Прощание с Рэндольфом — катастрофа? «Зенит» вновь в непростой ситуации

Вчера, 23 февраля, «Зенит» объявил, что одна из звёзд команды Ливай Рэндольф договорился о расторжении контракта с клубом. Это не стало большой неожиданностью для людей, которые тщательно следят за миром баскетбола, потому что слухов об этом было очень много, но мы хотим поговорить об игре форварда, кем его заменить и тому, что ждёт сине-бело-голубых в целом.

Начнём со статистики. Рэндольф в среднем по ходу сезона Единой лиги ВТБ набирал 14,6 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи и 0,8 перехвата за игру. Это делает Ливая вторым по результативности в команде после Трента Фрейзера (15,2 очка). Нельзя не сказать о том, что у защитника третий «плюс-минус» в команде («+8,0») после Андре Роберсона («+13,6») и всё того же Фрейзера («+9,1»). Получается, Рэндольф был очень полезен на обеих сторонах паркета. И, наверное, самым важным фактом является его эффективность с дальней дистанции — Ливай реализовывал 48,8% своих попыток из-за дуги. Это просто невероятный процент. Да, американец брал на себя не так много трёхочковых бросков (в среднем три попытки), но тем не менее справлялся с этим компонентом игры превосходно. Лучшая реализация лишь у двоих в лиге — у Всеволода Ищенко (50%) и Самсона Руженцева (49,4%).

Теперь поговорим о влиянии. Рэндольф приходил прошлым летом в «Зенит» в качестве уже зарекомендовавшего себя игрока на уровне Евролиги. Он очень хорошо выступал в «Маккаби» и вёл за собой команду в различных турнирах. Ливай оправдал ожидания и делал разницу в Единой лиге в большинстве матчей. Правда, с одним «но» — он не всегда показывал свой элитный уровень в играх с прямыми конкурентами (ЦСКА, УНИКСом, «Локомотивом-Кубань»). Да, он мог прибить любого менее грозного соперника практически в одиночку, однако в важнейших противостояниях не то что прямо пропадал, но был хуже своих возможностей.

Ливай Рэндольф Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Исходя из данных издания Israelhayom, Рэндольф сам запросил об уходе после того, как «Зенит» распрощался с Александром Секуличем. Словенец всё-таки приглашал Ливая летом и строил команду, можно сказать, вокруг него и Фрейзера. Наверное, поэтому расставание со «своим» тренером побудило в американце попытку уехать в «Хапоэль» из Тель-Авива, который выступает в Евролиге. При этом защитник не сможет выступать в чемпионате Израиля, а будет задействован только в лучшей европейской лиге.

Однако как теперь быть сине-бело-голубым? Конечно, вопрос интересный и прямого ответа на него у нас нет. Всё зависит от того, как к нему подойдёт руководство клуба. Найти замену сопоставимого уровня будет крайне сложно, потому что сейчас свободных игроков калибра Рэндольфа на рынке просто нет. Скорее всего, придётся выкупать кого-то из другого клуба. Либо же проводить некую реорганизацию в составе, выпуская Муна и Фрейзера на первой и второй позиции. В общем, клубу предстоит выбирать, кого искать — защитника или форварда. Потому что всё тот же Георгий Жбанов при необходимости может сыграть на «двойке». Слишком много неизвестных пока в этом уравнении, но одно ясно точно — заменить Ливая будет непросто.

Впрочем, у «Зенита» уже есть неплохое имя на европейской и российской аренах. Многие топовые тренеры и игроки хорошо отзывались о клубе и об организации. Конечно, не стоит забывать о больших финансовых ресурсах сине-бело-голубых. Кто-то за это ругает питерцев, кто-то считает, что без привлекательных предложений к нам никто не поедет, но у «Зенита» есть деньги — и это данность.

Правда, Рэндольфа это всё уже никак не касается. Отличный двусторонний игрок, который был одним из лучших на паркете покинул Санкт-Петербург. На самом деле, очень жаль. Ливай — интересный игрок и профессионал с большой буквы, что не раз отмечали все партнёры и тренеры в «Зените». Успехов! А руководству клуба придётся поломать голову над тем, кем заменить ушедшую звезду.