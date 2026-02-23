Егор Дёмин был одним из лучших у «Бруклина». Россиянин оформил 13 очков в игре НБА

К концовке матча команды подошли с разными эмоциями: у «Атланты» был запас по счёту, а «Бруклин» изо всех сил пытался спастись. Однако за последние восемь минут гости не смогли ни воспользоваться шансами, ни догнать соперника — закономерно проиграв 104:115. Вот как может подвести потеря концентрации в ключевой момент. Как прошёл матч с участием россиянина Егора Дёмина — в материале «Чемпионата».

В начале матча «Бруклин» выглядел собранно и уверенно. С возвращением Николаса Клэкстона команда закрыла пробел на позиции центра и теперь могла не использовать низкие составы. В первой части игры «Нетс» бросали с отличной точностью из-под кольца и почти не зависели от трёхочковых. «Атланта» держалась в счёте в основном за счёт подборов и результативной игры Джока Лэндейла, который набрал 15 очков за первую половину. Небольшое преимущество «Атланты» (60:56) отражало равную игру и логичный ход событий.

Во второй половине игры «Нетс» добавили. Дэйрон Шарп выиграл пару важных подборов, запасные попадали по делу, а Теренс Манн и Очаи Агбаджи открывались и забивали. Команда хорошо бросала издали и быстро заработала двузначное преимущество. Все стартовые игроки набрали по десятке — так случалось всего несколько раз за сезон. В этот раз у «Бруклина» всё сработало в нападении.

Начал Дёмин осторожно: в первой части встречи он почти не участвовал в атаке и основную работу с мячом забрал на себя Нолан Траоре. Как только это произошло, у Егора стало меньше возможностей, зато каждое его действие стало заметно эффективнее. После большого перерыва Дёмин наконец разыгрался, стал угрожать трёхочковыми, смело шёл под кольцо — и как результат: 13 набранных баллов и четыре ассиста при чистой игре.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит особо отметить, как Дёмин играет близко к кольцу. Он не выигрывает за счёт резких рывков, но при своём росте умеет набирать очки, входя в контакт с соперником. Против защитников «Атланты» он несколько раз уверенно проходил к кольцу, удерживал позицию и спокойно завершал атаки. В клубе как раз и хотят видеть в нём такого габаритного игрока, который может создавать моменты и без постоянного владения мячом. С набором физической мощи такие эпизоды могут стать его фирменным оружием.

Сам «Бруклин» пытался играть через изоляции, терял мячи слишком рано и не смог воспользоваться смелой защитой соперника. Майкл Портер-младший не попал почти ничего из-за дуги (1 из 8), и команда не получила нужного пространства в нападении. В четвёртой четверти Траоре несколько раз ошибся, и это сказалось на контроле игры. А «Атланта», наоборот, сыграла просто и эффективно: Джален Джонсон сделал рывок в концовке и набрал 26 очков с 12 подборами, а Си Джей Макколлум дважды забил важные «трёшки», что и решило исход матча.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Жорди Фернандес, в свою очередь, подчеркнул важность спокойствия и качества бросков в концовке. Это основа для успешной игры на финише, но у молодой команды пока получается не всегда. Первые три четверти «Нетс» держались на уровне соперника, а вот в последних восьми минутах сдали.

«Бруклин» возвращается домой и сыграет в «Барклайс-центре» с «Далласом» в ночь на 25 февраля. У «Маверикс», возможно, не сыграет Купер Флэгг из-за травмы. Задача для «Нетс» остаётся прежней: играть стабильно все 48 минут и не терять голову в концовках. Без этого даже хорошая игра редко приносит победу.