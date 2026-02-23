Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию

В российском спорте одной из самых ярких историй 2025 года стала ситуация, со спортом совсем не связанная — арест во Франции нашего баскетболиста Даниила Касаткина. Проведя непростые полгода в задержании, он наконец вернулся на родину в начале января, а спустя несколько дней перебрался из Москвы в Красноярск, сменив МБА-МАИ на «Енисей». Сейчас Даниил уже освоился на новом месте и продолжает восстанавливаться после вынужденного перерыва. «Чемпионат» пообщался с игроком в рамках эксклюзивного интервью.

— Ты довольно давно жил в Москве, ещё со времён юношеского баскетбола и после приезда из NCAA. Покинуть МБА было твоим решением? И если да, почему решился на такой дальний переезд?

— Для меня, в принципе, было непринципиально оставаться в Москве. Просто так получалось в моей профессиональной карьере, что прожил там долгое время, хотя это никогда не было каким-то суперважным моментом. Поэтому да, это было моё решение. Ну, через агента всё это происходит. Поступило предложение, обговорили, и мне это показалось наилучшим вариантом.

— Как прошло взаимодействие с «Енисеем»? Мы знаем, что договорённость была достигнута ещё летом, но ты всё-таки пропустил довольно много времени.

— Да, договорённость была достигнута летом. Точнее, в момент моего ареста я был в переговорах с «Енисеем». В этом году у клуба была возможность выйти из соглашения, но они решили этого не делать. Я был только рад. Мы поговорили, и я очень счастлив, что так в итоге получилось — без промедлений. Я приехал, и у меня сразу был хороший вариант. Он и мне подходил, и клубу. Обе стороны были заинтересованы, и поэтому всё произошло достаточно быстро.

— Наверное, было приятно осознавать, что в «Енисее» тебя всё-таки дождались, поверили и не стали отзывать предложение?

— Конечно, это очень важно. Очень приятно, что клуб в столь непростой для меня ситуации так поступил. Очень благодарен им за это.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

— Ты уже успел провести несколько матчей за «Енисей». Какие эмоции испытал, вернувшись на площадку?

— Это была моя мечта всё это время — вернуться, играть в баскетбол, заниматься любимым делом. Поэтому эмоции, конечно, переполняли. Однако человек ко всему привыкает, и сейчас уже кажется, что это рутина. Понятно, что я счастлив заниматься любимым делом, просто чуть успокоился. Но всё равно, конечно, получаю большое удовольствие от каждой игры, от возможности тренироваться каждый день. Потому что баскетбол — это то, что я люблю, чем занимался всю жизнь, через что реализовываюсь. Поэтому, конечно, эмоции максимально позитивные.

— Было ли ощущение, что немного отвык от баскетбола? Может, какие-то привычные навыки теперь даются менее уверенно?

— Конечно, не буду врать. Потому что я совершенно не трогал мяч полгода. Как бы я ни пытался поддерживать форму, у меня в жизни не было промежутка, когда я столько времени не прикасался к мячу, не бросал его в кольцо. Поэтому мне до сих пор непросто и в физическом, и в баскетбольном плане, однако это всё уже детали. Уверен, что с упорной работой это вернётся, наверстается, и всё в итоге будет хорошо. Понятно, что какие-то вещи чувствуются непривычно. Когда я в первый раз мяч взял, казалось, что руки не мои, ноги не мои. Но прошло несколько дней, и стало более привычно. И так с каждым днём — постепенно становится лучше.

— Тренер Арсич отмечал, что в команде с пониманием подходят к процессу твоей адаптации, так как ты приехал не в оптимальных физических кондициях. Что даётся тебе сложнее — физическая пауза или психологическая?

