«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»

Одним из самых громких событий сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ стала внезапная отставка Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита». Он занял его в июне 2025-го, перебравшись в Санкт-Петербург после двух лет в «Локомотиве-Кубань». В сентябре он вывел Словению в четвертьфинал Евробаскета, в октябре начал регулярный сезон с «Зенитом», а уже в январе Александр Медведев, рассуждая об отставке Секулича, изящно заключил: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».

Работа в сборной Словении по ходу клубного межсезонья не позволила специалисту полноценно подготовиться к регулярному чемпионату с новой командой — такое мнение разделяют многие. Но что по этому поводу думает сам Секулич? «Чемпионату» представилась возможность пообщаться с тренером и узнать, какие выводы он сделал спустя месяц после ухода из «Зенита».

— Оглядываясь на период в «Зените», чем гордитесь больше всего?

— Хотя я проработал в «Зените» относительно недолго, горжусь тем фундаментом, который мы начали строить. У нас была новосформированная команда, а для создания сильной «химии», идентичности и структуры требуются время и терпение. Несмотря на множество травм, из-за которых мы были вынуждены постоянно корректировать игру на протяжении всего сезона, я считаю, что мы показывали хороший баскетбол. Горжусь тем, что нам удалось справиться с трудностями и при этом продолжить развиваться как команда.

— Как для вас сложился период после ухода из «Зенита» — и в личном, и в профессиональном плане?

— Решение о смене тренера было принято клубом, и я полностью уважаю его. В профессиональном баскетболе такие решения являются частью бизнеса. Лично я использовал этот период, чтобы порефлексировать, перезарядиться и провести время с семьёй, что бывает сложно в ходе долгого сезона. Что касается профессионального плана, я подробно проанализировал наши игры, изучил различные ситуации и определил области, в которых могу продолжать совершенствовать свой подход и укреплять методологию. Я не сомневаюсь в направлении, в котором мы строили команду, но всегда верю, что есть пространство для развития и повышения своего уровня. Сейчас полностью сосредоточен на следующей возможности и продолжении своего роста как тренера.

— Расставание стало неожиданностью для многих. С вашей точки зрения, что привело к этому решению?

— Для меня это тоже было неожиданностью. Конечно, мы проиграли несколько матчей, но искренне верю, что мы двигались в правильном направлении. Самая важная часть сезона в баскетболе — это плей-офф, и я был уверен, что эта команда будет играть на гораздо более высоком уровне, когда это будет иметь наибольшее значение. У нас был обновлённый состав, и на протяжении всей осени мы сталкивались с травмами у ключевых легионеров и ведущих российских игроков. В такой ситуации терпение и вера в процесс имеют решающее значение. С моей точки зрения, мы закладывали основу для более успешного выступления по мере продвижения.

Александр Секулич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— В январе вы продлили контракт со сборной Словении. Насколько сложно было совмещать тренерские обязанности в клубе и в сборной?

— Для начала, хочу уточнить, что я не подписывал новый контракт — мой договор с Федерацией баскетбола Словении действует до чемпионата мира 2027 года. В январе на заседании правления федерации было просто подтверждено моё назначение до окончания срока действия соглашения.

Тренировать на высоком уровне всегда сложно, будь то в клубе или в национальной команде. Поэтому в обоих случаях очень важно иметь сильный тренерский штаб. Мне повезло работать с прекрасными людьми, которые помогают обеспечивать стабильность и поддерживать высокие стандарты. Я не считаю, что работа в сборной в летний период негативно сказывается на моих клубных обязанностях. Напротив, вижу в этом положительный момент. Работа в другой конкурентной среде, с топовыми игроками и решение международных задач придают новую энергию, что уже доказало свою полезность в предыдущие годы.

— В России некоторые эксперты полагают, что загруженность в сборной Словении повлияла на то, как для вас сложилась ситуация в клубе. Что вы об этом думаете?

— Я уважаю другие мнения, но не согласен с тем, что это оказало негативное влияние на ситуацию в клубе. На протяжении всей своей карьеры я успешно совмещал обязанности в клубе и в сборной, и мой предыдущий опыт чётко демонстрирует, что такой подход имеет место даже на высоком уровне. Работа со сборной в летний период не мешает выполнению обязанностей в клубе. На самом деле, даже помогает. Как я уже сказал, это позволяет мне работать с топовыми игроками, обмениваться идеями в международной среде и возвращаться к клубному сезону с обновлённым видением и высокой мотивацией.

Во время клубного сезона я всегда на 100% сосредоточен на команде. Планирование и организация выстроены таким образом, чтобы обеспечить полную самоотдачу и профессионализм. Я всегда полагался на сильный тренерский штаб и чёткую коммуникацию, чтобы поддерживать высокие стандарты в обеих ролях. В современном баскетболе такая модель не является чем-то необычным, и при грамотном исполнении, как это было в моём прошлом, она может быть реальным преимуществом, а не ограничением.

Александр Секулич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Если говорить о следующем шаге в вашей карьере — вы планируете вернуться к работе на клубном уровне? Или сосредоточитесь исключительно на сборной?

— Меня больше всего мотивирует ежедневная работа по формированию структуры, идентичности и культуры команды в течение сезона, а также постоянное участие в соревнованиях на высоком уровне. Если появится подходящий проект, отличающийся амбициозностью и стабильностью, с большим энтузиазмом приму этот вызов. Для меня важны качество проекта и люди, которые в нём участвуют. Я ищу среду, в которой царит доверие и существует реальная приверженность долгосрочному успеху.

— Вы бы согласились вернуться в Единую лигу в будущем?

— Я очень уважаю Единую лигу, там высокий уровень конкуренции, есть талантливые игроки и тренеры высочайшей категории, да и организация просто отличная. Мне было очень приятно участвовать в этом соревновании. Если представится подходящая возможность и какой-то из клубов проявит интерес, обязательно рассмотрю предложение серьёзно. Так что да — я был бы не против вернуться в будущем.