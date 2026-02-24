Какие санкции грозят «Клипперс» за возможные махинации с Каваем Леонардом?

Конфликт вокруг продления контракта с Каваем Леонардом стал куда масштабнее обычных споров о спорте: всех волнует, не обошли ли «Клипперс» потолок зарплат. Штрафы, если они будут, способны основательно изменить будущее команды. Расскажем о последних новостях в нашем материале.

Как сообщил журналист Том Хаберстро, в лиге обсуждают, как наказать клуб. Варианты — от банального штрафа или лишения драфт-пиков (это уже было и сильно осложняет жизнь, но не повлияет прямо на игроков) до совсем жёстких мер — например, аннулирования контракта Леонарда. Кстати, что-то похожее уже происходило с Джо Смитом и «Миннесотой» в начале нулевых.

Если «Клипперс» потеряют Леонарда, им будет сложно удержаться среди лидеров лиги. Если контракт признают недействительным, тут же начнётся ожесточённая борьба за игрока, способного изменить баланс сил в НБА. По некоторым данным, на него могут претендовать «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Wally Skalij/Getty Images

Обсуждается и тот момент, что за всё придётся отвечать лично владельцу клуба Стиву Баллмеру. Таких людей могут даже временно не пускать на игры или применить в их отношении другие санкции — подобное случается редко, но предусмотрено правилами. Для клуба с большими планами и громким именем это всё равно плохо скажется на репутации, даже если внутри команды всё останется по-прежнему.

Если Сильвер начнёт менять правила, исходя из собственных прихотей, у лиги пропадёт опора — и вот этого опасаться нужно больше всего. НБА под его руководством не действует слишком резко, но всегда обращает внимание на любые нарушения, потому что иначе коллективное соглашение потеряет смысл, а в лиге начнётся бардак.

Леонард играет на уровне лидера, когда выходит на паркет. Да, из-за травмы он пропустил начало сезона, однако потом стабилизировал команду, и «Клипперс» остались в борьбе за плей-офф. Без него команда выглядит совсем иначе — и любой обмен Леонарда изменил бы расстановку сил, как мы уже упомянули ранее.

Разорвать контракт по ходу сезона вряд ли получится — слишком много всего надо будет пересматривать: график игр, трансферы. Куда логичнее решить этот вопрос в межсезонье, когда можно спокойно всё спланировать. Всё равно после дедлайна клубу придётся пересматривать состав. И многое будет зависеть от итогов расследования.

Главная задача для лиги сейчас — придерживаться своих же правил. А «Клипперс» в этих новых условиях должны доказывать, что их тактика жизнеспособна. Всё зависит от обстоятельств: их могут просто немного ограничить, а могут вынудить перезаключать контракты.