— Думаю, всё-таки физическая. Эта пауза даёт о себе знать. Потому что баскетбол — это игра с очень специфичными перемещениями. Нужно ускоряться на короткие отрезки, в разные стороны, с разной работой ног. И когда ты долго этого не делаешь, то, конечно, немножко заплетаются ноги — в те моменты, в которые не заплетались раньше. Поэтому именно физически сложнее. Психологически я чувствую себя в порядке. Конечно, переживал перед первой игрой. Но она закончилась, и сейчас я чувствую себя хорошо. Как уже говорил, человек привыкает ко всему. И я, в принципе, вошёл в рутину тренировок, игр, каких-то командных мероприятий, которые здесь проходят.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

— То есть сейчас у тебя уже есть ощущение, что ты вкатываешься в ритм и начинаешь снова чувствовать игру?

— Да, но бывают взлёты и падения. Какую-то неделю хорошо чувствуешь себя, потом ноги проседают на следующий день. В общем, это непростой процесс. У меня не было полной межсезонной подготовки. Обычно я каждое лето очень упорно тренируюсь и подхожу к сезону в хороших физических кондициях. А сейчас этой возможности не было, вместо этого была такая пауза. Как бы я ни пытался компенсировать всё тренировками там, это, конечно, не то. Не скажу, что сейчас уже возвращаюсь к своим кондициям, но чувствую себя гораздо лучше. Ноги не так сильно подкашиваются, не проваливаются. Чувствую себя намного увереннее физически, поэтому надеюсь, что в ближайшее время смогу вернуться на свой уровень игры.

— Что ты мог бы отметить в действиях «Енисея» на данном этапе? С точки зрения поддержки в период твоего возвращения.

— Я бы отметил, что все, включая руководство, тренерский штаб и моих партнёров по команде, с пониманием относятся к ситуации, помогают мне во всём, чём могут. Подсказывают насчёт игровых принципов, с которыми я, может быть, не так знаком, как ребята, которые долго здесь находятся. На меня никто не давил в том плане, что нужно скорее выходить играть. Я был физически готов, поэтому не видел причины ждать долго. Никакого давления ни с чьей стороны не было, все с пониманием относятся. Это очень классно, приятно. Очень благодарен клубу за это.

— В целом как тебе удалось так быстро оправиться и вернуться на паркет? Наверняка была опция пропустить остаток сезона, однако ты решил не затягивать.

— Мне кажется, никакой пользы бы не было от того, чтобы я пропустил остаток сезона. Я и так не играл шесть месяцев, а так бы пропустил 12. Это в два раза хуже. Понятно, что здесь я тренировался бы, набирал форму. Но мне кажется, что я могу и набирать форму, и одновременно с этим возвращаться в игровой ритм. Потому что матчи всё равно очень сильно отличаются от тренировок. Поэтому не видел смысла ждать. Я прошёл все медицинские обследования, провёл несколько тренировок, где нормально себя чувствовал в игре «пять на пять», и сказал, что в принципе готов выходить на паркет. У меня не было сомнений на этот счёт. Понимаю, что со стороны это, наверное, довольно-таки стремительно развивалось. Но у меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон или ещё что-то. Появилась возможность играть, а я очень люблю баскетбол — поэтому сразу за неё ухватился.

— То есть ты не задумывался о том, чтобы вообще не возвращаться в баскетбол? Может, были сомнения насчёт продолжения карьеры.

— Таких мыслей не было, но если бы это всё затянулось на более долгий срок — год, два, три — то после такого уже намного сложнее вернуться. Поэтому я понимал, что если всё закончится в ближайшее время, то обязательно вернусь и сделаю всё возможное. Конечно, закрадывались мысли о том, что если всё затянется, то баскетбола больше не будет в моей жизни профессионально — и это, возможно, будет даже не моим выбором. Я-то всегда готов, однако, если пропустить очень большой срок, становится намного сложнее физически.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

— Как тебе Красноярск? Уже освоился на новом месте?

— Да, город очень классный. Я очень приятно удивлён. Никогда не жил нигде в России, кроме Москвы, и, конечно, не знал, чего ожидать. Но тут очень вкусная кухня. Гастрономическая индустрия очень развита, город входит во все топы по России, чуть ли не опережая Москву и Питер. Когда мы прилетели, было очень холодно — почти -40°C. Но при этом дни очень ясные, на улице нет слякоти, потому что постоянные морозы. В целом мне очень нравится. Отличный город.

