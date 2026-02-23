Провалы в США и огненные выступления в Испании. Обзор наших за рубежом

В студенческой американской лиге NCAA дело движется к важнейшему событию сезона — «Мартовскому безумию». В Испании молодёжка мадридского «Реала» с двумя россиянами в составе готовится к отборочному турниру Adidas Next Generation Tournament (молодёжная Евролига). Внутри — детальный обзор успехов наших талантов за неделю.

Владислав Голдин и Виктор Лахин

Владислав Голдин Фото: x.com/SFSkyforce

По традиции начнём с Лиги развития НБА. В G-лиге была небольшая пауза, поэтому матчей команды сыграли немного. Тем не менее Голдин с Лахиным провели по одной встрече. «Су-Фолс Скайфорс» с Владиславом в составе уступил «Вэлли Санз» со счётом 110:116. Наш центровой выходил со скамейки запасных, набрав в итоге восемь очков, четыре подбора, два перехвата и столько же блок-шотов. Для Виктора и его «Оклахома-Сити Блю» результат тоже получился неутешительным — «Солт-Лейк-Сити Старз» оказался сильнее (137:126). Россиянин начал игру с первых минут в старте, записав себе в актив дабл-дабл: 11 очков, 13 подборов и две передачи. Причём Лахин оказался вторым в команде по «плюс-минус» («+4»).

Виктор Панов и Александр Молофеев

Виктор Панов Фото: x.com/DrexelMBB

Панов не перестаёт удивлять в этом сезоне. Форвард университета Дрекселя на прошедшей неделе провёл три встречи, причём во всех из них играл очень заметную роль. Сначала учебное заведение россиянина уступило университету Стоуни Брук со счётом 69:72. Виктор набрал девять очков, семь подборов, две передачи и по одному перехвату с блок-шотом. Затем его «драконы» одержали две победы: сперва над Северо-Восточным университетом в Бостоне (70:61), затем — над университетом Таусона (68:62). В первой из этих встреч Панов повторил свою лучшую результативность в сезоне — 19 очков, семь подборов, пять передач, один перехват и один блок-шот. Во второй тоже был очень полезен: девять очков, семь подборов, одна передача и один блок. Виктор слишком заметен в этом сезоне NCAA и потихоньку становится самым важным российским игроком в студенческой лиге.

У команды Молофеева очередной спад — команда на прошлой неделе проиграла два матча, а серия без побед уже достигла пяти встреч. Университет Луизианы в Монро уступил университету Троя (76:77) и Государственному университету Арканзаса (94:102). Если в первой встрече россиянин проявил себя хорошо, оформив восемь очков, семь подборов, две передачи и один перехват, то во второй не отметился ни одним результативным действием за восемь минут на паркете. Александру необходимо обрести стабильность, тогда дела пойдут куда лучше.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Кирилл Елатонцев Фото: x.com/OU_MBBall

«Оклахома Сунерз» одержала две победы подряд, прервав свою серию из девяти поражений. Казалось бы, дела у Елатонцева и его команды наладились, однако прошедшая неделя показала, что не всё так просто. Учебное заведение россиянина подчистую проиграло университету Теннесси (66:89), а Кирилл не набрал ни одного очка, записав на свой счёт лишь один подбор и одну передачу за 13 минут. Следующая игра — не лучше: всего два очка за восемь минут и очередное поражение от Техасского университета A&M (71:74). Провальная неделя для Елатонцева и его команды.

К сожалению, Рудовскому не удалось реабилитироваться за плохую игру с университетом Вермонта, в которой он не сумел набрать ни одного очка. Обычно у россиянина получалось находить в себе силы и сразу после провала показывать яркое выступление. В этот раз — нет. Тимофей снова показал себя очень блёкло, записав на свой счёт лишь два подбора, одну передачу и один перехват за 20 минут на паркете во встрече с университетом Бингемтона. Университет Брайнта с россиянином в составе уступил с результатом 67:79. Два матча подряд с нулём в графе результативности — это что-то новое для Рудовского. Ждём улучшений!

Владимир Хряпа, Илья Ермаков, Даниил Глазков

Илья Ермаков Фото: РФБ

Университет Теннесси в Мартине с Хряпой в составе дважды уступил за прошедшие семь дней. Сначала команда проиграла Юго-Восточному университету штата Миссури (53:56 ОТ), затем — университету Арканзаса в Литл-Роке (65:67). Россиянин в первом матче оформил пять подборов, один перехват и два блок-шота, не совершив ни одного броска за игру. Во втором — набрал два очка, восемь подборов и одну передачу. Его учебное заведение дважды было близко к победе, однако не срослось.

Илья Ермаков продолжает своё восстановление от травмы. В последний раз на паркете игрока университета Святого Бонавентуры мы видели 20 декабря. Даниил Глазков после лучшего матча для себя в сезоне провёл плохую неделю: три очка, один подбор и одна передача в игре с университетом Фордхэма и лишь одна передача — во встрече с университетом Святого Иосифа. Плохая неделя для защитника, особенно с учётом того, что его команда дважды проиграла (59:62 и 61:75).

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Илья Фролов (в центре) Фото: x.com/RMBaloncesto

Неделя для «Реала» вышла крайне удачной — команда одолела «Сарагосу» (78:60) и «Бургос» (86:82). При этом два наших таланта играли ключевые роли в этих победах. В первой игре был лучшим Фролов, набрав 17 очков, восемь подборов, один перехват и один блок, однако Амосов тоже внёс свой вклад — 15 очков, шесть подборов и два перехвата. Но во второй встрече наши таланты поменялись ролями: Егор оформил 19 очков, три подбора, шесть передач и один перехват, а Илья сосредоточился больше на обороне — восемь очков, семь подборов и один перехват. «Реал» продолжает подготовку к отборочному турниру молодёжной Евролиги, где у россиян будет шанс заявить о себе.

Александр Савков пропустил матч с «Реалом» из-за болезни, хотя ранее радовал своими выступлениями. Желаем форварду «Сарагосы» быстрее вернуться на паркет. То же самое касается и Александра Панасюка, который не играет с начала января. Здоровья нашим талантам!

Вот так выступили россияне в США и Испании, наверное, можно сказать, с переменным успехом. У кого-то были прямо провальные матчи, у других — очень хорошие. Это спорт — без взлётов и падений никуда.