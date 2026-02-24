Сильный отрезок перед паузой и яркие матчи. Как выглядит таблица топов Единой лиги

Регулярка Единой лиги ВТБ набирает обороты. Хоть сейчас и пауза в чемпионате, связанная с играми сборных, но всё отчётливо движется к плей-офф, который уже не за горами. Давайте поговорим о том, как обстоят дела в таблице топов и как гранды играли между собой в феврале.

ЦСКА

Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион находится в запредельной форме и является главным претендентом на титул в этом сезоне. Победная серия ЦСКА достигла 17 матчей. Конечно, где-то не обошлось и без удачи, но в большинстве своём армейцы добивались положительного исхода благодаря своей искромётной командной игре и, конечно же, характеру. Подопечные Андреаса Пистиолиса в последней встрече перед паузой обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 92:63. Москвичи просто великолепно смотрелись в обороне и не дали ничего создать краснодарцам.

Таких заряженных и раскрепощённых армейцев с конца ноября не может остановить никто. Очень близки были «Локо» (тот самый матч с передачей Курбанова на Жан-Шарля и уже легендарными 0,6 секунды), УНИКС (казанцы вели с преимуществом в 17 очков, но проиграли) и МБА-МАИ (армейцы перевели встречу в овертайм в последней атаке основного времени), однако всё же стрессоустойчивость ЦСКА и игра лидеров в ключевые моменты — отличие чемпионов. Москвичи продолжают возглавлять нашу таблицу.

УНИКС

Велимир Перасович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанцы 1 февраля уступили ЦСКА, — это первое поражение УНИКСа с начала декабря. Команда отреагировала на неудачный результат четырьмя победами кряду. Особняком стоит выигрыш у «Локо». Краснодарцы на домашнем паркете лучше играли в первой половине, но затем подопечные Велимира Перасовича здорово прибавили и перехватили инициативу. Равное противостояние, однако в ключевой момент лидеры бело-зелёных проявили себя лучше (82:79).

Правда, стоит отметить тот факт, что УНИКС в трёх играх из последних четырёх добивался сложнейших побед. «Уралмаш» (72:68), «Локо» (82:79) и «Бетсити Парма» (74:72) оказывали серьёзное сопротивление казанцам в каждой из встреч. Да, у клуба есть кадровые проблемы — не играют из-за травм два лидера Си Джей Брайс и Дишон Пьерр, но тем не менее такого отрезка у УНИКСа не было, когда команде с таким трудом давались победы. На данный момент подопечные Перасовича из топов уступали в этом сезоне только ЦСКА.

«Локомотив-Кубань»

Томислав Томович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Краснодарцы при новом тренере Томиславе Томовиче проиграли четыре раза. Два поражения пришлись на лидеров нашего чемпионата ЦСКА и УНИКС. Если с казанцами у «Локо» были отличные шансы на победу и команда владела весомым преимуществом по ходу матча (79:82), то с армейцами всё оказалось плохо. Кубанцы уступили по всем фронтам и с разгромом — 63:92. Конечно, в игре клуба есть положительные моменты, но, если говорить откровенно, не хватает ещё больше качественных снайперов, которые могли бы угрожать из-за дуги. С трёхочковыми большая беда.

Тем не менее есть и очень позитивные моменты, которые могут повлиять на будущие результаты. Во-первых, приобретение Алена Хаджибеговича, который просто великолепно зарекомендовал себя в «Автодоре». Центровой является не только лучшим подбирающим Единой лиги, но и очень результативным и эффективным игроком. Во-вторых, пауза даст время «Локо» для того, чтобы состав ещё сильнее сыгрался, а Томович может внести коррективы в процессе тренировок.

«Зенит»

Деян Радоньич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У петербуржцев тоже произошли большие изменения в конце января — Александра Секулича сменил на посту главного тренера Деян Радоньич. При черногорском специалисте «Зенит» выиграл пять матчей в Единой лиге. Причём были побеждены довольно серьёзные команды — «Уралмаш», «Парма» и даже разогнавшийся не на шутку «Енисей». У Радоньича и его подопечных была лишь одна осечка за это время: клуб проиграл дома «Уралмашу» в рамках WINLINE Basket Cup. Правда, команда быстро сделала выводы из этого неудовлетворительного результата, что и показали успехи в Единой лиге.

С топами в феврале «Зенит» не играл, и сейчас команду ждёт ещё один интересный отрезок, связанный с уходом Ливая Рэндольфа в «Хапоэль» из Тель-Авива. Клубу предстоит найти замену второму по результативности игроку в составе. В среднем защитник набирал 14,6 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи и 0,8 перехвата. Американец был полезен на обеих сторонах паркета и великолепно бросал с дальней дистанции — реализовывал 48,8% попыток из-за дуги — это третий результат в лиге! Очень сложно будет «Зениту» компенсировать уход такого мастера, однако всё возможно. Будем следить за действиями руководства клуба, а пока сине-бело-голубые замыкают нашу таблицу.