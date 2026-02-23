Союз, изменивший историю «Лейкерс». Пэт Райли удостоен вечной славы

Статую Пэта Райли установили прямо перед ареной — за несколько часов до ключевого матча между «Лейкерс» и «Бостоном». Этот человек изменил клуб не только победами, но и тем, как строил всю систему в 1980-е. В итоге вся игра стала чем-то бóльшим, чем просто спорт, а противостояние сразу вызвало у всех массу воспоминаний.

В белом гольф-каре и полосатом пиджаке Armani 80-летний Пэт Райли подъезжает к месту церемонии. «Пэт, мы тебя любим!» — кричат фанаты, а он, улыбаясь, приветственно машет рукой. На сцене его ждали статуи других легенд — Джерри Уэста и Чика Хирна. Осознав, в какой компании оказался, Райли не смог сдержать слёзы.

Памятник Райли установили рядом с ареной между фигурами Абдул-Джаббара и Мэджика Джонсона — не просто так. Именно Райли в эпоху «Шоутайм» стал связующим звеном между талантливыми баскетболистами и всей игровой системой «Лейкерс». На памятнике он в костюме, с чемпионским перстнем 1985 года и с жестом, который был сигналом для передачи на «скай-хук» от Абдул-Джаббара. Скульптура около 2,4 метра в высоту, весит 230 кг, авторы — Омри Амрани и Шон Белл из Rotblatt Amrany Studio, которые работали в тесном контакте с Райли.

Пэт Райли Фото: Getty Images

На чествование пришли и ветераны, и молодое поколение — например, Дуэйн Уэйд, а также баскетболисты из коллектива 1980-х. Баскетбол изменился под влиянием Райли — и не только в ту эпоху, когда он трудился, и не только в рамках его коллектива. За долгие годы ему довелось поработать с огромным количеством будущих членов Зала славы, но в своих речах он чаще подчёркивал важность дисциплины, строгости и неизменного стремления к титулу, а не имена игроков.

В своей речи Райли признался, что новость о статуе его сильно растрогала. Однако основной посыл был в другом: успех рождается не из удобства. Больше всего его меняли не победы в финалах (а их у него за 12 лет было девять), а годы без титулов — именно они подталкивали к развитию.

Пэт Райли президент «Майами» «За свою карьеру я играл и работал больше чем с 30 членами Зала славы, и сюда я попал только потому, что стоял на плечах гигантов. Они просто взяли — и поставили меня сюда. Эта команда была особенной: талантливой, жёсткой, сплочённой, с одной целью — побеждать каждый год. Каждый раз, когда это не удавалось, в следующем сезоне мы возвращались ещё злее и сильнее. То 10-летие… девять финалов за 12 лет, целых семь — пока я был тренером… Мы не делали ничего другого, кроме как наполняли площадку счастьем, радостью и невероятной энергией».

Сначала — доверие владельца и свобода действий, потом — построение системы, где у каждого есть свои задачи, а только потом — многолетние успехи, которые теперь запечатлены на памятнике: 24 сезона, 1381 победа и девять чемпионских титулов. Так в 1981 году Райли заложил прочный фундамент для «Лейкерс», изменив всю структуру клуба.

Сама губернатор «Лейкерс» Джини Басс сказала, что Пэт Райли — человек, задавший высокий стандарт для команды и франшизы в целом. Она уверена, что теперь благодаря памятнику болельщики будущих лет смогут лучше понять, какую важную роль играл тренер для клуба и всего Лос-Анджелеса.

Джини Басс губернатор «Лейкерс» «Пэт действительно был настоящим ангелом-хранителем этой франшизы, её сотрудников и, что самое важное, поклонников по всему миру. В 1981 году мой отец доверил ему пост главного тренера, и Пэт вскоре стал воплощением целой эпохи — стильным лидером легендарных «Шоутайм Лейкерс», которые покорили всех. Теперь многие поколения горожан смогут собираться здесь, чтобы узнать о его свершениях и осознать ту ключевую роль, которую он сыграл в истории нашей команды и нашего города».

Организаторы отдельно подчеркнули, что тесно сотрудничали с «Майами», чтобы провести церемонию. В НБА редко случается, что ради символического жеста забывают о соперничестве, так что такой шаг — большое признание заслуг Райли.

«Дом, разделившийся сам в себе, не устоит» — эта библейская цитата и размышления Райли о важности твёрдо отстаивать свою позицию в трудные периоды размещены на постаменте. Если команда не будет держаться вместе и поддерживать друг друга, добиться успеха не получится. Вот что это означает.

Уже у самого входа на арену появился бронзовый Райли — что, скорее всего, стало для него сюрпризом. Происходят большие перемены не сами по себе, а благодаря людям, таким как он — тем, кто проявляет упорство, чего требуют великие достижения.