У Леброна — две блестящие юбилейные отметки. И обе будто недостижимые!

Потерпели «Лейкерс» сокрушительное поражение не из-за единственного неудачного момента, а потому что «Бостон» весь матч был сильнее — и физически, и тактически, и в плане дисциплины. Испытание выдержать не удалось: 89:111. Только Леброн Джеймс заставил говорить о себе хорошо (со статистической точки зрения), но к этому мы подойдём чуть позже.

В начале матча команды шли ровно. Леброн быстро набрал четыре очка, «Селтикс» сначала мазали, но вскоре восстановили порядок. Затем Бэйлор Шейерман забросил «трёху», и атакой завладели Джейлен Браун с Пэйтоном Притчардом. У «Лейкерс» в атаке выделялся Лука Дончич, иногда помогал Остин Ривз, но «Бостон» постепенно перекрывал им все зоны и крепко защищался.

К большому перерыву хозяева уже проигрывали 10 очков (50:60): «Селтикс» безупречно держали оборону и не позволяли «Лейкерс» как следует разыграться, заставив их семь раз ошибиться. После травмы Джексона Хэйса у «Лейкерс» стало ещё меньше шансов — его отсутствие сразу сказалось и под щитом, и в защите. А под занавес первой половины Притчард попал трёхочковый.

Долгий перерыв в игре ничего не изменил — Браун начал третью четверть с удачного трёхочкового, Джеймс тут же ответил, но дальше снова доминировал «Бостон». К середине отрезка Притчард попадал почти все броски из-за дуги, показывая 71% точности — ему легко удавалось открываться и быстро принимать решения. У «Лейкерс» только Дончич и Джеймс набрали больше 10 очков, а Ривз подошёл к этому рубежу с девятью. К началу последней четверти «Лейкерс» проигрывали 13 очков — 71:84.

Притчард быстро снял все вопросы, как только «Лейкерс» немного подсократили разницу в начале четвёртой четверти. Ривз, Джеймс и Руи Хатимура постарались вернуть интригу, но «Селтикс» поймали волну и не подпускали соперника ближе. У «Лейкерс» дальше совсем не шла игра — попадали меньше 40% бросков с игры и только 30% «трёшек». Когда Браун и Притчард вместе набрали 62 очка, исход встречи уже был ясен.

Пусть «озёрники» и проиграли, Леброн всё равно достиг двух важных рубежей. Это был его 1600-й матч в регулярном чемпионате — такой же отметки раньше достигал только Роберт Пэриш (у него 1611 матчей). Джеймс прибавил ещё 20 очков, доведя личный счёт до 43 008 (первый в истории «регулярок» с подобной отметкой), но индивидуальные успехи не закрыли слабые места «Лейкерс» в защите и нападении.

Лидеры в истории НБА по очкам и матчам

У «Лейкерс» теперь 34 победы, у «Селтикс» — 37. Они по-прежнему напрямую выходят в плей-офф. Следующий соперник «Лос-Анджелеса» — «Орландо», а «Бостон» сыграет с «Финиксом» на выезде. Было заметно, что гости лучше контролировали темп игры, а хозяева просто подстраивались. Итоговый счёт это только подтвердил.