— А как тебе «Енисей» с точки зрения подхода к тренировочному и игровому процессам? Сильно отличается от МБА?

— Наверное, каких-то больших различий я не заметил. Всё профессионально. Также есть штаб, который отвечает за подготовку к играм, разбор матчей соперников. Тренировочный процесс тоже отлично организован. У нас достаточно часто бывает время, когда мы можем приходить и работать над индивидуальными навыками — чего, насколько я знаю, во многих клубах нет. Условно, есть какая-то командная тренировка, а потом я могу в любой момент прийти и дополнительно поработать. Для этого есть зал, созданы все условия. Тренажёрный зал также в постоянном доступе. Поэтому всё очень хорошо.

— Расскажи немного о среде именно внутри раздевалки. Как парни тебя встретили?

— Раздевалка очень дружелюбная. Все помогают, пытаются подсказать, если я чего-то не знаю. Я подхожу, задаю вопросы, и любой человек может мне с радостью, с отзывчивостью ответить. Всё классно, ребята очень приветливые, поэтому взаимоотношения налаживаются с каждым днём.

— Как тебе работается с главным тренером Арсичем?

— Лично мне импонировала игра «Енисея» и до того, как я перешёл в команду. Приехав сюда, я только убедился в том, что он отличный тренер, большой профессионал. И работается с ним замечательно.

— Какую роль вы с тренером определили для тебя в нынешнем «Енисее»?

— Мы не обсуждали конкретно, какая будет роль. Разговор был больше о том, чтобы я не форсировал события и по самочувствию делал то, что могу, чтобы приносить пользу. Я влился в коллектив по ходу сезона, и роли уже были распределены. Поэтому я пытаюсь быть полезным команде именно в том, что ей нужно сейчас. В какой-то игре я больше играю на первом номере, в какой-то — на втором или третьем. Для меня это не проблема. Просто пытаюсь максимально помочь ребятам, сделать всё от меня зависящее.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

— По собственным ощущениям, сколько времени тебе понадобится, чтобы вернуться в оптимальные кондиции?

— Сложно это предсказать. Зависит от моего тела, от того, как оно будет реагировать на нагрузку. Скоро будет пауза в чемпионате, и я постараюсь больший упор сделать на физику. Будет практически две недели перерыва, появится возможность больше потренироваться, загрузиться. Надеюсь, после этого вольюсь в более привычные кондиции.

— В этом сезоне «Енисей» наверняка закрепится в топ-8 и попадёт в плей-офф. Как оцениваешь шансы команды на заключительном отрезке?

— В плей-офф ещё нужно попасть, это не гарантировано. Сейчас мы находимся на восьмом месте, при этом позади «Нижний», впереди МБА с «Уралмашем» — в пределах досягаемости. То есть в теории мы можем занять любое место среди этих команд. Это означает, что в плей-офф мы будем играть с кем-то из большой четвёрки. Там, конечно, будет непросто. Но у нас сейчас такой коллектив, который способен дать бой любой команде. Мы это показываем не всегда стабильно, однако «Енисей» в этом сезоне ещё без меня обыгрывал и «Локомотив», и «Зенит». Так почему бы не зацепиться с лидерами? Почему на финальной стадии сезона не попробовать забраться как можно выше? Думаю, это нам по силам.

— С кем лично ты предпочёл бы сыграть в первом раунде плей-офф?

— Особых предпочтений нет. Наверное, было бы здорово сыграть в Москве против ЦСКА, чтобы родители смогли прийти на игры. Но, если честно, это неважно. Все команды из большой четвёрки очень сильные.

— Говоря о топ-4, твоим вторым матчем за «Енисей» стало обидное поражение в 50 очков от «Зенита». Оно отразилось на твоей морали, настрое?

