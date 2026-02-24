Скидки
Все новости
Главная Баскетбол Статьи

Таблица топов единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: как играли между собой ЦСКА, УНИКС, Локомотив-Кубань и Зенит в феврале, баскетбол

Сильный отрезок перед паузой и яркие матчи. Как выглядит таблица топов Единой лиги
Никита Бирюков
Таблица топов Единой лиги
Перестановок мы не увидели, но было очень много интересного.

Регулярка Единой лиги ВТБ набирает обороты. Хоть сейчас и пауза в чемпионате, связанная с играми сборных, но всё отчётливо движется к плей-офф, который уже не за горами. Давайте поговорим о том, как обстоят дела в таблице топов и как гранды играли между собой в феврале.

Прошлая таблица:
ЦСКА

Андреас Пистиолис

Андреас Пистиолис

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион находится в запредельной форме и является главным претендентом на титул в этом сезоне. Победная серия ЦСКА достигла 17 матчей. Конечно, где-то не обошлось и без удачи, но в большинстве своём армейцы добивались положительного исхода благодаря своей искромётной командной игре и, конечно же, характеру. Подопечные Андреаса Пистиолиса в последней встрече перед паузой обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 92:63. Москвичи просто великолепно смотрелись в обороне и не дали ничего создать краснодарцам.

Обзор матча недели:
Таких заряженных и раскрепощённых армейцев с конца ноября не может остановить никто. Очень близки были «Локо» (тот самый матч с передачей Курбанова на Жан-Шарля и уже легендарными 0,6 секунды), УНИКС (казанцы вели с преимуществом в 17 очков, но проиграли) и МБА-МАИ (армейцы перевели встречу в овертайм в последней атаке основного времени), однако всё же стрессоустойчивость ЦСКА и игра лидеров в ключевые моменты — отличие чемпионов. Москвичи продолжают возглавлять нашу таблицу.

УНИКС

Велимир Перасович

Велимир Перасович

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанцы 1 февраля уступили ЦСКА, — это первое поражение УНИКСа с начала декабря. Команда отреагировала на неудачный результат четырьмя победами кряду. Особняком стоит выигрыш у «Локо». Краснодарцы на домашнем паркете лучше играли в первой половине, но затем подопечные Велимира Перасовича здорово прибавили и перехватили инициативу. Равное противостояние, однако в ключевой момент лидеры бело-зелёных проявили себя лучше (82:79).

Легендарный Швед:
Правда, стоит отметить тот факт, что УНИКС в трёх играх из последних четырёх добивался сложнейших побед. «Уралмаш» (72:68), «Локо» (82:79) и «Бетсити Парма» (74:72) оказывали серьёзное сопротивление казанцам в каждой из встреч. Да, у клуба есть кадровые проблемы — не играют из-за травм два лидера Си Джей Брайс и Дишон Пьерр, но тем не менее такого отрезка у УНИКСа не было, когда команде с таким трудом давались победы. На данный момент подопечные Перасовича из топов уступали в этом сезоне только ЦСКА.

«Локомотив-Кубань»

Томислав Томович

Томислав Томович

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Краснодарцы при новом тренере Томиславе Томовиче проиграли четыре раза. Два поражения пришлись на лидеров нашего чемпионата ЦСКА и УНИКС. Если с казанцами у «Локо» были отличные шансы на победу и команда владела весомым преимуществом по ходу матча (79:82), то с армейцами всё оказалось плохо. Кубанцы уступили по всем фронтам и с разгромом — 63:92. Конечно, в игре клуба есть положительные моменты, но, если говорить откровенно, не хватает ещё больше качественных снайперов, которые могли бы угрожать из-за дуги. С трёхочковыми большая беда.

Подробнее о новичке:
Тем не менее есть и очень позитивные моменты, которые могут повлиять на будущие результаты. Во-первых, приобретение Алена Хаджибеговича, который просто великолепно зарекомендовал себя в «Автодоре». Центровой является не только лучшим подбирающим Единой лиги, но и очень результативным и эффективным игроком. Во-вторых, пауза даст время «Локо» для того, чтобы состав ещё сильнее сыгрался, а Томович может внести коррективы в процессе тренировок.

«Зенит»

Деян Радоньич

Деян Радоньич

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У петербуржцев тоже произошли большие изменения в конце января — Александра Секулича сменил на посту главного тренера Деян Радоньич. При черногорском специалисте «Зенит» выиграл пять матчей в Единой лиге. Причём были побеждены довольно серьёзные команды — «Уралмаш», «Парма» и даже разогнавшийся не на шутку «Енисей». У Радоньича и его подопечных была лишь одна осечка за это время: клуб проиграл дома «Уралмашу» в рамках WINLINE Basket Cup. Правда, команда быстро сделала выводы из этого неудовлетворительного результата, что и показали успехи в Единой лиге.

Эксклюзивное последнее интервью с Рэндольфом:
С топами в феврале «Зенит» не играл, и сейчас команду ждёт ещё один интересный отрезок, связанный с уходом Ливая Рэндольфа в «Хапоэль» из Тель-Авива. Клубу предстоит найти замену второму по результативности игроку в составе. В среднем защитник набирал 14,6 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи и 0,8 перехвата. Американец был полезен на обеих сторонах паркета и великолепно бросал с дальней дистанции — реализовывал 48,8% попыток из-за дуги — это третий результат в лиге! Очень сложно будет «Зениту» компенсировать уход такого мастера, однако всё возможно. Будем следить за действиями руководства клуба, а пока сине-бело-голубые замыкают нашу таблицу.

КомандаРезультат с клубами «большой четвёрки»Очки (2 — за победу, 1 — за поражение)
ЦСКА8-117
УНИКС6-214
«Локомотив-Кубань»2-711
«Зенит»1-79
Все новости

