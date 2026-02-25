Скидки
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
50-й матч Егора Дёмина в НБА: россиянин сыграл с Даллас Маверикс, матч 25 февраля, Дёмин набрал три очка, статистика и видео

У Егора Дёмина кризис в НБА? «Бруклин» вновь терпит поражение — уже пятое подряд
Артемий Берстенев
У Егора Дёмина кризис в НБА?
Комментарии
Старые ошибки — новые поражения.

«Даллас» выглядел собранным и сразу взялся за дело, а «Бруклин» словно не мог вспомнить, что такое командный баскетбол. Пока одни спокойно строили свою игру, другие постоянно ошибались и теряли связь между тем, что задумали, и тем, что получалось на площадке. Пятая подряд неудача (114:123) — результат полного отсутствия порядка в действиях. Как прошёл 50-й матч с участием россиянина Егора Дёмина — в материале «Чемпионата».

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 22, Мэнн - 17, Клэкстон - 16, Агбаджи - 9, Траоре - 8, Шарп - 7, Вульф - 4, Дёмин - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Уилсон
Даллас Маверикс: Багли III - 22, Маршалл - 21, Уильямс - 19, Томпсон - 17, Кристи - 13, Вашингтон - 13, Гэффорд - 9, Миддлтон - 6, Мартин - 3, Джонс, Пауэлл, Джонсон, Келли

Старт у «Нетс» получился уверенным: команда много забивала и хорошо пасовала, особенно в первой половине встречи. Схема с заслонами и использованием Николаса Клэкстона как разыгрывающего периодически давала результат. Он набрал 16 очков и отдал девять передач — очень хороший результат для него. В этом сезоне Ник часто помогает команде в атаке передачами, но защищаться у кольца и собирать подборы ему по-прежнему трудно.

«Даллас» сразу навязал свой стиль игры — гости активно шли в проходы, забирали подбор за подбором и к первому перерыву набрали 20 очков прямо из «краски». Счёт по подборам был сильно не в пользу хозяев: 44 против 28. За счёт этого и стабильного процента попаданий «Маверикс» контролировали ход игры. Лучший под кольцом — Марвин Багли, на его счету 22 очка.

«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс»

«Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс»

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Когда «Нетс» выходили вперёд, больше остальных очки набирал Ноа Клауни. Он уже в восьмой раз за сезон преодолел отметку в 20 очков, а за два предыдущих у него всего четыре такие игры. Клауни отлично бросал из-за дуги, реализовав четыре из пяти трёхочковых, и уже в 13-й раз в сезоне попал минимум четыре дальних. Пока атака прибавляла в мощи, в защите команда Жорди Фернандеса оставалась уязвимой.

В этот раз у Егора Дёмина мало что получалось. Он не мог набрать очки почти до самой сирены, а из-за дуги постоянно мазал. Хотя в целом сезон он проводит хороший, сейчас у него не лучший период — за последние шесть игр точность упала до 28,8%. Когда перестаёт идти бросок, Дёмин становится менее заметен: мало скрытых действий и давления на соперника. К слову, в концовке тренеры решили не убирать его с площадки.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Теренс Мэнн в начале четвёртого отрезка едва не сделал игру интригующей, но «Даллас» не сбился с курса. Его защита позволяла создавать выгодные моменты в атаке, мяч хорошо двигался по периметру, а «большие» уверенно играли под щитом. В то же время у «Бруклина» было много потерь и провалов в «краске» — неудивительно, что итог оказался именно таким.

Дело не в том, что «Нетс» разучились играть — просто неудача ещё раз показала, что без дисциплины и самообладания можно проиграть кому угодно. В матче с «Сан-Антонио» главное не запоминать новые схемы, а не повторять старых промахов.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
На каком месте сейчас «Нетс»?
