Повторение рекорда от россиянина и стабильность звёзд. Рейтинг лучших в Единой лиге

Героем 18-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард МБА-МАИ Павел Савков. Впервые в нашем рейтинге будет представлено сразу шесть участников, потому что прошедшие семь дней оказались очень плодотворными на яркие выступления. Голосуйте за лучшего!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Глеб Фирсов — «Бетсити Парма»: повторение рекорда эффективности в сезоне
Российский центровой выдал одно из лучших выступлений этой регулярки! Его 33 очка, 12 подборов, одна передача, один перехват и три блок-шота в матче с «Локомотивом-Кубань» — космический уровень. Фирсов повторил рекорд сезона по эффективности (46 баллов) и обновил свой личный рекорд результативности. Уже только за один этот перформанс он достоин был нахождения в нашем рейтинге, но Глеб хорошо себя показал и с «Зенитом», набрав 11 очков, пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Да, «Парма» дважды проиграла, зато 21-летний россиянин выделялся на паркете.
Маркус Бингэм — УНИКС: топовый перформанс от центрового
Наконец-то вышел из спячки Бингэм, который великолепно проявил себя в игре с «Автодором». Маркус завершил встречу с показателями в 26 очков, шесть подборов, три перехвата и один блок-шот. Причём на этот раз он совершил всего одну потерю, хотя до этого допускал больше ошибок. Эффективность в 30 баллов подтверждает его колоссальное влияние на игру казанцев, которые выиграли со счётом 101:65.
Данило Тасич — «Енисей»: лучший матч для центрового по эффективности
Красноярцы начали для себя неделю матчем с «Автодором». Тасич оформил дабл-дабл — 16 очков, 11 подборов, три передачи и два блок-шота. «Енисей» уверенно победил соперника (85:64). Но на этом великолепные выступления от Данило не закончились. Центровой провёл лучшую для себя встречу по эффективности в Единой лиге (35 баллов), набрав 22 очка, семь подборов, пять передач и три перехвата в игре с «Пари НН» (106:77). Великолепная неделя для Тасича и «Енисея».
Вячеслав Зайцев — МБА-МАИ: яркая игра россиянина с ЦСКА
Защитник московского клуба вёл за собой команду в игре с ЦСКА. Во многом благодаря Зайцеву МБА-МАИ навязала такую борьбу безоговорочному лидеру чемпионата. Вячеслав набрал 21 очко, четыре подбора, шесть передач, три перехвата и один блок-шот. К сожалению, этого чуть-чуть не хватило для победы (106:109 ОТ), но москвичи могут быть довольны тем, что затащили чемпиона в овертайм. Вячеслав на этом не остановился и выдал качественную игру с «Уралмашем» — 13 очков, один подбор, три передачи и два перехвата. Тем самым защитник помог МБА-МАИ выиграть у соперника (84:75).
Трент Фрейзер — «Зенит»: капитан питерцев вёл за собой команду
Эта неделя получилась великолепной для капитана питерцев. Фрейзер записал на свой счёт 22 очка, три подбора, пять передач и два перехвата в матче с «Уралмашем» (78:60). И не сбавил оборотов во время непростой выездной игры с «Пармой»: 18 очков, три подбора, две передачи и три перехвата. В самые ответственные моменты Трент показывал свои лидерские качества и вёл за собой команду. Ударные перформансы от звезды «Зенита».
Ливио Жан-Шарль — ЦСКА: в матче недели француз был неостановим
Действующий чемпион открывал для себя неделю встречей с МБА-МАИ. Она получилась для ЦСКА невероятно трудной. Её выиграли для армейцев Тримбл и Уэйр (109:106 ОТ), но и Жан-Шарль был крайне полезен: 12 очков и четыре подбора. Правда, Ливио по-настоящему заявил о себе в матче недели с «Локомотивом-Кубань». Центровой москвичей оформил 19 очков, восемь подборов, три перехвата и один блок-шот, ни разу не промахнувшись с игры. К прочему на счету француза лучшая эффективность (28 баллов). Жан-Шарль включился в нужный момент и сделал разницу.