— Конечно, проигрывать в таком ключе неприятно для любого спортсмена. Но в то же время я понимаю, что «Зенит» — это топ-клуб с очень классным подбором игроков. И в отдельно взятых встречах такое может произойти. Не думаю, что это реальный расклад сил, потому что в следующей же игре мы зашли в овертайм с «Уралмашем», который сейчас на ходу и борется со всеми из лидеров. После этого у нас уже две победы подряд — над МБА и «Автодором». Поэтому не думаю, что это как-то подкосило команду. Но, конечно, было неприятно в моменте.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

— В «Енисее» отлично себя показывают молодые игроки. У Егора Рыжова, например, выдался потрясающий месяц. Как ты, будучи более опытным баскетболистом, оцениваешь их перспективы?

— Да, Егор молодец, отлично играет в последнее время. Но, думаю, для людей, следящих за баскетболом, это не сюрприз, потому что он очень талантливый. Все про это давно знают, просто в «Зените» у него не было большой возможности это показать. Он очень физически одарённый игрок и показывает высокий уровень игры, поэтому для меня это не сюрприз. Уверен, что с его трудолюбием всё будет становиться только лучше и лучше. И остальные ребята, конечно, тоже молодцы, потому что действительно много талантливых молодых игроков тут собрано. В свои 27 я самый старший русский во всей команде, что довольно необычно для меня. Всё-таки в МБА всё время были игроки, которые существенно старше меня.

— Вообще, у нас довольно много молодых ребят хорошо показывают себя не только в Единой лиге, но и в престижных чемпионатах за рубежом — Дёмин, Голдин, Амосов и другие. Как считаешь, насколько это хорошо для нашего баскетбола? С одной стороны, международное присутствие, с другой — российские клубы теряют кадры.

— Ни в коем случае не думаю, что это плохо. Наоборот, это отлично, что в последнее время увеличилось присутствие российских игроков на международной арене. Конечно же, мы все следим за Егором Дёминым, радуемся его успехам. В Красноярске как раз НБА показывают утром — не так рано, как было бы в Москве, а в 9-10 часов. Поэтому мне удобнее следить, стараюсь не пропускать матчи. Когда международная арена для нас откроется, то, что наши ребята получают опыт за рубежом, пойдёт только на пользу сборной. Возможно, кто-то из них в итоге вернётся в Россию. И Алексей Швед возвращался в Россию из Америки, и другие случаи тоже были. Поэтому считаю, что это очень хорошо.

— Ты несколько лет провёл в МБА, куда легионеров не приглашали из принципа. В «Енисее» ситуация другая — сюда год за годом успешно подписывают иностранцев. Ты заметил какие-либо различия в командной или игровой динамике, связанные с наличием легионеров?

— Я бы сказал, что легионер легионеру рознь. Иногда слышишь истории, что в каких-то клубах или ситуациях легионеры как-то не так себя ведут — такое тоже бывает. Но у нас все три иностранца — очень хорошие ребята, максимально активные, позитивные и в раздевалке шутят. То есть вообще нет никакой разницы, легионеры они или нет. Тем более у нас много ребят, говорящих по-английски. Поэтому какой-то трудности в этом совершенно нет. И я наслаждаюсь этим опытом, ведь в МБА такого не было. Плюс, как я уже сказал, ребята много шутят, поддерживают, подсказывают. И это действительно очень классно, что таких легионеров подписывает «Енисей».

— Твой контракт с командой рассчитан до лета 2027 года. Какие цели ты ставишь лично перед собой на этот период?

— Наверное, самое главное для меня — это командные результаты и быть максимально полезным. То есть чтобы команда показывала свои наилучшие показатели, чтобы мы как можно чаще побеждали, и чтобы я к этому прикладывал руку. Каких-то конкретных задач я себе никогда не ставил — в плане наград и так далее. Просто хочется помогать команде, набрать оптимальные кондиции и в каждом матче бороться за победу.