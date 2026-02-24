«Оклахома», держись! «Сан-Антонио» с Вембаньямой скоро взлетит на вершину Запада?

После восьми побед подряд «Сан-Антонио» уверенно претендует на верхние строчки Запада. «Детройт» тоже подходил к игре на хорошем ходу — с пятью победами кряду и сильной атакой. Но в итоге всё решила не серия, а то, что гости оказались сильнее как командно, так и по исполнению, победив 114:103.

Хозяева сразу взялись за Виктора Вембаньямy: не давали играть под кольцом и всячески мешали ему. За первую половину он набрал всего семь очков (реализовал только два броска из девяти), не отдал ни одной передачи и трижды потерял мяч. В атаке у «Спёрс» почти ничего не получалось в проходах — только 10 точных бросков из 27, однако благодаря трёхочковым команда всё равно ушла на перерыв лидером — всего «+2» (57:55).

Сразу после паузы Вембаньяма начал доминировать в защите — в матче он был особенно полезен тем, что лишал «Пистонс» привычной лёгкости в проходах в трёхсекундную зону. У них перестало что-либо получаться под щитом, а он сам набрал 21 очко при 17 подборах и шести блок-шотах. В третьей четверти хозяева реализовали совсем мало бросков под кольцом и проиграли этот отрезок — 20:26.

Келдон Джонсон и ДеАарон Фокс Фото: Nic Antaya/Getty Images

Стефон Касл бóльшую часть времени опекал Кейда Каннингема и делал это уверено — его габариты и длинные руки помогали сдерживать лидера «Детройта». К помощи партнёров он почти не прибегал: сам держал Каннингема под контролем. В итоге у Кейда один из худших матчей в сезоне: он реализовал только пять бросков из 26 и набрал 16 очков (пусть и сделал 10 передач). В нападении ему толком никто не помог — второй игрок, который мог бы подхватить инициативу, не нашёлся. Джейлен Дюрен хорошо сыграл лишь в концовке, забросил через Вембаньямy, однако изменить ход игры не смог, хоть и набрал внушительные 25 очков при 14 подборах.

Вся разница оказалась в трёхочковых. «Сан-Антонио» метко попадал с периметра, в то время как у «Детройта» мяч в корзину не шёл. Девин Васселл и Джулиан Шампани в первой половине были почти безупречны, а хозяева не нашли стабильных снайперов без помощи травмированного Кевина Хаертера.

«Детройт» реализовал только 37,7% своих бросков с игры (40 из 106) — это худший результат команды в сезоне. Дело не только в слабой точности, соперник грамотно защищался: перекрывал проходы, контролировал подбор, уверенно попадал открытые броски. «Спёрс» одержали уже девятую победу подряд и приблизились к «Оклахоме» в борьбе за первое место на Западе — теперь между ними всего 2,5 победы . Следующая встреча команд — 6 марта в Сан-Антонио.

Восточную конференцию по-прежнему возглавляет «Детройт» — у него теперь 42 победы и 14 поражений, а у «Сан-Антонио» баланс 41-16. Уже в ночь на 26 февраля обе команды сыграют снова: «Спёрс» встретятся с «Торонто», а «Пистонс» — с «Оклахомой».