерь подпортили впечатление от его перформанса. Свинин записал на свой счёт 13 очков и семь подборов — отличный матч от Льва. По 11 очков набрали Фирсов, Сандерс и Джален Адамс. У «Зенита» выделялись двое: Фрейзер — 18 очков, три подбора, две передачи и три перехвата — и Роберсон — 13 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата и два блок-шота. Качественно помогали Рэндольф, оформивший 20 очков, и Мун — 11 очков и пять передач.

«Парма» провела образцовую первую половину, но во второй «Зенит» заметно прибавил по всем показателям, а у хозяев не хватило сил сдержать разнообразные атаки от гостей. Пермяки выступали без Брендана Адамса, пропускавшего матч из-за повреждения. Его отсутствие было очень заметно — потому что защитник является лучшим бомбардиром клуба. «Зенит» проиграл подбор: 32 отскока против 38 у соперника. Хуже двигал мяч: 11 передач против 16 у соперника. Однако лучше дорожил своими моментами: 12 потерь против 20 у «Пармы». Сине-бело-голубым было очень непросто, но лидеры в ключевой момент сделали своё дело, а у хозяев в самый важный момент матча не нашлось того, кто решил бы исход противостояния.

Единая лига уходит на перерыв, связанный со сборными. Заключительная встреча перед паузой между «Пармой» и «Зенитом» получилась очень содержательной и интересной. Обеим командам есть над чем подумать и над чем работать.