Ларри Бёрд — всё-таки редкий негодяй. Последняя история лишь подтверждает это

Статистика и достижения Ларри Бёрда говорят сами за себя — три чемпионства, три MVP, почти 25 очков за игру. Обычно вспоминают именно эти цифры, а не его поведение на паркете. И всё же в последнее время его личность снова обсуждают.

Бёрд вырос в бедной семье в маленьком городке Индианы. Их дом стоял рядом с железной дорогой, зимой часто не было отопления, и семья мёрзла. Он часто говорил, что как раз бедность и желание выбраться из неё заставили его так много работать. Уже с детства Ларри постоянно тренировался на баскетбольной площадке, и эта привычка помогла ему и в жизни, и в спорте.

Недавно Вернон Максвелл рассказал, что в одном из матчей конца 1980‑х Бёрд назвал его и Бака Джонсона оскорбительным словом на расовой почве и добавил: «Убирайтесь с площадки!»

Вернон Максвелл двукратный чемпион НБА «Чистая правда, никаких преувеличений. Да, он так и сделал — назвал меня и брата «н***ром». Ларри Бёрд. Это всё он. Я уже кучу раз эту историю рассказывал. Это вы сейчас впервые это слышите? Я ж об этом уже не раз говорил».

Через какое-то время Максвелл снова сказал, что не отказывается от своей позиции. По его мнению, тогда такие разговоры были в порядке вещей. Он уверен, что между ним и Бёрдом ничего личного нет, и отмечает — уважает его как баскетболиста.

«Я вообще о ком, про Ларри Бёрда, того самого сукина сына из Френч-Лика, штат Индиана. Так чего мы хотели-то? Мне уже 60, я старый перец, я в лиге ещё в 1980-х играл. Я тогда столько всякого дерьма наслушался. Ну а что поделать? Вот такая вот неприглядная правда. Он реально тогда сказал мне и Баку Джонсону: «Н****, убирайтесь с площадки!» — сказал Максвелл.

С декабря 1990 года они больше никогда не встречались — тогда «Бостон» выиграл с разницей 12 очков. И вообще, во всех трёх их матчах в регулярке верх был всегда за «Бостоном». Сам Максвелл не придаёт большого значения бурным событиям того времени. Эмоции — и только.

Репутация Бёрда как одного из самых ярых трэш-токеров сложилась из множества историй. Ди Браун, например, рассказывал, как Бёрд упрашивал тренера соперников поставить против него темнокожего защитника вместо белого. Айзея Томас вспоминал похожие сцены во встречах «Детройта». А Джон Салли отмечал, что для легендарного форварда словесные перепалки были обычным делом и расовых предпочтений у него не было.

Ларри Бёрд и Деннис Родман Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Деннис Родман, один из лучших по подборам в истории (если не лучший), отмечал, что Ларри не просто говорил что-то соперникам, но ещё и точно предсказывал, как будет играть, и комментировал свои действия. Это производило такое впечатление, что сам Майкл Джордан называл Бёрда лучшим в умении подкалывать соперников.

Когда в 1980‑х обсуждали что-то острое, большинство реплик так и оставалось внутри коллектива — наружу ничего не выносили. Сейчас времена другие. Любое высказывание немедленно становится достоянием общественности и воспринимается гораздо шире. Именно поэтому рассказ Максвелла сегодня воспринимается иначе — его слова дают этим событиям новое звучание.

Бёрд был скромен и мало говорил, и именно это придавало ему некую таинственность. Однако и вне баскетбольной площадки он заслужил уважение — и как тренер «Индианы», и как менеджер, и как обладатель престижной награды лучшего управленца.